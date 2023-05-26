Разобрали для вас, что изменилось по НДФЛ в ЕНС и может ли иностранный гражданин открыть ИП в России

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Сдали подтверждение ОВЭД с опозданием. Какой назначат тариф взносов и можно ли его оспорить
Срок сдачи заявления о подтверждении основного вида деятельность в 2023 году истек 17 апреля. Если организация не сдала его или просрочила подачу документов, то тариф ей присвоит СФР самостоятельно.
Когда граждане ДНР и ЛНР считаются иностранцами
23 апреля вышел Указ Президента № 307 о правовом положении некоторых иностранных граждан. Разбираем нюансы.
Что поменяется по НДФЛ в ЕНС + таблица-сравнение
НДФЛ будут списывать с ЕНС быстрее – вне очереди и досрочно.
Все штрафы по путевым листам + таблица для скачивания
Путевые листы должны оформлять все компании и ИП, которые применяют транспортные средства для перевозок. За отсутствие или неправильное оформление этого документа нарушителям грозят штрафы. Разберем, какие.
Может ли иностранец стать ИП в России
Иностранные граждане вправе получить статус индивидуального предпринимателя и вести бизнес в РФ. Но только при определенных условиях.
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