Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

28 апреля
Последний день, чтобы уплатить:
НДС за 1 кв. 2023 г.— первый платеж, 1/3 от начисленной суммы.
Налог на прибыль — авансовый платеж за апрель (1-й месяц 2 кв. 2023 года) / авансовый платеж за 1 кв. 2023 г. / авансовый платеж за январь-март 2023 г.
НДФЛ с доходов, которые были выплачены с 23 марта по 22 апреля 2023 г.
Страховые взносы за сотрудников за март 2023 г.
Налог на УСН за 2022 год (для индивидуальных предпринимателей).
Авансовый платеж по УСН за 1 кв. 2023 г.
Авансовые платежи по транспортному, земельному и налогу на имущество организаций за 1 кв. 2023 г.
Акцизы.
Торговый сбор за 1 кв. 2023 г.
Водный налог за 1кв. 2023 г.
НДПИ за март 2023 года.
Платеж за пользование недрами за 1 кв. 2023 г.
Сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2023 г.
Налог на игорный бизнес за март 2023 года.