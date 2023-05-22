Как создать справедливую систему оплаты труда в компании

«Вопрос не по окладу!» — это старое, известное, ставшее шуточным, высказывание, как правило, применяется руководителями в случаях, когда нижестоящие сотрудники могли бы решить вопрос сами, на своем уровне, не прибегая к помощи руководства.

В противоположность этому шуточному высказыванию, есть другое: «Эта задача выше моего уровня оплаты!» (изначально, по-английски: «That's above my paygrade!»). Оба этих шуточных выражения отражают одно и то же — уровень оплаты.

Грейды в организации создаются, в первую очередь, для системного подхода к оплате труда по уровням. Но помимо системы оплаты труда, грейды помогают построить систему обучения и развития.

Вот мы видим уже две системы, основанные на грейдировании должностей: система оплаты труда и система обучения и развития.

Применение грейдов в организации — это всегда системный подход. Когда грейдирование должностей прошло успешно и правильно применяется, то как правило, система внутренних грейдов организации пользуется всеобщим уважением среди сотрудников и руководства.

Если же система внутренних грейдов применяется неправильно, например, в первую очередь, несправедливо или неаккуратно, то конечно, уважения к такой системе будет меньше.

Есть крупные организации, в которых не применяется и никогда не применялась система грейдов. И существуют небольшие компании, в которых очень методично применяется грейдинговый подход.

Организации самого разного масштаба могут вполне успешно существовать как с грейдами должностей, так и без них.

Нет однозначного ответа на вопрос: «Необходимо ли внедрять систему грейдов?» Многое зависит от культуры организации, от фазы ее развития и от того, какие люди в моменте находятся в высшем руководстве.