Главбух в Москве: вакансии для топов бухгалтерии

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Конкуренция в столице на должность бухгалтера высокая. Но и соискатели выбирают с умом — смотрят не только на зарплату, но и на дополнительные преимущества и саму компанию.

Посмотрите, что предлагают работодатели на «Клерке».

Главный бухгалтер от 150 000 ₽

Условия: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет.

Компании интересен кандидат со стратегическим мышлением и опытом автоматизации, с навыками составления управленческой отчетности.

Однако, это работа с изюминкой. Компания занимается производством натурального шоколада без сахара и сухого молока.

Рекрутер сообщает, что:

Сотрудники компании часто тоже выбирают наш стиль жизни – полезное питание, бережливое отношение к себе, акцент на качество и любовь к тому, чем мы занимаемся.

Хотите здесь работать? Смотрите подробные требования и контакты работодателя здесь.

Главный бухгалтер до 129 000 ₽

Условия: полная занятость, опыт работы от 5 лет с ОСНО.

Организации нужен главбух на полное ведение учета и хорошим знанием общей системы налогообложения, приветствуются знания в области маркировки и работы с акцизами.

Для кандидата безусловным плюсом станет то, что в учете и процессах полный порядок и новому сотруднику ничего не надо восстанавливать, а весь функционал будет передан из рук в руки.