Главбух в Москве: вакансии для топов бухгалтерии

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Конкуренция в столице на должность бухгалтера высокая. Но и соискатели выбирают с умом — смотрят не только на зарплату, но и на дополнительные преимущества и саму компанию.
Посмотрите, что предлагают работодатели на «Клерке».
Главный бухгалтер от 150 000 ₽
Условия: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет.
Компании интересен кандидат со стратегическим мышлением и опытом автоматизации, с навыками составления управленческой отчетности.
Однако, это работа с изюминкой. Компания занимается производством натурального шоколада без сахара и сухого молока.
Рекрутер сообщает, что:
Сотрудники компании часто тоже выбирают наш стиль жизни – полезное питание, бережливое отношение к себе, акцент на качество и любовь к тому, чем мы занимаемся.
Хотите здесь работать? Смотрите подробные требования и контакты работодателя здесь.
Главный бухгалтер до 129 000 ₽
Условия: полная занятость, опыт работы от 5 лет с ОСНО.
Организации нужен главбух на полное ведение учета и хорошим знанием общей системы налогообложения, приветствуются знания в области маркировки и работы с акцизами.
Для кандидата безусловным плюсом станет то, что в учете и процессах полный порядок и новому сотруднику ничего не надо восстанавливать, а весь функционал будет передан из рук в руки.
Рекрутер пишет, что есть возможность консультироваться с опытными коллегами и аудиторами.
Готовы приступить хоть завтра? Тогда читайте полные условия и связывайтесь с работодателем тут.
Главный бухгалтер от 120 000 ₽
Условия: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет.
Необходимо вести и контролировать бухгалтерский и налоговый учет, автоматизировать учет движения ТМЗ, считать зарплату, работать с импортными поставщиками и еще много всего.
Компания специализируется на выращивании и экспорте высококачественной продукции от производителей и фермеров Израиля. Штаб квартира компании находится в Тель-Авиве.
Хотите узнать больше об этой работе — переходите в вакансию.
Главный бухгалтер до 75 000 ₽
Не готовы к полной занятости? Вот подходящий вариант — ведение одного юрлица, занятость частичная.
Но, обратите внимание, нужен опыт от 5 лет и знание особенностей бухгалтерского учета в киноиндустрии, рекламе, продакшн или постпродакшн. Вести нужно все участки бухгалтерии.
Да, у вас будет возможность поработать в компании, которая работает с проектами в области компьютерной графики для рекламы и кино, а также организовывает съемки по всему миру в качестве продакшн-подразделения.
Интересно? Переходите в вакансию и отправляйте работодателю свое резюме.
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