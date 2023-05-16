Как снизить расходы на ВЭД

Тарифы на ВЭД выросли в первом полугодии в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

А если не учитывать нюансы ограничений — например, неграмотно выстроить маршрут платежей, совершить ошибки при декларировании товара — можно столкнуться со штрафами, заморозкой активов, уголовной и административной ответственностью.

В таких условиях оптимизация расходов на ВЭД остро стоит перед любыми российскими предпринимателями, ведущими международную торговлю.

Однако эта многоуровневая процедура требует опыта, профессионализма и слаженной работы всех отделов.

Вот лишь часть списка сведений, которые нужно собрать и проанализировать тому, кто несет ответственность за снижение банковских расходов компании на ВЭД.

Вид валюты

Раньше российские предприниматели могли свободно указывать в договорах с иностранными партнерами расчет в долларах США или евро: даже в сделках с Китаем и странами СНГ.

Теперь же большинство российских банков вовсе не могут работать с «токсичными» валютами, а зарубежные — не проводят по ним платежи для российского бизнеса, так как боятся навлечь на себя вторичные санкции.

Чтобы ваша сделка не приостановилась из-за невозможности банка произвести платеж, попробуйте изменить валюту на одну из альтернативных: юань, динар, дирхам, рупию.

То есть на национальные валюты стран, которые не подадут декларацию в США или ЕЦБ и не создадут проблемы для своих юридических лиц.

Если иностранный контрагент не согласен на «нетоксичную» валюту, необходимо выстраивать более сложный индивидуальный маршрут движения денежных средств.

ВБЦ разработает самый быстрый и безопасный маршрут движения средств, если вам необходимо рассчитываться в долларах США или евро.

Анализ банков для ВЭД

В общем доступе есть вся информация о кредитных организациях, которые находятся под санкциями: на момент публикации статьи речь идет о 31 российском банке.

Однако, проводить аналитику действующих банков для ВЭД придется вручную.

При выборе основывайтесь не только на числе доступных валют, стоимости открытия валютного счета и его обслуживания, но и на рейтинге кредитоспособности банка.

Рекомендуем исключить из списка потенциальных партнеров все кредитные организации с рейтингом кредитоспособности ниже, чем «ruB» по шкале российских рейтинговых агентств. Такие финансовые учреждения имеют больше шансов потерять лицензию и не вернуть ваши деньги.

Компания ВБЦ собрала на своей площадке 16 надежных банков для ВЭД: без санкционных, юридических и финансовых рисков.

Стоимость тарифа

В большинстве случаев стоимость тарифов для ВЭД в банках не фиксированная.

Она рассчитывается индивидуально и зависит от объема валют, которые клиенту необходимо отправлять за границу.

Выбрать подходящий тариф для валютных операций и не переплачивать можно только одним способом: пообщаться с менеджерами банков и по их запросу подготовить все необходимые документы с информацией о компании.

У каждого банка разные требования: кому-то достаточно ТН ВЭД кодов, а кто-то может запросить подробно описать классификацию товара. Поэтому и пакет документов будет индивидуальным для каждого из них. Если банки будут готовы предложить вам сотрудничество, они назовут стоимость тарифов: сравните их и выберите самое выгодное предложение.

Как маркетплейс, ВБЦ пользуется эксклюзивными предложениями от банков и предлагает своим клиентам тарифы выгоднее общедоступных.

Как видите, оптимизировать банковские расходы по ВЭД и не наделать ошибок — сложно, к тому же правила часто меняются.

Поэтому бизнес передает эту задачу специалистам: они профессионально занимаются ведением внешнеэкономической деятельности и знают все нюансы работы с международными переводами.

Никто не знает, какие банки окажутся в новых пакетах санкций и какие дополнительные требования к ним будут введены.

Но мы можем гарантировать, что найти способ зарабатывать на международной торговле и обернуть кризисное время в свою пользу можно всегда.

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