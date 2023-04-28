Налоги, взносы, пошлины

Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

Проверьте, себя. Полный список налогов и авансовых платежей по ним, взносов и сборов найдете под карточкой.

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Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

28 апреля

Последний день, чтобы уплатить:

  • НДС за 1 кв. 2023 г.— первый платеж, 1/3 от начисленной суммы.

  • Налог на прибыль — авансовый платеж за апрель (1-й месяц 2 кв. 2023 года) / авансовый платеж за 1 кв. 2023 г. / авансовый платеж за январь-март 2023 г.

  • НДФЛ с доходов, которые были выплачены с 23 марта по 22 апреля 2023 г.

  • Страховые взносы за сотрудников за март 2023 г.

  • Налог на УСН за 2022 год (для индивидуальных предпринимателей).

  • Авансовый платеж по УСН за 1 кв. 2023 г.

  • Авансовые платежи по транспортному, земельному и налогу на имущество организаций за 1 кв. 2023 г.

  • Акцизы.

  • Торговый сбор за 1 кв. 2023 г.

  • Водный налог за 1кв. 2023 г.

  • НДПИ за март 2023 года.

  • Платеж за пользование недрами за 1 кв. 2023 г.

  • Сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2023 г.

  • Налог на игорный бизнес за март 2023 года.

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