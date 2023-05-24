Штрафы за ЕФС-1

На это обратил внимание СФР в своем письме от 25.01.2023 № 19-02/463л.

Далее рассмотрим сроки сдачи подразделов и разделов отчета ЕФС-1 и виды ответственности за их нарушение.

Подраздел 1.1 раздела 1 формы представляется при приеме на работу, переводе, увольнении сотрудников и других кадровых изменениях.

Он сдается в отношении каждого сотрудника, а также лиц, работающих по гражданско-правовым договорам.

Сроки сдачи подраздела 1.1 следующие:

при приеме на работу или увольнении сотрудника, приостановлении или возобновлении трудового договора — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа;

при заключении или расторжении гражданско-правового договора — следующий рабочий день после заключения или прекращения ГПД;

при переводе сотрудника на другую работу или переходе на электронную трудовую книжку — не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ или подано заявление.

Если работодатель не вовремя сдаст подраздел 1.1, то должностное лицо организации привлекут к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП. Штраф составит от 300 до 500 рублей.

В этом случае к ответственности привлечет Государственная инспекция труда, а не СФР. Фонд лишь передаст в ГИТ сведения о нарушении.

Для ИП и юридических лиц ответственность по данной норме не предусмотрена. Однако организацию могут привлечь по частям 1, 2 ст. 5.27 КоАП (п. 2.1 ст. 6, пп. 4 п. 2 ст. 11, ст. 17 закона о персонифицированном учете). В данном случае штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей при первом нарушении, от 50 до 70 тыс. рублей — при повторном.

По статье 5.27 КоАП могут наказать также и должностное лицо. Если страхователь несвоевременно представит сведения по работнику на ГПД, то организацию ждет еще один штраф — 500 рублей за каждое застрахованное лицо, сведения о котором не поданы в срок (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Подраздел 1.2 раздела 1формы ЕФС-1 предусмотрен для отражения сведений о страховом стаже. Он представляется по окончании календарного года не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В подразделе 2 отражают данные о периодах работы в условиях, которые дают право для досрочной пенсии. При наличии оснований данный подраздел подается вместе с 1.2.