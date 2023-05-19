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Главбух в Москве: вакансии для топов бухгалтерии

Высокая зарплата, интересная работа, компании, которым есть, чем привлечь кандидатов. Собрали несколько вакансий, которые наверняка вас заинтересуют.

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Главбух в Москве: вакансии для топов бухгалтерии

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Конкуренция в столице на должность бухгалтера высокая. Но и соискатели выбирают с умом — смотрят не только на зарплату, но и на дополнительные преимущества и саму компанию.

Посмотрите, что предлагают работодатели на «Клерке».

Главный бухгалтер от 150 000 ₽

Условия: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет.

Компании интересен кандидат со стратегическим мышлением и опытом автоматизации, с навыками составления управленческой отчетности.

Однако, это работа с изюминкой. Компания занимается производством натурального шоколада без сахара и сухого молока.

Рекрутер сообщает, что:

Сотрудники компании часто тоже выбирают наш стиль жизни – полезное питание, бережливое отношение к себе, акцент на качество и любовь к тому, чем мы занимаемся.

Хотите здесь работать? Смотрите подробные требования и контакты работодателя здесь.

Главный бухгалтер до 129 000 ₽

Условия: полная занятость, опыт работы от 5 лет с ОСНО.

Организации нужен главбух на полное ведение учета и хорошим знанием общей системы налогообложения, приветствуются знания в области маркировки и работы с акцизами.

Для кандидата безусловным плюсом станет то, что в учете и процессах полный порядок и новому сотруднику ничего не надо восстанавливать, а весь функционал будет передан из рук в руки.

Рекрутер пишет, что есть возможность консультироваться с опытными коллегами и аудиторами.

Готовы приступить хоть завтра? Тогда читайте полные условия и связывайтесь с работодателем тут.

Главный бухгалтер от 120 000 ₽

Условия: полная занятость, опыт работы от 3 до 6 лет.

Необходимо вести и контролировать бухгалтерский и налоговый учет, автоматизировать учет движения ТМЗ, считать зарплату, работать с импортными поставщиками и еще много всего.

Компания специализируется на выращивании и экспорте высококачественной продукции от производителей и фермеров Израиля. Штаб квартира компании находится в Тель-Авиве.

Хотите узнать больше об этой работе переходите в вакансию.

Главный бухгалтер до 75 000 ₽

Не готовы к полной занятости? Вот подходящий вариант — ведение одного юрлица, занятость частичная.

Но, обратите внимание, нужен опыт от 5 лет и знание особенностей бухгалтерского учета в киноиндустрии, рекламе, продакшн или постпродакшн. Вести нужно все участки бухгалтерии.

Да, у вас будет возможность поработать в компании, которая работает с проектами в области компьютерной графики для рекламы и кино, а также организовывает съемки по всему миру в качестве продакшн-подразделения.

Интересно? Переходите в вакансию и отправляйте работодателю свое резюме.

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