Зачем банки увеличивают лимит по кредитке и стоит ли этим пользоваться

Кредитную карту вполне можно использовать финансово грамотно.

Напомню главный принцип — кредитку используем, когда деньги есть, а не когда их нет. Чтобы не залезать во вклад и не терять проценты, чтобы хранить деньги под %, тратить деньги банка и потом их возвращать в грейс-период (когда можно пользоваться деньгами бесплатно) и т.д.

Иногда банки сами предлагают увеличить лимит по кредитке. В некоторых случаях требуется согласие, в некоторых — лимит увеличивается автоматически.

Почему банк так делает

Все просто — это повышает вероятность заработать на процентах.

Если говорить упрощенно, то банк выдал кредитки 10 людям. 7 из них пользуются только в грейс и не платят %, а 3 — платят. А проценты там часто выше, чем даже по потребкредиту.

И вот за счет этих трех банк может позволить давать деньги в долг бесплатно оставшимся 7 клиентам, потому что прибыль от трех должников перекроет все расходы на это дело.

Увеличение лимита повышает вероятность того, что клиент в этот самый лимит залезет до конца и в срок не вернет деньги. И попадет на проценты.

Лимит может быть больше зарплаты, например, тогда его погасить в грейс еще сложнее. Кто-то будет держаться и брать деньги в долг у банка разумно, а кто-то — «гульнет» и принесет банку процентный доход.

А почему же сразу всем огромный лимит не раздают?

При выдаче карты банк оценивает риски — отдать деньги без возврата и потом выбивать с коллекторами или судиться тоже невыгодно. А если кредиткой клиент уже пользуется какое-то время и нормально погашает долг, то для банка этот клиент уже более благонадежен. Можно ему лимит увеличить.

С надеждой, что часть таких людей не уложатся в грейс и заплатят проценты.

Стоит ли соглашаться на увеличение лимита?

Можно, но надо иметь в виду то, что я описала выше. Чем больше лимит, тем больше соблазн его использовать, а еще появляется риск вовремя не пополнить карту до нулевого баланса.

Еще надо иметь в виду такой момент: если вдруг вы станете жертвой мошенников, то доступ к кредитке позволит им обналичить всю сумму. Чем больше лимит, тем больше эта цифра.

В основном сейчас хищение средств с карты — результат социальной инженерии. То есть человек сам дал информацию телефонным мошенникам или перешел по левой ссылке и ввел там данные карты либо подцепил вирус.

Но все еще существует и физическое хищение — например, украли карту, телефон и как-то смогли получить доступ к счету.

Если банк увеличил лимит в одностороннем порядке, а вы этого не хотите, можете отказаться. Напишите в чат или позвоните в поддержку, чтобы узнать, что для этого надо сделать конкретно в вашем банке.