Отчетность в СФР

Как скорректировать сведения о стаже за 2022 год

С 1 января 2023 года сведения о страховом стаже подаем в составе единой формы ЕФС-1. Это подраздел 1.2. Форма ЕФС-1 заменила не только СЗВ-СТАЖ, но и СЗВ-КОРР, СЗВ-ТД и 4-ФСС. Но все же старые формы нужно применять, если требуется корректировка за прошлые периоды.

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Как скорректировать сведения о стаже за 2022 год
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Например, при восстановлении уволенного в 2022 году работника нужно сдать старый отчет СЗВ-ТД.

Корректируем сведения о стаже за 2022 год

К нам поступил такой вопрос: «Подскажите пожалуйста, как нужно перездать сзвм стаж за 2022 год, не указала в доп. сведениях, что сотрудник был по договору, как это сделать?»

Чтобы сейчас скорректировать сведения о стаже за 2022 год и ранее, нужно в СФР представить отчет СЗВ-КОРР.

Обратите внимание: если в 2023 году нужно скорректировать или отменить сведения, поданные ранее в СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, 4-ФСС, нужно подать соответствующую корректирующую форму СЗВ-КОРР, СЗВ-ТД и 4-ФСС, а не ЕФС-1.

Форма ЕФС-1 подается только за периоды 2023 года.

Какую форму СЗВ-КОРР применять и как ее заполнить

Отчет СЗВ-КОРР заполняют с целью корректировки данных, учтенных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) на основании отчетности, ранее представленной.

Форма и порядок заполнения, а также электронный формат формы СЗВ-КОРР утверждены постановлением Правления ПФ от 6 декабря 2018 года № 507п.

Форма состоит из шести разделов:

  • Раздел 1 «Сведения о страхователе».

  • Раздел 2 «Сведения о застрахованном лице».

  • Раздел 3 «Сведения о корректировке данных».

  • Раздел 4 «Сведения о корректировке данных о доходах и начисленных и уплаченных страховых взносах».

  • Раздел 5 «Сведения о корректировке данных о выплатах и взносах по дополнительному тарифу».

  • Раздел 6 «Сведения о корректировке периодов работы застрахованного лица».

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Отчетность в СФР

Как скорректировать сведения о стаже за 2022 год

С 1 января 2023 года сведения о страховом стаже подаем в составе единой формы ЕФС-1. Это подраздел 1.2. Форма ЕФС-1 заменила не только СЗВ-СТАЖ, но и СЗВ-КОРР, СЗВ-ТД и 4-ФСС. Но все же старые формы нужно применять, если требуется корректировка за прошлые периоды.

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