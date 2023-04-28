Кому достанется наследство, если муж составил завещание на жену, но после они развелись: разбираем решение суда

После 8 лет брака (с 2005 по 2013 гг.) супруги развелись, после чего каждый пошел своей дорогой: бывшая жена вскоре переехала жить за границу, общение с бывшим мужем она не поддерживала.

Но пути их все-таки пересеклись – правда, уже после того, как мужчины не стало. Женщина не возвращалась в Россию после переезда, но переписывалась периодически со своими знакомыми оттуда.

В 2020 году она узнала, что ее бывший муж скончался 2 года назад.

Она написала его сыну – тот в ходе переписки сообщил, что отец завещал свою квартиру и все остальное имущество ей, поэтому за наследством он не обращался.

Получив столь неожиданную информацию, женщина навела справки – и выяснила, что еще в 2010 году (когда они были в браке) муж составил завещание в ее пользу.

После развода он завещание не отменил, а в 2018 году скончался – значит, завещание было действительным на момент открытия наследства.

Но поскольку в течение 6 месяцев никто по поводу принятия наследства к нотариусу не обратился, наследство признали выморочным – и столичная квартира покойного перешла в собственность города Москвы.

Женщина обратилась в суд, требуя признать ее законной собственницей квартиры. Там согласились, что наличие завещания позволяет получить наследство даже бывшему супругу, т.к. по закону завещать свое имущество человек может кому угодно, в т.ч. и не родственникам (ст. 1119 ГК).

Поэтому наличие или отсутствие статуса супруга в этом случае не имеет значения – и даже бывшая жена вполне может претендовать на квартиру бывшего мужа при наличии действующего завещания в ее пользу.

Однако женщина пропустила срок для принятия наследства, а восстановить его можно, лишь доказав уважительную причину опоздания (если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что наследник не обратился за наследством вовремя не по своей вине – ст. 1155 ГК).

В данном случае суд отказался восстановить срок истцу, т. к. счел, что она не лишена была возможности раньше узнать о наличии завещания в ее пользу и о смерти своего бывшего супруга.

Вышестоящие инстанции согласились с таким решением, но женщина дошла до Верховного суда, где на ее доводы обратили внимание.

Будучи в разводе с 2013 года, женщина не была связана с бывшим мужем какими-либо родственными или дружескими связями, которые позволяли бы ей своевременно узнать о наследстве.

Факт наличия завещания в ее пользу был подтвержден официально лишь после того, как суд сделал соответствующий запрос.

Это позволяет сделать вывод, что наследница не обратилась вовремя к нотариусу, поскольку действительно не знала о завещании бывшего мужа.

Поэтому суд отменил все решения по этому делу и направил его на пересмотр.

Учитывая мнение, высказанное Верховным судом, у женщины теперь есть все шансы получить наследство бывшего супруга (определение ВС по делу № 5-КГ23-12-К2).