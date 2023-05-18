Новые законы и изменения в мае 2023 года

С 1 мая 2023

Доставка пенсий

Доставка на дом страховой пенсии, выплачиваемой наличными, и других соцвыплат теперь происходит исключительно через организации федеральной почтовой связи — «Почту России».

Раньше отдельных получателей обслуживали альтернативные частные компании.

Это изменение позволит сделать получение пенсий на территории всей страны гарантированным и бесперебойным.

Новая ставка комиссии СБП

Компаниям, работающим в сфере ЖКХ, в 2 раза снизили комиссию при расчетах через Систему быстрых платежей (СБП) — с 0,4 до 0,2% от суммы платежа.

С 4 мая 2023

Системы оповещения населения

В законодательстве появились новые понятия — «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

Кроме того, определён порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

Эти вопросы курирует Правительство. Раньше такой порядок не был закреплен.

Сбор ДНК

Взятие образца ДНК стало обязательным для:

всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

граждан, подвергнутых административному аресту.

При этом граждане могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию.

Это изменение должно помочь в раскрытии и расследовании преступлений.

С 9 мая 2023

Запрет на продажу вейпов детям

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции, кальянов и т. д. для граждан увеличен до 5000 рублей.

Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 7000 рублей. Также ужесточено наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Штраф немалый — составит до 600 000 рублей.

Ранее вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей».

Защита граждан от неправомерных действий международных органов

За содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти наказание составит до 5 лет лишения свободы.

Ранее вступил в силу закон, наделяющий Президента полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или действий, направленных против РФ. В том числе Международного уголовного суда.

Ужесточение наказания за госизмену

По нескольким составам преступлений — в первую очередь за терроризм, диверсии и госизмену — существенно увеличили наказание.

Например, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника будет грозить вплоть до пожизненного заключения.

С 15 мая 2023

Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО

Если в течение 6 месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим.

Справки о смерти военнослужащих теперь могут выдавать не только медицинские организации, но и уполномоченные лица.

Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.

Маркировка напитков

Планируется введение обязательной маркировки ряда безалкогольных напитков — соков, квасов и морсов.

С 18 мая 2023

Сведения об умерших клиентах банков

ФНС теперь должна информировать банки о снятии с налогового учета гражданина в связи с его смертью.

После получения такой информации банки должны прекратить все операции по его счетам. При этом указанные сведения отнесены к налоговой тайне.

Данное изменение не позволит пользоваться платежными картами умершего незаконно.

С 21 мая 2023

Сохранность пенсионных накоплений

Полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию переданы Казначейству.

Это призвано обеспечить сохранность и возвратность средств пенсионных накоплений.

С 29 мая 2023

Регистрация товарного знака

Для регистрации товарного знака теперь нужно, чтобы входящие в него географические названия соответствовали месту производства товаров.

Это обеспечивает право потребителя на достоверную информацию.

С 30 мая 2023

Ипотека с низкими ставками

Так называемая ипотека от застройщика с очень низкими ставками уйдет в прошлое.

Банк России ограничил рискованные ипотечные программы банков с экстремально низкими ставками.

Соответствующие изменения внесены в положение ЦБ от 28.06.2017 № 590-П.