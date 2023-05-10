Отпуска

Если работник просит отпуск только на рабочие дни, ему можно отказать

Работники, которые хотят максимально «растянуть» время отдыха и выиграть в деньгах, как им кажется, «дробят» свой отпуск и пишут заявление только на рабочие дни недели: с пятницы по понедельник. В таком отпуске можно отказать!

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Если работник просит отпуск только на рабочие дни, ему можно отказать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отпуска на 2,3 дня предоставлять можно. Но, только в том случае, если обе стороны — и работник, и работодатель — не против.

Ежегодный оплачиваемый отпуск исчисляется в календарных днях, а не в рабочих днях, в него входят суббота и воскресенье. Не засчитываются только нерабочие праздничные дни.

Работнику, который просит отпуск только на рабочие дни, работодатель вправе отказать, сославшись на статью 125 ТК, где сказано, что по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Ключевое слово здесь «по соглашению».

Если стороны не достигли согласия, отпуск предоставляют целиком, на 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115). Такой же позиции придерживается Роструд в ответе на вопрос № 177859 от 17.03.2023 на сайте онлайнинспекция.рф.

Что касается отпуска за свой счет, он предоставляется на рабочие дни. При этом, отпуск может начинаться как с рабочего, так и с выходного дня.

Трудовой кодексне устанавливает запрета на то, чтобы отпуск предоставлялся работнику в том случае, если его начало приходится на выходной или праздник. 

Отпуск только на выходные

Как нельзя оформить отпуск только на рабочие дни, так нельзя — и только на выходные. Даже если это желание самого работника.

Предоставление отдыха исключительно в выходные не соответствует требованиям трудового законодательства, сообщал Роструд на своем портале Онлайнинспекция.рф

Ранее Минтруд высказывал такую же точку зрения в своем письме от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754.

Если при проверке выяснится, что отпуск работнику оформлялся только на выходные дни, компанию-работодателя ждет штраф. Его сумма составляет 50 тысяч рублей.

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