Что отвечать на самые частые вопросы на собеседовании. Как надо и как не надо общаться с рекрутером

«Расскажите о себе»
Так не надо: «Я окончил школу с золотой медалью», «У меня замечательные дети», «Люблю смотреть сериалы по вечерам».
Рекрутер задает вопросы на собеседовании, чтобы выяснить, как вы оцениваете свои навыки, карьеру, какими ценностями руководствуетесь в работе.
У вас появляется возможность представить себя в выгодном свете и прояснить возможные вопросы.
Например: вы сменил три работы за два года — и сами рассказываете рекрутеру, что первая компания закрылась, во второй условия не соответствовали тем, что были в резюме, а в третьей вы построили эффективный отдел продаж и захотели роста.
А акцент на результатах поможет изменить первоначальное впечатление, если оно было негативным.
Рассказ должен быть кратким и по делу. Не нужно вдаваться в подробности о родственниках и мечтах. Школу и институт пропускайте (если вы не выпускник, конечно).
Начинайте с последнего места работы и пунктирно рассказывайте об основных этапах карьеры. Особое внимание уделяйте результатам в цифрах и достижениям.
Например: вы претендуете на должность руководителя отдела, но раньше эту должность не занимали — баллов прибавит рассказ о том, как вы занимались проблемами коллектива еще на линейной позиции.
Рассказ о себе можно подготовить заранее и даже отрепетировать, чтобы не запинаться и точно ничего не забыть. С другой стороны, зазубренные фразы вместо обычной речи иногда звучат странно — поэтому оставьте немного свободы для импровизации и не забывайте о паузах между предложениями.
«На какой уровень зарплаты вы рассчитываете?»
Так не надо: «А сколько вы можете предложить? Я даже не знаю».
Кажется, вы заинтересовали рекрутера. Вариантов ответа на этот вопрос несколько.
Проще всего, если в вакансии была прописана конкретная сумма и она вас устроила — называйте ее.
Если указана зарплатная вилка, есть два варианта:
назвать максимальную сумму и оговориться, что не настаиваете на ней, потому что понимаете, что компания должна убедиться в ваших навыках и профессиональных качествах;
выбрать меньшую, но добавить, что надеетесь показать себя хорошим специалистом и заработать повышение зарплаты.
Если нет никаких цифр, то можно опираться на доход на предыдущем месте работы.
Ответьте, что ранее вы получали определенную сумму и рассчитываете ее сохранить, поскольку будете выполнять схожие функции и затрачивать на них то же время.
Метод не сработает, если вы меняете сферу деятельности. Например, работали инженером на заводе, но прошли обучение и теперь претендуете на должность тестировщика.
Будет полезно изучить разные вакансии, почитать, сколько примерно получают специалисты этой профессии. Во время обучения часто создаются чаты: там можно выяснить, какие вопросы обычно задают на собеседовании, и почитать ответы на них.
«Расскажите о своей последней работе»
Так не надо: «Да я просто проводил уроки и проверял домашние задания».
Здесь рекрутеру важно услышать то, что имеет отношение к вашим будущим обязанностям. Поэтому сосредоточьтесь на достижениях и точках соприкосновения с вакансией.
Например: учителя, кроме уроков, ведут кружки, готовят школьные праздники — этот опыт покажет дополнительные навыки.
Постарайтесь вспомнить все свои обязанности и заслуги и представить их в лучшем свете. И не забывайте о цифрах и фактах: они звучат убедительнее, чем оценочные слова.
Вместо «Я улучшил показатели продаж» — «Моя компания проводит детские праздники. За месяц я сделал тысячу холодных звонков и привел в компанию 500 новых клиентов».
«Почему вы ушли с последнего места работы?»
Так не надо: «Потому что платили мало, директор не знает, чего хочет, в коллективе ни одного приличного человека».
Вопросы на собеседовании и ответы на них должны раскрывать ваш профессионализм: «достиг потолка на прошлой работе», «готов браться за более серьезные задачи».
Здесь важно объяснить, почему на предыдущем месте карьерный рост был невозможен.
При ответе можно показать свои ценности: например, рассказав, что вам важна самостоятельность в решении задач или долгосрочное планирование работы.
Но следует обойтись без эмоциональных обвинений решений начальства, а проблемы объяснять просто и «сухо».
Например: «Я работала PR-менеджером в компании N три года. Провела пять удачных конференций и договаривалась о публикации интервью директора в отраслевых журналах. Но в прошлом году сменился руководитель отдела — и к моим обязанностям добавились обязанности офис-менеджера без увеличения зарплаты».
Понятно, что что-то в компании пошло не так, но обвинений нет — есть только объяснение проблемы, которого достаточно.
«Расскажите об ошибках, которые вы допускали на работе»
Так не надо: «Никаких ошибок я никогда не допускал».
Вопросы бывают сложные, и это один из таких.
Рекрутер точно знает, что идеальных людей не существует, поэтому прямая ложь только подорвет его доверие. А вы сомневаетесь, что честное признание в промахах поможет получить работу.
При ответе лучше сосредоточиться на преодолении ошибок. Расскажите истории, как вы исправляли свои просчеты и чему в итоге научились.
Например: «Однажды я написал отчет, но не отрепетировал его перед годовым совещанием и даже не перечитал. Во время выступления так волновался, что всё забыл. Теперь я обязательно несколько раз прохожусь по тексту и рассказываю его домочадцам или зеркалу».
Или: «Я устроился менеджером по холодным звонкам, и в первый же день работы собеседник спросил меня, что еще производит моя компания. А я не знал — пришлось быстро открывать сайт и читать с него. Зато теперь я выясняю всё об организациях, где работаю, и запоминаю не только скрипт, но и основные данные компании».
Тот, кто умеет признавать ошибки и делать выводы, кажется более подходящим кандидатом.
«Почему вы откликнулись на нашу вакансию?»
Так не надо: «Нужно платить ипотеку, а у вас офис близко к моему дому».
С помощью этого вопроса рекрутер обычно пытается понять, насколько вы мотивированы, чтобы работать в компании, и подходите ли для задач. Поэтому лучше не упоминайте личные нужды и стремления.
Сформулировать ответ вам поможет предварительное исследование компании: какие ценности она продвигает, какими достижениями гордится. Желание работать в организации можно объяснить тремя аспектами:
Репутация компании.
Например: фирма только появилась, поэтому вам важна возможность расти вместе с ней.
Или: локальный бренд производит косметику в экологичной упаковке, а вы, будучи технологом, выступаете за сохранение окружающей среды.
«Посильная» должность. Темп работы, полномочия, техническая ориентация.
Например: стартап занимается разработкой мобильных игр и быстро растет, переучивает своих сотрудников на гейм-дизайнеров — можете рассказать, что вам важен быстрый рост и изменение обязанностей.
Люди. Если директор компании или некоторые сотрудники являются признанными экспертами, то можно упомянуть о стремлении учиться у них.
Например: «Знаю, что заведующий отделением — хирург Н. Я тоже специализируюсь на оперативной офтальмологии, поэтому надеюсь перенять у него знания».
«Что для вас важно в работе?»
Так не надо: «Наличие ДМС и высокая зарплата».
Рекрутеры спрашивают об этом на собеседовании, чтобы выяснить вашу мотивацию и цели. Здесь снова поможет знание компании.
Например: фабрика работает уже больше 30 лет, пережила несколько кризисов, несколько раз меняла продукцию, которую производит, — а вам важна стабильность, уверенность в завтрашнем дне, но также и возможность развиваться и пробовать что-то новое.
Соотнесите ответ с тем, какие условия предлагает организация.
«Каким вы видите свое профессиональное будущее?»
Так не надо: «Я так надолго не загадываю — кто знает, как там будет».
Рекрутер тоже понимает, что планы не всегда воплощаются в жизнь.
Ему важно понять, насколько обстоятельно вы планируете свое будущее, рассчитываете ли работать в этой компании несколько лет или же готовы легко уволиться через полгода.
Разумный ответ даст понять, что вы вдумчивый человек, ищете работу на долгий срок, планируете заниматься своей карьерой и развиваться.
При этом упоминание, что через год вы надеетесь стать руководителем, тоже может стать красным флагом для специалиста по подбору кадров.
А вот желание получить более широкие обязанности и решать более серьезные задачи звучит менее категорично.
«Что будете делать, если…?»
Этот вопрос посвящен проблемам на работе, в которых проявляются профессиональные навыки и личные качества.
Так рекрутер пытается выявить ваши умения и ценности, понять, как вы будет вести себя в стрессовой ситуации.
Например:
«Что вы будете делать, если на борту оказался пьяный человек?» — бортпроводнику.
«Что делать, если клиентка отказывается платить за законченный маникюр, потому что он ей не нравится?» — мастеру маникюра и администратору салона красоты.
«Что будете делать, если банкнота покупателя похожа на фальшивую?» — кассиру, продавцу-консультанту, охраннику.
«Что делать, если вы уже согласовали выступление и дали рекламу, а эксперт вдруг отказывается выступать?» — организатору конференций.
Ответом на вопрос станет размышление вслух, как бы вы повели себя в подобной ситуации, — так вы покажете, чем руководствуетесь в своих действиях, можете ли выходить за рамки своих обязанностей, чтобы решить проблему.
Чаще рекрутеры предлагают конфликтные ситуации, в которых важно сохранять спокойствие и позитивное отношение к оппоненту.
«Что такое подшипник/редуктор/пневмоцилиндр?»
Важный момент: обычно рекрутеры хуже разбираются в профессиональных деталях, чем специалисты (но бывают и исключения), поэтому ответы могут быть разными.
Рекрутеру лучше объяснить термин понятными и общими словами.
Не надо давать справку из словаря, что «подшипники — это технические устройства, являющиеся частью опор вращающихся осей и валов». Используйте простой язык и покажите, что работали с предметом на практике: «Это кольцо, которое удерживает колесо автомобиля».
А вот со специалистом полезно обсудить виды подшипников, зачем они используются и как их чинить.
В любом случае важно объяснить всё четко и понятно, привести примеры и следить, чтобы утверждения не противоречили друг другу.
Во время собеседования от стресса можно забыть даже то, с чем работаешь постоянно. Это нормально. Чтобы собраться, после вопроса сделайте паузу, выпейте воды или просто глубоко вдохните.
Неприятная ситуация — если ответа на вопрос вы не знаете. Тогда лучше честно признаться в этом. Например: «Я не знаю, как работать в 1C, но использовал похожие программы и готов быстро изучить эту».
«Как вы оцениваете свое состояние здоровья? Были ли у вас травмы?»
Обычно с такими вопросами сталкиваются работники физического труда: грузчики, повары.
Жаловаться на болезни — не время. Рекрутер задает этот вопрос, чтобы понять, справитесь ли вы с обязанностями и не получите ли производственную травму.
Лучший ответ — честный.
Даже если работа нужна срочно, взявшись за то, что не по силам, вы сразу столкнетесь с проблемами.
Если всё в порядке — просто скажите, что состояние здоровья позволит вам выполнять обязанности.
Общие рекомендации
Подготовьтесь заранее. Среднюю зарплату и информацию о компании можно узнать накануне, рассказ о себе — предварительно подготовить и отрепетировать дома.
Будьте честным. Да, можно прочитать, какие вопросы задают на собеседовании, и выучить «правильные» ответы. Но опытный рекрутер внимателен к деталям, сопоставляет факты и быстро выявляет ложь.
Оставайтесь в профессиональных рамках. Не нужно рассказывать о личной жизни или рассуждать на отвлеченные темы (если об этом не попросили, конечно, — но и тогда лучше не вдаваться в детали).
Не говорите слишком много, но и не ограничивайтесь односложными ответами.
Делайте паузы и недолго размышляйте, прежде чем начать отвечать. Иначе ответы будут похожи на выученные, неискренние. Вы уже подготовились и всё знаете — немного импровизации не повредит.