Как нерезиденту получить банковскую карту в России

Как нерезиденту получить дебетовую карту

Закон не запрещает, но и не обязывает банки выдавать карточки иностранным гражданам. Решение, предоставлять ли такую услугу, относится к компетенции финансовой организации, которая фиксирует его в своей кредитной политике и других локальных актах.

Получить карту может нерезидент старше 14 лет и при условии, что он находится в России легально.

Вот какие потребуются документы:

паспорт иностранного государства (может понадобиться его нотариальный перевод);

миграционная карта;

разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

В анкете на получение карты может потребоваться указание следующих данных:

место проживания в России;

информация о месте работы;

сведения о трудовом стаже;

ИНН.

Алгоритм подачи заявки на получение карты выглядит примерно так: на сайте банка необходимо заполнить анкету с указанием полного имени, даты рождения, телефонного номера, адреса проживания.

Банк сообщит об одобрении карты, откроет для вас счет, в течение 1-2 дней выдаст карту, привязанную к этому счету. На встрече с представителем финансовой организации понадобятся документы, указанные в заявке.

Можно ли пользоваться картой российского банка за рубежом

Можно, но только в тех государствах, в которых принимают карты российской платежной системы «Мир».

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, за пределами РФ не работают, напоминает руководитель вертикали «Карты» Банки.ру Антон Сергунов.

Исключение — карты китайской платежной системы UnionPay; в каких странах и на каких условиях они работают, следует уточнять в банке при выпуске.

Также с карты российского банка можно переводить деньги за границу. Все доступные способы переводов разобрали в статье.

Как нерезиденту получить кредитную карту

Действующее законодательство не запрещает финансовым организациям выдавать иностранцам не только дебетовые карты, но и кредитные. Все зависит от кредитной политики конкретного банка.

Дело в том, что карта является кредитным продуктом, банк должен учитывать, анализировать и управлять кредитными, правовыми рисками, возникающими при предоставлении клиентам заемных средств.

Основным риском в данном случае является риск невозврата нерезидентом суммы задолженности по кредитной карте и сложности с ее взысканием, говорит д. ю. н., финансовый юрист Диана Алексеева.

По ее словам, шанс на получение кредитной карты у нерезидента есть, если он достаточно интегрирован в российскую экономику. Например, имеет вид на жительство, постоянную работу с официальной зарплатой, накопления, недвижимое имущество.

Также на усмотрение банка кредитку может получить иностранец, который регулярно, на протяжении длительного времени получает официальную зарплату на дебетовую карту финансовой организации, отмечает Сергунов.

«Банк может принять решение о выпуске кредитной карты, возможно, при условии предоставления определенного обеспечения (поручительства от резидента, залога имущества), посредством обращения взыскания на которое банк впоследствии может обеспечить погашение задолженности по карте», —поясняет Алексеева.

Для получения кредитной карты понадобится тот же список документов, что и для получения дебетовой карты: паспорт, миграционная карта, разрешение на временное пребывание и проч., в зависимости от требований финансовой организации. Также рекомендуется предоставить справку о доходах, выписки со счетов, документы, подтверждающие владение имуществом в России.

Если же интеграция иностранца в российскую экономику минимальна, скорее всего, банк откажет в выдаче ему кредитной карты, поскольку риски в данном случае окажутся слишком высокими.

Если банк не одобрил кредитку, попробуйте оформить микрозайм — микрофинансовые организации более лояльны к заемщикам. Для новых клиентов получить деньги в МФО можно под 0% годовых.