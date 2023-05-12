Как оформить машиночитаемую доверенность с правом передоверия

Передоверие — это механизм, который позволяет руководителю организации делегировать выпуск доверенностей любому другому работнику.
Например, если с документами работает бухгалтерия, поручить создание МЧД главному бухгалтеру.
Шаг 1. Определиться со схемой работы с доверенностями в компанииВ первую очередь компания должна понять, какой формат работы с доверенностями она готова применять.
Есть несколько вариантов:
- Все доверенности будут проходить через руководителя, он лично будет подписывать МЧД на каждого сотрудника.
- Руководитель передоверит свои полномочия другому сотруднику, например заместителю.
- Возможность передоверия будет передаваться сотрудникам по цепочке, например, чтобы каждый ответственный мог выпустить МЧД для своего отдела.
Шаг 2. Понять, нужно ли заверять МЧД у нотариусаПроходить процедуру нотариального заверения должны все доверенности, за исключением тех, которые выдает руководитель юрлица, филиала или представительства юрлица.
Шаг 3. Подготовить документыЧтобы выпустить нотариально заверенную МЧД, доверитель должен обратиться к нотариусу.
Ему будет необходимо предъявить:
- Паспорт для удостоверения личности.
- Паспортные данные уполномоченного лица.
- Актуальную выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую правоспособность юридического лица.
- Корневую доверенность.
- Список полномочий, которыми необходимо наделить уполномоченное лицо. Например, заместитель директора, который уже получил корневую доверенность от генерального директора, готовит информацию о полномочиях, которые он собирается передоверить главному бухгалтеру.
Шаг 4. Выпустить МЧД с нотариальным заверениемВесь процесс выпуска нотариально заверенной электронной доверенности происходит непосредственно у нотариуса.
- Доверитель предоставляет все необходимые документы для выпуска доверенности.
- Нотариус проверяет данные о родительской доверенности, сведения о физлице и юрлице.
- Если все в порядке, нотариус формирует документ на специальном планшете и вносит в него данные о будущей доверенности: сведения о доверителе и доверенном лице, срок действия, полномочия, возможность передоверия.
- Доверитель с помощью стилуса изображает собственноручную подпись на экране планшета. Это изображение считается простой электронной подписью (ПЭП), которую сохраняют, чтобы можно было подтвердить факт обращения.
- Нотариус фиксирует информацию и придает доверенности юридическую силу, подписывая его своей квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Шаг 5. Выгрузить доверенность для работыПосле создания и подписания МЧД нотариус выгружает ее в распределенный реестр ФНС и в личный кабинет заявителя на портале нотариата.
Отличия состоят в том, что ФНС, ФНП и Минцфиры работают с автоматизацией процессов по передоверию электронных доверенностей —поэтому планируются новые инструменты для упрощения процедуры.