Страховые взносы за сотрудников-иностранцев в 2023 году

Иностранными лицами признаются все те, у кого нет гражданства РФ.

Это может быть и тот, у кого есть подтвержденное гражданство другой страны, и тот, кто не может подтвердить такое гражданство.

Закон о правовом положении иностранцев в России от 25.07.2002 № 115-ФЗ предусматривает три статуса:

постоянно проживающие с видом на жительство (ВНЖ);

временное проживающие с разрешением на проживание в РФ;

временное пребывающие, въехавшие в Россию по визе или без, с получением миграционной карты и права на работу. Сюда же относятся беженцы.

Иностранец с любым статусом выше при наличии разрешения на работу или патента (когда виза не требуется) может работать в РФ как по трудовому договору, так и по ГПХ.

Плюс — он вправе регистрироваться как ИП. А вот самозанятым быть не может ни один иностранец.

В статье будем говорить о страховых взносах за иностранных сотрудников, которые работают по найму.

Какие взносы платить за постоянно или временно проживающих иностранцев

На доходы таких иностранцев, работающих по трудовому или ГПХ договору, нужно начислять те же страховые взносы, что и для граждан РФ.

Постоянно или временно проживающие в РФ иностранные сотрудники подлежат всем обязательным видам страхования:

ОПС — пенсионное,

ОСС — социальное по нетрудоспособности и материнству;

ОМС — медицинское;

ОСС по травматизму.

Для высококвалифицированных специалистов-иностранцев исключений нет, если они с ВНЖ или разрешением на временное проживание.

Какие взносы отчисляют за временно пребывающих иностранных сотрудников

В 2023 году доходы временно пребывающих в РФ иностранцев облагают страховыми взносами по особым правилам, только когда речь идет о высококвалифицированных специалистах (ВКС).

После введения Единого тарифа взносов (о нем скажем позже), порядок такой:

временно пребывающие иностранцы, работающие по трудовому или ГПХ договору, кроме ВКС подлежат всем видам обязательного страхования , в том числе и ОМС;

доходы временно пребывающих иностранных сотрудников высокой квалификации облагаются только взносами на травматизм.

Таким образом, с 1 января 2023 г. взносы с вознаграждений временно пребывающих иностранцев начисляются аналогично взносам за россиян (ст. 425 НК, ст. 2 закона № 239-ФЗ, ст. 5 закона № 125-ФЗ).

Напомним, что до 2023 года доходы временно пребывающих иностранцев не облагались взносами на ОМС, за них платили только взносы на ОПС и ОСС. При этом действовали разные лимиты для каждого вида взносов.

Теперь же с учетом изменений 2023 года:

все иностранцы (кроме временных ВКС) вправе рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в России , так как работодатели должны отчислять за них взносы на ОМС;

временно пребывающим мигрантам больше не обязательно оформлять полис ДМС для трудоустройства.

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По каким тарифам платить взносы за иностранцев: изменения 2023

Что изменилось

С 1 января 2023 года вступил в силу закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ, который внес довольно много изменений в порядок уплаты страховых взносов.

Назовем основные:

В России введены единый тариф взносов — 30%, а также единая предельная база по страховым взносам — 1 917 000 руб., свыше которой применяется пониженный тариф 15,1% . Все работодатели теперь отчисляют взносы единым платежом на один КБК в СФР, а не по каждому виду страхования отдельно (пенсионного, социального и медицинского страхования), как это было раньше. Обязанность платить страховые взносы по единому тарифу теперь распространяется и на выплаты по договорам ГПХ. Появилась новая форма ЕФС-1 для отчетности о начисленных и уплаченных страховых взносах.

Как теперь платить взносы за иностранцев

С 2023 года страховые взносы за иностранных сотрудников всех статусов — временно или постоянно проживающих, как и временно пребывающих, в том числе беженцев — нужно начислять по единому тарифу 30%, как и за граждан РФ.

Исключение — временно пребывающие специалисты высокой квалификации (кроме граждан стран ЕАЭС).

Таким образом введение единого тарифа в 2023 году:

привело к изменениям в уплате страховых взносов за иностранных работников, временно пребывающих в России (кроме ВКС и беженцев). Раньше за них не платили взносы на обязательное медицинское страхование, а теперь платят в составе единого платежа в Соцфонд.

не повлекло изменений в составе взносов за сотрудников-иностранцев, постоянно или временно проживающих на территории РФ, включая высококвалифицированных специалистов. В 2023 году, как и прежде, взносы с выплат таких работников нужно начислять так же, как и за россиян. Изменился только порядок уплаты — одним платежом по единому тарифу.

не изменило правила для временно пребывающих высококвалифицированных специалистов. Они по-прежнему не являются застрахованными в системе обязательного пенсионного, социального и медицинского страхования. За них отчисляют только взносы на травматизм;

Беженцам, как и раньше, все взносы нужно продолжать начислять, как и гражданам России — по общему, а теперь единому тарифу.

Выплаты любым иностранцам — гражданам стран, входящих в ЕАЭС, облагайте взносами так же, как и доходы россиян. Статус не важен, даже если иностранец является временно пребывающим высококвалифицированным специалистом.

Какие в итоге тарифы применять

В 2023 году специального тарифа по страховым взносам для выплат в пользу иностранных работников не предусмотрено.

Применяйте единый тариф — 30% или 15,1% при превышении лимита, как и для сотрудников-граждан РФ.

Также помните, что при тех же условиях, что и для сотрудников-граждан РФ, действуют:

дополнительные тарифы из-за особых условий труда работника-иностранца (ст. 428, 429 НК);

пониженные тарифы в соответствии со статьей 427 НК.

Кроме того, работодатели, которые отвечаюткритериям МСП и числятся в реестре, вправе применять пониженную ставку 15% к доходам свыше МРОТ иностранного сотрудника.

Взносы на травматизм, размер которых зависит от класса риска и варьируется от 0,2% до 8,5%, начисляются и уплачиваются отдельно.

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На какие доходы иностранных сотрудников начислять взносы в 2023 году

В 2023 году облагайте страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения всем иностранцам, начисленные и выплаченные в рамках следующих договоров:

трудовые;

договоры ГПХ,

авторского права,

издательские и лицензионные.

Исключения — категории иностранцев, которые не застрахованы в системе обязательного соцстрахования в РФ (ст. 425, п. 1 ст. 7, ст. 22.1 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, подп. 1 и 2 ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 1.1 ст. 10 закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).

В частности, не облагайте выплаты:

временно пребывающим иностранцам, которые являются высококвалифицированными специалистами, не из стран ЕАЭС; иностранцам, которые направлены для работы в Россию в филиалы и представительства коммерческих организаций, зарегистрированных в государствах-членах ВТО.

Кроме того не облагайте выплаты в пользу иностранного работника, если он работает:

по трудовому договору, заключенному с российской организацией, в ее обособленных подразделениях, расположенных за границей;

за границей по ГПД, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), так как фактически оказывать услуги или выполнять работы сотрудник будет за пределами России.

Как платить в бюджет взносы за иностранных работников в 2023 году

С 1 января 2023 года страховые взносы за работников, в том числе иностранных, нужно перечислять в составе Единого налогового платежа (ЕНП).

Такой способ уплаты налогов, сборов и взносов действует в 2023 году и отказаться от него нельзя.

Взносы за иностранцев попадают на Единый налоговый счет (ЕНС), который есть в Федеральном казначействе теперь у каждого плательщика.

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Выводы