Инструменты долгосрочного накопления: сравниваем пенсионные продукты и банковские депозиты

НПО или негосударственное пенсионное обеспечение – дополнительная пенсия, которая выплачивается за счет добровольных взносов участников ее программы.

Именно добровольные отчисления отличают ее от государственной пенсии, где страховые взносы уплачиваются работодателем ежемесячно.

Негосударственная пенсия может быть сформирована как самим гражданином, так и его работодателем в рамках корпоративной пенсионной программы.

Для того чтобы оформить НПО необязательно иметь трудовой стаж.

Главная задача НПО – повысить уровень жизни в пенсионном возрасте за счет дополнительного дохода. После выхода на пенсию гражданин получает все накопленные деньги вместе с процентами, либо дополнительную пенсию.

Сегодня услугу банковского депозита предлагает каждый российский банк. Чтобы сделать вклад, достаточно открыть специальный депозитный счет в выбранном банке.

Главная цель депозита, в отличие от других банковских продуктов – сохранить собственные сбережения.

Для физического лица вклад как финансовый инструмент имеет целый ряд преимуществ, например, надежность и возможность в любой момент вывести свой капитал.

В других альтернативных банковских продуктах порог входа может начинаться от 100 000 рублей или добавляются другие риски, например, невозможность досрочного возврата средств.

НПО – еще один способ классического инвестирования и хранения собственных средств.

Сравним пенсионные продукты и банковские накопления.

Доходность

В банковском депозите размер процентной ставки фиксирован.

Больше получить нельзя, а вот меньше зачастую получить можно (например, при досрочном закрытии депозита, необходимо тщательно читать условия договора).

В сравнении с банковским депозитом у индивидуального пенсионного плана несколько весомых преимуществ.

Например, можно вносить любую сумму без ограничений по размерам первого и последующих взносов. Доход начисляется при любом сроке действия договора.

Также стоит помнить, что на деньги ИПП будут покупаться облигации, ценный бумаги и т.п., поэтому важно, чтобы доход был выше инфляции.

Средняя доходность всех фондов: пенсионных резервов до выплаты вознаграждения — 5.74%, инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения — 7.05%.

Можно обратиться к определенным показателям: НПО, являющееся консервативными инвестициями, обыгрывает банковские депозиты.

Так, Национальный НПФ на 2015-2021 год со средней ставкой 7.93% годовых конкурирует со ставками по банковским депозитам 6.08% (средняя ставка по депозитам на год за период 2015-2021 гг.).

Почти на два процентных пункта доходность продукта НПО выше. Достигается это за счет того, что пенсионные планы ориентированы на более долгосрочные и более доходные инвестиции в ценные бумаги (облигации и акции).

Госгарантии и юридические особенности

Для банковских вкладов действует система страхования АСВ.

Она доступна для тех вкладов, сумма которых не превышает 1.4 млн. рублей. АСВ также распространяется и на проценты по депозиту.

С 1 января 2023 негосударственные пенсионные накопления защищает Агентство по страхованию вкладов. Теперь пенсионные накопления граждан защищены.

Это уравнивает условия между системами НПО и банковскими депозитами.

И, например, в случае форс-мажора государство гарантирует возврат денежных средств не только на этапе накопления, но и в период выплаты пенсии.

Кроме того, министерство финансов совместно с Центральным Банком разработали программу долгосрочных сбережений граждан до 2030 года.

Теперь сумма внесенных средств по НПФ будет страховаться государством, также как и банковские вклады. Только сумма будет в 2 раза выше - 2,8. млн. рублей.

Срок инвестирования

И в банковском депозите, и в системе НПО срок инвестирования определяет клиент. Как правило, период банковского депозита составляет 1-2 года, но некоторые банки могут увеличить этот срок.

Пенсионные счета – это долгосрочный элемент инвестиций (10-15 лет).Негосударственную пенсию можно начать получать только при достижении пенсионных оснований – по возрасту.

Но в НПО он на 5 лет ниже, чем установленный государством.

Кроме того, пенсия выплачивается и по льготным основаниям – потери кормильца или инвалидности.

Условия пополнения, расторжения и изъятия средств

Вклад можно и пополнять, и изымать – все условия зависят от конкретного банка.

При расторжении договора банк возвращает всю сумму собственных средств клиента, однако происходит перерасчет процентов по ставке вклада До востребования.

Как правило, это 0,1% или даже 0,01% годовых. Из-за этого получается, что фактически прибыль уходит.

Из НПО также можно выйти досрочно, но главные условия – уплата налога с начисленного инвестиционного дохода, а также возврат государству суммы налогового вычета, если он был уже использован.

Пополнение средств возможно, чаще всего, оно добровольное. Но не стоит забывать, что условия негосударственных пенсионных фондов могут отличаться.

Взносы и начисленные на них доход на этапе накопления средств не подлежат взысканию или отчуждению по решению суда при банкротстве или разводе.

Налоговые вычеты

Налоговые вычеты в банковских вкладах не предусматриваются.

Негосударственная пенсия позволяет получить социальный налоговый вычет 13% от суммы взносов.

Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет – 120 000 руб.

Условия и формы выплат и налогообложение дохода

Для банков есть один аспект: не подлежит налогообложению сумма, равная произведению 1 млн. рублей и ключевой ставке центрального банка на 1 января отчетного периода.

По НПО такого налога нет. Если выход из НПО происходит через пенсионную выплату, то заработанный доход не облагается налогами.

С 1 января 2023 года освобождаются от налога на доходы физических лиц пенсии, выплачиваемые по договору НПО, заключенному в пользу членов семьи или близких родственников вкладчика.

Негосударственное пенсионное обеспечение – хороший способ заработать дополнительные выплаты к пенсии. Кроме того, это возможность сохранить свои деньги от посягательств третьих лиц, например, при разводе или аресте. Бонусом – социальный налоговый вычет.

В отличие от банковских депозитов, где деньги можно получить через 1-2 года, система негосударственных пенсионных обеспечений рассчитана на длительный срок от 5-10 летипредполагает регулярные взносы, которые по истечении времени можно получить либо частями, либо единовременной выплатой.

При выборе инвестиционного инструмента следует опираться на риски, возможность выведения средств и многие другие параметры. Но главное – определиться с задачами и целями инвестирования.