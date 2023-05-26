Обзоры для бухгалтера

Разобрали для вас, что изменилось по НДФЛ в ЕНС и может ли иностранный гражданин открыть ИП в России

Подготовили новый дайджест для всех, кто читает «Разборы». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Разобрали для вас, что изменилось по НДФЛ в ЕНС и может ли иностранный гражданин открыть ИП в России
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

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«Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта
Обзоры для бухгалтера

Разобрали для вас, что изменилось по НДФЛ в ЕНС и может ли иностранный гражданин открыть ИП в России

Подготовили новый дайджест для всех, кто читает «Разборы». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

Разобрали для вас, что изменилось по НДФЛ в ЕНС и может ли иностранный гражданин открыть ИП в России

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