Собеседования

Что отвечать на самые частые вопросы на собеседовании. Как надо и как не надо общаться с рекрутером

Вопросы на собеседованиях обычно похожи. Некоторые становятся частью шуток: «Почему я хочу к вам? Ну надо же где-то работать». Рассказываем, как стоит и не стоит отвечать рекрутерам, например, на вопросы о зарплате и увольнении с предыдущей работы.

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Что отвечать на самые частые вопросы на собеседовании. Как надо и как не надо общаться с рекрутером
Иллюстрация: Alena Darmel/pexels

«Расскажите о себе»

Так не надо: «Я окончил школу с золотой медалью», «У меня замечательные дети», «Люблю смотреть сериалы по вечерам».

Рекрутер задает вопросы на собеседовании, чтобы выяснить, как вы оцениваете свои навыки, карьеру, какими ценностями руководствуетесь в работе.

У вас появляется возможность представить себя в выгодном свете и прояснить возможные вопросы.

Например: вы сменил три работы за два года — и сами рассказываете рекрутеру, что первая компания закрылась, во второй условия не соответствовали тем, что были в резюме, а в третьей вы построили эффективный отдел продаж и захотели роста.

А акцент на результатах поможет изменить первоначальное впечатление, если оно было негативным.

Рассказ должен быть кратким и по делу. Не нужно вдаваться в подробности о родственниках и мечтах. Школу и институт пропускайте (если вы не выпускник, конечно).

Начинайте с последнего места работы и пунктирно рассказывайте об основных этапах карьеры. Особое внимание уделяйте результатам в цифрах и достижениям.

Например: вы претендуете на должность руководителя отдела, но раньше эту должность не занимали — баллов прибавит рассказ о том, как вы занимались проблемами коллектива еще на линейной позиции.

Рассказ о себе можно подготовить заранее и даже отрепетировать, чтобы не запинаться и точно ничего не забыть. С другой стороны, зазубренные фразы вместо обычной речи иногда звучат странно — поэтому оставьте немного свободы для импровизации и не забывайте о паузах между предложениями.

«На какой уровень зарплаты вы рассчитываете?»

Так не надо: «А сколько вы можете предложить? Я даже не знаю».

Кажется, вы заинтересовали рекрутера. Вариантов ответа на этот вопрос несколько.

Проще всего, если в вакансии была прописана конкретная сумма и она вас устроила — называйте ее.

Если указана зарплатная вилка, есть два варианта:

  • назвать максимальную сумму и оговориться, что не настаиваете на ней, потому что понимаете, что компания должна убедиться в ваших навыках и профессиональных качествах;

  • выбрать меньшую, но добавить, что надеетесь показать себя хорошим специалистом и заработать повышение зарплаты.

Если нет никаких цифр, то можно опираться на доход на предыдущем месте работы.

Ответьте, что ранее вы получали определенную сумму и рассчитываете ее сохранить, поскольку будете выполнять схожие функции и затрачивать на них то же время.

Метод не сработает, если вы меняете сферу деятельности. Например, работали инженером на заводе, но прошли обучение и теперь претендуете на должность тестировщика.

Будет полезно изучить разные вакансии, почитать, сколько примерно получают специалисты этой профессии. Во время обучения часто создаются чаты: там можно выяснить, какие вопросы обычно задают на собеседовании, и почитать ответы на них.

«Расскажите о своей последней работе»

Так не надо: «Да я просто проводил уроки и проверял домашние задания».

Здесь рекрутеру важно услышать то, что имеет отношение к вашим будущим обязанностям. Поэтому сосредоточьтесь на достижениях и точках соприкосновения с вакансией.

Например: учителя, кроме уроков, ведут кружки, готовят школьные праздники — этот опыт покажет дополнительные навыки.

Постарайтесь вспомнить все свои обязанности и заслуги и представить их в лучшем свете. И не забывайте о цифрах и фактах: они звучат убедительнее, чем оценочные слова.

Вместо «Я улучшил показатели продаж» — «Моя компания проводит детские праздники. За месяц я сделал тысячу холодных звонков и привел в компанию 500 новых клиентов».

«Почему вы ушли с последнего места работы?»

Так не надо: «Потому что платили мало, директор не знает, чего хочет, в коллективе ни одного приличного человека».

Вопросы на собеседовании и ответы на них должны раскрывать ваш профессионализм: «достиг потолка на прошлой работе», «готов браться за более серьезные задачи».

Здесь важно объяснить, почему на предыдущем месте карьерный рост был невозможен.

При ответе можно показать свои ценности: например, рассказав, что вам важна самостоятельность в решении задач или долгосрочное планирование работы.

Но следует обойтись без эмоциональных обвинений решений начальства, а проблемы объяснять просто и «сухо».

Например: «Я работала PR-менеджером в компании N три года. Провела пять удачных конференций и договаривалась о публикации интервью директора в отраслевых журналах. Но в прошлом году сменился руководитель отдела — и к моим обязанностям добавились обязанности офис-менеджера без увеличения зарплаты».

Понятно, что что-то в компании пошло не так, но обвинений нетесть только объяснение проблемы, которого достаточно.

«Расскажите об ошибках, которые вы допускали на работе»

Так не надо: «Никаких ошибок я никогда не допускал».

Вопросы бывают сложные, и это один из таких.

Рекрутер точно знает, что идеальных людей не существует, поэтому прямая ложь только подорвет его доверие. А вы сомневаетесь, что честное признание в промахах поможет получить работу.

При ответе лучше сосредоточиться на преодолении ошибок. Расскажите истории, как вы исправляли свои просчеты и чему в итоге научились.

Например: «Однажды я написал отчет, но не отрепетировал его перед годовым совещанием и даже не перечитал. Во время выступления так волновался, что всё забыл. Теперь я обязательно несколько раз прохожусь по тексту и рассказываю его домочадцам или зеркалу».

Или: «Я устроился менеджером по холодным звонкам, и в первый же день работы собеседник спросил меня, что еще производит моя компания. А я не знал — пришлось быстро открывать сайт и читать с него. Зато теперь я выясняю всё об организациях, где работаю, и запоминаю не только скрипт, но и основные данные компании».

Тот, кто умеет признавать ошибки и делать выводы, кажется более подходящим кандидатом.

«Почему вы откликнулись на нашу вакансию?»

Так не надо: «Нужно платить ипотеку, а у вас офис близко к моему дому».

С помощью этого вопроса рекрутер обычно пытается понять, насколько вы мотивированы, чтобы работать в компании, и подходите ли для задач. Поэтому лучше не упоминайте личные нужды и стремления.

Сформулировать ответ вам поможет предварительное исследование компании: какие ценности она продвигает, какими достижениями гордится. Желание работать в организации можно объяснить тремя аспектами:

  • Репутация компании.

Например: фирма только появилась, поэтому вам важна возможность расти вместе с ней.

Или: локальный бренд производит косметику в экологичной упаковке, а вы, будучи технологом, выступаете за сохранение окружающей среды.

  • «Посильная» должность. Темп работы, полномочия, техническая ориентация.

Например: стартап занимается разработкой мобильных игр и быстро растет, переучивает своих сотрудников на гейм-дизайнеров — можете рассказать, что вам важен быстрый рост и изменение обязанностей.

  • Люди. Если директор компании или некоторые сотрудники являются признанными экспертами, то можно упомянуть о стремлении учиться у них.

Например: «Знаю, что заведующий отделением — хирург Н. Я тоже специализируюсь на оперативной офтальмологии, поэтому надеюсь перенять у него знания».

«Что для вас важно в работе?»

Так не надо: «Наличие ДМС и высокая зарплата».

Рекрутеры спрашивают об этом на собеседовании, чтобы выяснить вашу мотивацию и цели. Здесь снова поможет знание компании.

Например: фабрика работает уже больше 30 лет, пережила несколько кризисов, несколько раз меняла продукцию, которую производит, — а вам важна стабильность, уверенность в завтрашнем дне, но также и возможность развиваться и пробовать что-то новое.

Соотнесите ответ с тем, какие условия предлагает организация.

«Каким вы видите свое профессиональное будущее?»

Так не надо: «Я так надолго не загадываю — кто знает, как там будет».

Рекрутер тоже понимает, что планы не всегда воплощаются в жизнь.

Ему важно понять, насколько обстоятельно вы планируете свое будущее, рассчитываете ли работать в этой компании несколько лет или же готовы легко уволиться через полгода.

Разумный ответ даст понять, что вы вдумчивый человек, ищете работу на долгий срок, планируете заниматься своей карьерой и развиваться.

При этом упоминание, что через год вы надеетесь стать руководителем, тоже может стать красным флагом для специалиста по подбору кадров.

А вот желание получить более широкие обязанности и решать более серьезные задачи звучит менее категорично.

«Что будете делать, если…?»

Этот вопрос посвящен проблемам на работе, в которых проявляются профессиональные навыки и личные качества.

Так рекрутер пытается выявить ваши умения и ценности, понять, как вы будет вести себя в стрессовой ситуации.

Например:

  • «Что вы будете делать, если на борту оказался пьяный человек?» — бортпроводнику.

  • «Что делать, если клиентка отказывается платить за законченный маникюр, потому что он ей не нравится?» — мастеру маникюра и администратору салона красоты.

  • «Что будете делать, если банкнота покупателя похожа на фальшивую?» — кассиру, продавцу-консультанту, охраннику.

  • «Что делать, если вы уже согласовали выступление и дали рекламу, а эксперт вдруг отказывается выступать?» — организатору конференций.

Ответом на вопрос станет размышление вслух, как бы вы повели себя в подобной ситуации, — так вы покажете, чем руководствуетесь в своих действиях, можете ли выходить за рамки своих обязанностей, чтобы решить проблему.

Чаще рекрутеры предлагают конфликтные ситуации, в которых важно сохранять спокойствие и позитивное отношение к оппоненту.

«Что такое подшипник/редуктор/пневмоцилиндр?»

Важный момент: обычно рекрутеры хуже разбираются в профессиональных деталях, чем специалисты (но бывают и исключения), поэтому ответы могут быть разными.

Рекрутеру лучше объяснить термин понятными и общими словами.

Не надо давать справку из словаря, что «подшипники — это технические устройства, являющиеся частью опор вращающихся осей и валов». Используйте простой язык и покажите, что работали с предметом на практике: «Это кольцо, которое удерживает колесо автомобиля».

А вот со специалистом полезно обсудить виды подшипников, зачем они используются и как их чинить.

В любом случае важно объяснить всё четко и понятно, привести примеры и следить, чтобы утверждения не противоречили друг другу.

Во время собеседования от стресса можно забыть даже то, с чем работаешь постоянно. Это нормально. Чтобы собраться, после вопроса сделайте паузу, выпейте воды или просто глубоко вдохните.

Неприятная ситуация — если ответа на вопрос вы не знаете. Тогда лучше честно признаться в этом. Например: «Я не знаю, как работать в 1C, но использовал похожие программы и готов быстро изучить эту».

«Как вы оцениваете свое состояние здоровья? Были ли у вас травмы?»

Обычно с такими вопросами сталкиваются работники физического труда: грузчики, повары.

Жаловаться на болезни — не время. Рекрутер задает этот вопрос, чтобы понять, справитесь ли вы с обязанностями и не получите ли производственную травму.

Лучший ответчестный.

Даже если работа нужна срочно, взявшись за то, что не по силам, вы сразу столкнетесь с проблемами.

Если всё в порядке — просто скажите, что состояние здоровья позволит вам выполнять обязанности.

Общие рекомендации

  • Подготовьтесь заранее. Среднюю зарплату и информацию о компании можно узнать накануне, рассказ о себе — предварительно подготовить и отрепетировать дома.

  • Будьте честным. Да, можно прочитать, какие вопросы задают на собеседовании, и выучить «правильные» ответы. Но опытный рекрутер внимателен к деталям, сопоставляет факты и быстро выявляет ложь.

  • Оставайтесь в профессиональных рамках. Не нужно рассказывать о личной жизни или рассуждать на отвлеченные темы (если об этом не попросили, конечно, — но и тогда лучше не вдаваться в детали).

  • Не говорите слишком много, но и не ограничивайтесь односложными ответами.

  • Делайте паузы и недолго размышляйте, прежде чем начать отвечать. Иначе ответы будут похожи на выученные, неискренние. Вы уже подготовились и всё знаете — немного импровизации не повредит.

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