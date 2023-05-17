Что отвечать на самые частые вопросы на собеседовании. Как надо и как не надо общаться с рекрутером

Так не надо: «Я окончил школу с золотой медалью», «У меня замечательные дети», «Люблю смотреть сериалы по вечерам».

Рекрутер задает вопросы на собеседовании, чтобы выяснить, как вы оцениваете свои навыки, карьеру, какими ценностями руководствуетесь в работе.

У вас появляется возможность представить себя в выгодном свете и прояснить возможные вопросы.

Например: вы сменил три работы за два года — и сами рассказываете рекрутеру, что первая компания закрылась, во второй условия не соответствовали тем, что были в резюме, а в третьей вы построили эффективный отдел продаж и захотели роста.

А акцент на результатах поможет изменить первоначальное впечатление, если оно было негативным.

Рассказ должен быть кратким и по делу. Не нужно вдаваться в подробности о родственниках и мечтах. Школу и институт пропускайте (если вы не выпускник, конечно).

Начинайте с последнего места работы и пунктирно рассказывайте об основных этапах карьеры. Особое внимание уделяйте результатам в цифрах и достижениям.