Блокировка счетов налоговой инспекцией

Деньги заблокированы в банке: можно ли учесть в расходах

Если денежные средства заблокированы на счетах в банках, их нужно продолжать учитывать и отражать в отчетности. Включать их в резерв по сомнительным долгам не нужно.

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Деньги заблокированы в банке: можно ли учесть в расходах
Иллюстрация: kamranaydinov/freepik

Деньги заблокированы в зарубежном банке

Минфин в письме от 10 апреля 2023 г. № 03-03-06/2/31656 ответил на вопрос об учете в резерве по сомнительным долгам денег, которые заблокированы в зарубежном банке.

Резерв по сомнительным долгам (РСД) в целях налогообложения прибыли формируется на основании пункта 3 статьи 266 НК.

Сумму резерва определяют по итогам инвентаризации сомнительной дебиторской задолженности, которая проводится в последний день налогового периода (п. 4 ст. 266 НК).

По правилам налогового учета резерв может быть создан в отношении задолженности, признаваемой сомнительной, которая (п. 1 ст. 266 НК ):

  • возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

  • не погашена в срок, установленный договором;

  • не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией.

Для банков сомнительным долгом также признается задолженность по уплате процентов, образовавшаяся по долговым обязательствам любого вида (за исключением задолженности, образовавшейся в 2022 и 2023 годах), если она не погашена в сроки, установленные договором, и вне зависимости от наличия обеспечений.

Таким образом, в формировании РСД в налоговом учете участвует только та задолженность, которая предусмотрена договором (поставки, оказания услуг, выполнения работ) и напрямую связана с реализацией.

Отчисления в резерв относятся к внереализационным расходам.

Обратите внимание, что иностранный банк может заблокировать счет, если найдет основания для признания операции сомнительной и с санкции местной прокуратуры начнет расследование.

Это процесс длительный, но деньги, заблокированные на счете в иностранном банке, нужно продолжать учитывать и отражать в отчетности.

Причину блокировки зарубежный банк может даже не сообщить, только если фирма не приняла решение и не включилась в международный судебный процесс: только сторона процесса вправе получать подобную информацию.

Деньги зависли в российском банке

Если у вашего (российского) банка отозвали лицензию, вам придется признать, что деньгами, зависшими в нем, вы вряд ли когда-либо сможете воспользоваться. Но учитывать и отражать их в отчетности придется.

Ведь с момента отзыва лицензии до момента ликвидации или признания банка банкротом может пройти много времени.

Первое, что нужно сделать, это на дату отзыва лицензии списать деньги с расчетного счета и перенести сумму в состав дебиторской задолженности. Сделайте проводку: Дебет 76-2 Кредит 51.

Таким образом, зависшая сумма останется в составе активов, но в балансе ее нужно отразить не в составе денежных средств (строка 1250 баланса), в составе дебиторской задолженности – по строке 1230.

Напомним, что списывать в учете деньги, зависшие в банке, разрешено после отзыва лицензии и последующей его ликвидации.

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