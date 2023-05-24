Можно ли не платить долги через 3 года

К каким долгам применима исковая давность

Гражданский кодекс РФ предусматривает так называемый срок исковой давности (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК). Этот срок составляет 3 года.

Смысл его в том, что в течение трехлетнего периода есть возможность в судебном порядке взыскать задолженность с неплательщика, а после истечения данного срока она истребованию и взысканию в судебном порядке уже не подлежит.

Срок исковой давности начинает отсчитываться не с момента, когда образовался сам факт задолженности, а с момента, когда кредитор узнал о том, что его должник-физлицо не исполняет свои обязанности по уплате.

Если кредитор своевременно отслеживает поступление текущих платежей, то дата, когда он узнал о просрочке, как правило, совпадает с очередной датой внесения платежа. Тогда срок начинает отсчитываться со дня, следующего за днем оплаты, установленного договором.

Срок этот применим ко всем видам задолженности: банковским кредитам, долгам за ЖКХ, по налогам, взносам в садовые товарищества и т. д.

Применяется он и к обязательствам по уплате алиментов, но с некоторыми нюансами (п. 2 ст. 107 СК). По нормам закона алименты присуждаются судом с момента подачи заявления о взыскании (а не за прошлые периоды).

Но есть возможность взыскать их и за период в течение 3 лет до подачи искового заявления в суд. При условии что получатель алиментов докажет, что пробовал ранее самостоятельно взыскать их со второго родителя, а именно:

письменно обращался к должнику (по e-mail, направляя заказные письма или телеграммы);

обращался к мировому судье для вынесения судебного приказа на взыскание алиментов.

Все доказательства того, что получатель предпринимал попытки обращения к должнику, нужно сохранить (почтовые квитанции, переписка и т. д.).

Если при этом второй родитель-должник, зная о долге, уклонялся от уплаты, то к задолженности и сумме неустойки применяется трехлетний срок (п. 11 постановления Пленума ВС от 26.12.2017 № 56). А значит, взыскать можно долг, накопленный за три предшествующих года и плюс текущий долг, который будет копиться с момента обращения в суд.

При этом исковая давность не распространяется на те суммы алиментов, что уже присуждены судом, либо на суммы, закрепленные в нотариальном соглашении об уплате алиментов.

Эти суммы можно будет взыскать в полном объеме, без учета срока исковой давности (п. 2 ст. 113 СК).

Можно ли не оплачивать долги старше 3 лет

Несмотря на то что теоретически срок исковой давности применяется ко всем видам задолженности, по некоторым возникновение трехлетней просрочки фактически невозможно.

Так, при задолженности по членским взносам в садовый кооператив должник исключается из членов СНТ, а сумму долга можно оперативно взыскать в судебном порядке.

Аналогично с задолженностью по банковским кредитам. Уже при возникновении просрочки в пару месяцев банк применяет меры к ее взысканию. На практике не встречаются ситуации, чтобы банки 3 года бездействовали при наличии просрочек по кредиту у клиента.

При этом следует отметить, что трехлетний срок исчисляется не с даты оформления кредита, а с даты последнего невнесенного платежа (п. 1 ст. 200 ГК).

Если заемщик гасит долг, но не полностью, а только его часть, то срок давности рассчитывается для каждой непогашенной в срок части (постановление Пленума ВС от 29.09.2015 № 43).

Если всё же возникнет ситуация, что банк за 3 года не принял никаких мер к должнику, то задолженность старше 3 лет клиент вправе не платить.

Что касается задолженности по коммунальным услугам, то здесь возможно многолетнее накопление долгов. «Старые» долги можно не платить, но если должник решит всё же оплатить долг в пределах трехлетнего периода, ему следует четко указать это в назначении платежа.

Иначе оплаченная сумма автоматически будет зачтена в счет уплаты более ранней задолженности. Например, если долг накоплен за период с 2018 по 2022 года, то при оплате за последние 3 года, следует указать в квитанции, что «оплачивается задолженность за период 2020-2022 годов». А долг за 2018-2019 годы с должника взыскать уже не удастся.

Должникам следует иметь в виду, что при получении судебного приказа у них есть 10 дней на подачу возражения на него. Если проигнорировать приказ, кредитор взыщет с него задолженность за весь период.

Заявить о том, что срок исковой давности истек (с целью уменьшить сумму долга) должен непосредственно должник. В этом случае можно избавиться от обязанности по уплате «старых» долгов.

Если этого не сделано, суд обяжет уплатить всю сумму, заявленную кредитором.

Итоги

Не всегда должники имеют возможность не платить долги, по которым истекли сроки исковой давности. Есть определенные нюансы по погашению задолженности по алиментам, коммунальным услугам.

Заявить о применении срока исковой давности — задача самого должника.