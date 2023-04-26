Обучение для бухгалтеров

Как и сколько может зарабатывать интернет-маркетолог

Средняя зарплата интернет-маркетолога в России — 88 тыс. руб., в Москве эта цифра превышает 119 тыс. руб., а в регионах Краснодаре, Воронеже порядка 67 тыс. рублей.

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Как и сколько может зарабатывать интернет-маркетолог
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

О том, что маркетолог — это престижная и высокооплачиваемая профессия говорит количество вакансий на площадках поиска работы HeadHunter, Зарплата.ру, SuperJob и др. Маркетолог определяет стратегию продвижения на рынке, напрямую влияет на продажи и окупаемость бизнеса, поэтому он востребован в компаниях любого масштаба и из любых сфер. 

Разберемся в расценках

Строгие цифры:

  • средняя зарплата интернет-маркетолога в России в марте 2023 года составила — 88 042 рубля,

  • в апреле на сайтах поиска работы опубликовано более 6 тыс. вакансий,

  • самый широкий диапазон вознаграждений маркетолога от 53 до 69 тыс. руб. (17%), 16% опрошенных получают от 69 до 81 тыс. руб., 15% — от 81 до 101 тыс. руб., а вот ниже 50 тыс. руб. зарабатывают только 10% респондентов.

При этом портал RealHR.ru сообщает, что 70 тыс. руб. — это зарплата junior-специалиста, а вот хороший интернет-маркетолог с опытом работы от года может претендовать на 120 тыс. руб.

Освойте профессию интернет-маркетолога и начните зарабатывать от 50 тыс. руб. сразу после обучения. 

За что платят маркетологу: базовые задачи

Что должен уметь специалист, который зарабатывает в среднем 60-70 тыс. руб. в месяц? Итак, основные задачи интернет-маркетолога:

  • анализировать целевую аудиторию и конкурентов,

  • разрабатывать стратегию продвижения,

  • готовить вовлекающий и креативный контент,

  • вести соцсети компании,

  • работать с метриками в Google Analytics и Яндекс.Метрике, 

  • запускать контекстную и таргетированную рекламу,

  • создавать лендинги в конструкторах Tilda, LPgenerator, Readymag,

  • продвигать сайты в поисковиках с помощью инструментов SEO.

Получите необходимые знания для работы с этими задачами, освойте инструменты маркетолога и протестируйте их на практике под руководством опытного куратора «Клерка».   

Что выбрать: фриланс или работу в штате

Обладая широким пулом навыков интернет-маркетолог может работать в штате компании, в агентстве, стать самозанятым и совмещать несколько проектов. Специалисты с большим опытом могут консультировать бизнес или обучать более молодых коллег. 

Плюсы и минусы работы в штате компании

Работа в штате гарантирует вам стабильную ставку, а также полный соцпакет. В некоторых организациях вы будете получать денежные бонусы за повышенный KPI, однако сотрудничая только с одной компанией, ваш доход ограничен ставкой. 

Работа в агентстве: чем отличается от штатной должности

По факту, работая в агентстве, вы тоже считаетесь штатным, наемным сотрудником. Отличие состоит в том, что в первом случае вы продвигаете один продукт компании, а во втором — регулярно меняете проекты. В агентство обращаются компании с различными задачами, поэтому каждый новый клиент — это отдельная интересная история. Однако есть в этом свои минусы, например, большой поток задач всегда совмещен с большим стрессом и регулярными переработками. 

Чем плох, а чем хорош фриланс

Вы можете совмещать сотрудничество с несколькими клиентами, самостоятельно выбирать проекты и устанавливать цену за свои услуги. Это удобно и выгодно, но перед этим важно понять, как работать с личным брендом, вести соцсети и находить новых клиентов. Научиться этому вы можете на курсе «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу».  

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