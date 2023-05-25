Вебинары для бухгалтеров

Срочные изменения в ЕНП, новый ФСБУ и топ-ошибок налоговой оптимизации. Анонс бесплатных вебинаров недели

Смотрите все самые важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Задавайте вопросы спикерам прямо во время прямого эфира и получайте доступ к записи.

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Срочные изменения в ЕНП, новый ФСБУ и топ-ошибок налоговой оптимизации. Анонс бесплатных вебинаров недели
Иллюстрация: freepik/freepik

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❗️Новые правила по НМА из-за ФСБУ 14/2022

Когда: 29.05.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

  • Признание объектов нематериальными активами по ФСБУ 14/2022.

  • Отражение нематериальных активов в бухгалтерском учете.

  • Переоцененная стоимость нематериальных активов: проведение тестирования НМА на обесценение.

  • Управление стоимостью нематериальных активов.

  • Особенности оценки НМА в зависимости от цели использования результатов.

  • Способы коммерциализации нематериальных активов с разбором реальных кейсов.

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📝 Договоры с самозанятыми: что проверить, чтобы избежать налогового дела

Когда: 29.05.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

  • Что проверить в договорах с самозанятыми, чтоб снизить риски переквалификации в трудовые договоры и налоговых доначислений.

  • Какие последствия переквалификации (налоги, штрафы, пени, взносы, их размеры).

  • Какая ответственность у директора и бухгалтера.

  • Как безопасно работать с самозанятыми.

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🔐 Система контроля внешнеэкономической деятельность

Когда: 30.05.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

  • Последствия ошибок при декларировании товаров.

  • Практика подтверждения таможенной стоимости при параллельном импорте через третьи страны.

  • Как избежать штрафов и КТС- как доказать честную стоимость.

  • Таможенные проверки и постконтроль.

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💡 Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ

Когда: 31.05.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

  • Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: как все работает.

  • Очередность списания денег с ЕНС.

  • Реквизиты налогов.

  • НДФЛ и ЕНП.

  • Как ИП платить налоги и что с личным кабинетом.

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📊 Топовые налоговые схемы: разрушение мифов

Когда: 01.06.2023, в 15:00 мск

На вебинаре будем разрушать мифы об известных налоговых схемах, в том числе:

  • Почему производственный кооператив не спасет от страховых взносов.

  • Чем опасен налоговый туризм ИП в Мордовию, Крым или Чечню.

  • Почему ИП-управляющий создаст вам больше проблем, чем выгод.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

😤В Туле ЕНС все еще не работает, а те, у кого работает, говорят, что «‎без бутылки не разобрать»

Бухгалтеры и ИП за пять месяцев мучений с ЕНС уже почти ко всему привыкли. Но вот долгожданное открытие раздела ЕНС в личных кабинетах пока идет не совсем гладко.

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Вебинары для бухгалтеров

Срочные изменения в ЕНП, новый ФСБУ и топ-ошибок налоговой оптимизации. Анонс бесплатных вебинаров недели

Смотрите все самые важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Задавайте вопросы спикерам прямо во время прямого эфира и получайте доступ к записи.

Срочные изменения в ЕНП, новый ФСБУ и топ-ошибок налоговой оптимизации. Анонс бесплатных вебинаров недели
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