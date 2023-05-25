Срочные изменения в ЕНП, новый ФСБУ и топ-ошибок налоговой оптимизации. Анонс бесплатных вебинаров недели

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❗️Новые правила по НМА из-за ФСБУ 14/2022
Когда: 29.05.2023, в 11:00 мск
На вебинаре разберем:
Признание объектов нематериальными активами по ФСБУ 14/2022.
Отражение нематериальных активов в бухгалтерском учете.
Переоцененная стоимость нематериальных активов: проведение тестирования НМА на обесценение.
Управление стоимостью нематериальных активов.
Особенности оценки НМА в зависимости от цели использования результатов.
Способы коммерциализации нематериальных активов с разбором реальных кейсов.
📝 Договоры с самозанятыми: что проверить, чтобы избежать налогового дела
Когда: 29.05.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
Что проверить в договорах с самозанятыми, чтоб снизить риски переквалификации в трудовые договоры и налоговых доначислений.
Какие последствия переквалификации (налоги, штрафы, пени, взносы, их размеры).
Какая ответственность у директора и бухгалтера.
Как безопасно работать с самозанятыми.
🔐 Система контроля внешнеэкономической деятельность
Когда: 30.05.2023, в 11:00 мск
На вебинаре разберем:
Последствия ошибок при декларировании товаров.
Практика подтверждения таможенной стоимости при параллельном импорте через третьи страны.
Как избежать штрафов и КТС- как доказать честную стоимость.
Таможенные проверки и постконтроль.
💡 Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ
Когда: 31.05.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: как все работает.
Очередность списания денег с ЕНС.
Реквизиты налогов.
НДФЛ и ЕНП.
Как ИП платить налоги и что с личным кабинетом.
📊 Топовые налоговые схемы: разрушение мифов
Когда: 01.06.2023, в 15:00 мск
На вебинаре будем разрушать мифы об известных налоговых схемах, в том числе:
Почему производственный кооператив не спасет от страховых взносов.
Чем опасен налоговый туризм ИП в Мордовию, Крым или Чечню.
Почему ИП-управляющий создаст вам больше проблем, чем выгод.
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