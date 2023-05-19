Как скорректировать сведения о стаже за 2022 год

Например, при восстановлении уволенного в 2022 году работника нужно сдать старый отчет СЗВ-ТД.
Корректируем сведения о стаже за 2022 год
К нам поступил такой вопрос: «Подскажите пожалуйста, как нужно перездать сзвм стаж за 2022 год, не указала в доп. сведениях, что сотрудник был по договору, как это сделать?»
Чтобы сейчас скорректировать сведения о стаже за 2022 год и ранее, нужно в СФР представить отчет СЗВ-КОРР.
Обратите внимание: если в 2023 году нужно скорректировать или отменить сведения, поданные ранее в СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, 4-ФСС, нужно подать соответствующую корректирующую форму СЗВ-КОРР, СЗВ-ТД и 4-ФСС, а не ЕФС-1.
Форма ЕФС-1 подается только за периоды 2023 года.
Какую форму СЗВ-КОРР применять и как ее заполнить
Отчет СЗВ-КОРР заполняют с целью корректировки данных, учтенных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) на основании отчетности, ранее представленной.
Форма и порядок заполнения, а также электронный формат формы СЗВ-КОРР утверждены постановлением Правления ПФ от 6 декабря 2018 года № 507п.
Форма состоит из шести разделов:
Раздел 1 «Сведения о страхователе».
Раздел 2 «Сведения о застрахованном лице».
Раздел 3 «Сведения о корректировке данных».
Раздел 4 «Сведения о корректировке данных о доходах и начисленных и уплаченных страховых взносах».
Раздел 5 «Сведения о корректировке данных о выплатах и взносах по дополнительному тарифу».
Раздел 6 «Сведения о корректировке периодов работы застрахованного лица».