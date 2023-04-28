Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Перенос убытка по налогу на прибыль: общий порядок

Налоговый убыток – это отрицательная разница между доходами и расходами, учитываемыми при расчете налога на прибыль (п. 8 ст. 274 НК).

На его сумму можно уменьшить налогооблагаемую прибыль следующих отчетных (налоговых) периодов, т.е. перенести на будущее.

Строго (по НК) нельзя переносить убытки, если они получены:

от деятельности, облагаемой налогом на прибыль по ставке 0% , а именно от реализации или иного выбытия акций (долей участия в уставном капитале), облигаций российских организаций, инвестиционных паев российских организаций;

на УСН или ЕСХН, если в новом периоде налогоплательщик перешел на общий режим налогообложения ;

организацией – участником проекта «Сколково» в периоде до освобождения от налогообложения.

Ограничения по величине переносимого убытка

Законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ установлено 50% ограничение по размеру переносимых убытков, которое действует до 2024 года.

Убытки, полученные в прошлых налоговых периодах, можно переносить на будущее без ограничения по времени, но с ограничением по величине.

Переносимый убыток должен быть таков, чтобы налоговая база по налогу на прибыль периода, в котором производится перенос, не была уменьшена более чем на 50%. То есть полностью сводить к нулю налоговую базу отчетного (налогового) периода нельзя.

Пример. Перенос убытков прошлых лет с учетом ограничения

Фирма получила убыток:

по итогам 2020 г. в размере 450 000 руб.;

по итогам 2021 г. в размере 200 000 руб.

В 2022 г. фирма работала с прибылью. Прибыль составила 950 000 руб.

Налоговую базу можно сократить на 50%, то есть на 475 000 руб. (950 000 руб. х 50%).

Можно учесть весь убыток, полученный в 2020 году (450 000 руб.) и часть убытка за 2021 год в размере 25 000 руб. (475 000 – 450 000).

Остаток не перенесенного убытка за 2021 г. на 1 января 2023 г. составил 175 000 руб. (200 000 – 25 000). Его можно продолжать учитывать в 2023 году.

Есть налогоплательщики, на которых не распространяется ограничение по величине переносимого убытка.

Это означает, что они вправе переносить убыток прошлых лет и уменьшать налоговую базу текущего периода вплоть до нуля.

Перенос убытков при применении льготных ставок

Установленное 50% ограничение на перенос убытка не действует, если к налоговой базе применяются льготные ставки, предусмотренные п. 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14 ст. 284 и п. 6 и 7 ст. 288.1 НК (п. 2.1 ст. 283 НК).

Суть в том, что ранее полученные убытки такие льготники могут не просто уменьшать налоговую базу, но и полностью ее обнулять.

Так, в письме от 11.03.2021 № 03-03-06/1/17065 Минфин подтвердил эту возможность для резидентов ТОСЭР, применяющих льготные налоговые ставки.

В письме Минфина от 29.11.2021 № 03-03-06/1/96403 – в отношении резидентов ОЭЗ, которые могут учитывать убытки, полученные в период применения пониженной ставки по налогу на прибыль при определении налоговой базы, сформированной от осуществления льготируемой деятельности.

Вместе с тем льготникам при переносе убытков важно учитывать следующее.

В соответствии со статьей 274 НК база по прибыли, облагаемой по иной ставке (не по основной ставке в размере 20 %), определяется отдельно.

То есть льготники, использующие право на перенос убытков, должны вести раздельный учет доходов (расходов) по операциям, по которым предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка.

В письме Минфина от 19.10.2021 № 03-03-06/1/84274 в связи с этим говорится:

уменьшение дохода от деятельности, облагаемой по одной ставке, на величину убытков, полученных при определении налоговой базы, облагаемой по иной ставке, нарушает правила переноса убытков ;

на убытки, полученные налогоплательщиком от иной деятельности, в том числе в предыдущих налоговых (отчетных) периодах, до получения статуса резидента ТОСЭР, можно уменьшать только налоговую базу, сформированную от иной деятельности (вне рамок соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР);

обязанность вести раздельный учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности, должна выполняться в течение периода применения пониженных ставок по налогу на прибыль.

Закрепим общий вывод: налоговая база, облагаемая по разным ставкам, определяется отдельно. Должен вестись раздельный учет доходов и затрат.

При определении размера облагаемой прибыльным налогом базы текущего периода от деятельности, по которой предусмотрен раздельный учет доходов и затрат, возможно уменьшение только на убыток, полученный в рамках деятельности, облагаемой налогом по каждой базе.

Разъяснения дал Минфин в письме от 17.03.2023 № 03-03-06/1/23297.

Обратите внимание! Уменьшать прибыль отчетного периода в течение года имеет смысл только тем организациям, которые стабильно работают с прибылью.