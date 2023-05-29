Как подготовиться к собеседованию и чего делать не стоит

Зачем нужны собеседования

Собеседование — это возможность кандидату и работодателю задать друг другу вопросы и узнать, чего ожидать. Варианты развития встречи могут быть разными, но подготовиться к сложным и неудобным вопросом все же можно.

С помощью собеседования работодатель понимает, насколько человек подходит коллективу по характеру, впишется ли, будет ли остальным комфортно с ним работать.

Помимо этого в беседе можно узнать об опыте, навыках, прошлых обязанностях и сделать выводы, справится ли этот человек с работой. Но собеседование — это возможность познакомиться с работой и соискателю, а еще показать себя с лучшей стороны и узнать о цели компании, понять, интересны ли задачи, комфортны ли условия труда и, конечно, какая будет зарплата.

Какие бывают собеседования

Формат собеседования может быть разным. Самый распространенный — личное собеседование, когда работодатель и соискатель встречаются лично, задают друг другу вопросы об опыте, навыках, квалификации и мотивации.

На таких встречах может быть несколько представителей компании, например, руководитель отдела и HR-специалист.

Виды личных собеседований:

Структурированное собеседование.

Каждому кандидату задаются одинаковые вопросы, а критерии оценки их ответов заранее определены и не подстраиваются под субъективное мнение того, кто проводит интервью.

Кейс-интервью.

Кандидату дается какая-то рабочая ситуация, он должен найти решение задачи. Таким методом проверяют аналитические навыки, логическое мышление, способности структурировать информацию.

Важно не просто найти решение, но и показать ход своих мыслей.

Проективное собеседование.

Кандидату даются разные задачи и открытые вопросы, которые позволяют интервьюерам проследить за мыслями и выявить какие-то скрытые психологические характеристики.

Примеры заданий: закончить предложение или придумать историю, что-то нарисовать, ассоциации слов, ролевые игры.

Поведенческое интервью.

Обычно используется методика STAR (Situation, Task, Action, Result — ситуация, задача, действие, результат). Кандидату предлагается описать конкретные ситуации из прошлого опыта, в которых он сталкивался с определенными задачами или проблемами, а затем описать свои действия и полученные результаты.

Через вопросы о прошлых работах работодатель пытается узнать, как человек будет реагировать на ситуации в будущем, и оценить навыки.

Стресс-интервью. Рекрутеры намеренно создают неприятные или напряженные ситуации, задают провокационные вопросы или используют другие тактики для вызова стрессовой реакции у кандидата.

Бывают собеседования, в которых участвуют не только несколько представителей работодателя, но и несколько соискателей.

Это групповое собеседование, в котором кандидаты взаимодействуют друг с другом в ролевых играх или коллективных заданиях. Цель — оценить способность работать в группе, коммуникативные навыки и лидерские качества соискателя.

Еще один формат — телефонное собеседование. Это предварительный этап отбора кандидатов, на котором проверяют коммуникативные навыки и адекватность соискателя.

Как правило, оно длится не более 15 минут, а после него кандидата приглашают на личное собеседование или высылают тестовое задание.

Порой, чтобы проверить навыки, недостаточно тестового задания — тогда проводится техническое собеседование. Обычно с этим форматом сталкиваются ИТ-специалисты.

Кандидата не только спрашивают об опыте, но и просят решить технические задачи в моменте, чтобы посмотреть, как человек справляется.

И последний формат — панельное собеседование (комиссия), в котором вместо одного интервьюера принимают участие сразу несколько сотрудников из разных отделов компании.

На такой встрече работодатель хочет получить мнение и оценку кандидата от разных коллег. Такая форма сокращает время проведения интервью, так как вопросы задаются сразу от нескольких человек: пока один обрабатывает ответ, другой задает вопрос.

Этапы собеседования

Если собеседование индивидуальное, то кандидат пройдет через несколько этапов:

Анкета. Иногда работодателю проще посмотреть на структурированные ответы анкеты, чем находить их в резюме или спрашивать у кандидата уже в беседе. Обычно в таких анкетах собирают формальную информацию: желаемая зарплата, график или формат работы. Собеседование. Обычно у бесед есть какие-то обязательные моменты, которые встречаются в каждом из форматов собеседования. Это рассказ работодателя о компании и вакансии: что ждет, какие обязанности, какие цели компании, особенности, преимущества. Затем начинаются вопросы соискателю, а потом наоборот — работодатель предлагает задать вопросы о компании и вакансии. Тестовое задание. Если интервью прошло успешно, то кандидату отправляют задание, чтобы понять его навыки и способности решать будущие задачи. Иногда этот этап происходит до интервью — тогда приглашают тех, кто успешно справился с тестовым. Обратная связь. Если работодатель уважает кандидатов и время, которое они потратили на собеседование и тестовое, то он пришлет развернутую обратную связь. Что было не так, какие навыки стоит подтянуть, почему кандидат не подошел компании или, наоборот, подошел — все это обычно отправляется по электронной почте в течение двух недель после последнего общения.

Если собеседование групповое, то кандидат пройдет через следующие этапы:

Заполнение анкеты, чтобы рекрутер сразу мог увидеть основную информацию о каждом соискателе и не тратить время всех на вопросы каждому. Затем рекрутер рассказывает всем соискателям о вакансии, обязанностях, а также о целях компании, каких-то особенностях условий труда (например, ненормированный рабочий график) и преимуществах. После формальных моментов начинаются ролевые игры и коллективные задания, в которых участвуют соискатели. Рекрутер следит за их действиями и делает выводы о коммуникативных навыках, способностях решать проблемы, лидировать. В конце встречи с кандидатами прощаются и дают обратную связь. Причем обратную связь могут отправить позже на электронную почту, разъясняя, почему кандидат не подошел или наоборот.

Как подготовиться к собеседованию

Перед собеседованием нужно почитать информацию о компании: отзывы сотрудников, интервью руководителей, посмотреть упоминания компании в социальных сетях. Так вы сможете заранее придумать вопросы, которые зададите на собеседовании, и показать свою заинтересованность в работе.

Помимо этого заранее стоит подготовить свою речь и ответы на возможные вопросы. Например, о том, почему хотите работать именно в этой компании или почему ушли с прошлой работы.

Также важно не забывать и о формальных моментах: посмотрите заранее, как лучше добраться до места собеседования и сколько времени займет дорога.

Адекватный работодатель не будет оценивать исключительно внешний вид, но подумать над образом тоже стоит заранее. Что надеть — зависит от должности и компании.

Рекомендуем остановиться на том, что вы бы выбрали в первый день работы.

Как правило, деловой стиль — беспроигрышный вариант. Это классический костюм, блузка или юбка не выше колен для девушек или деловой костюм для мужчин.

При этом важно учитывать уровень формальности компании. Если идете устраиваться в молодой стартап, то, скорее всего, деловой стиль будет не к месту.

Главное — это комфорт, а также чистота и аккуратность. Выбирайте одежду, в которой не будете чувствовать себя скованно, сделайте маникюр, уберите лишние аксессуары, почистите обувь и возьмите с собой салфетки на случай плохой погоды. Нужно выглядеть опрятно и аккуратно.

Как себя презентовать

Презентация себя на собеседовании — это ключевой момент, который поможет произвести хорошее впечатление и продемонстрировать профессиональные навыки и квалификацию.

Подготовьте краткую речь, которую можно сказать в начале собеседования: резюме вашего опыта и сильных качеств. Затем опишите конкретные достижения и результаты.

Упомяните проекты, которые вы успешно завершили, не забудьте добавить цифры (если увеличилось число подписчиков, то насколько?). Это поможет подтвердить вашу компетентность и мотивацию.

Вопросы на собеседовании

Самые популярные вопросы, с которыми можно столкнуться на собеседовании и к которым лучше подготовиться заранее: желаемая зарплата, сколько получали на прошлом месте работы, почему ушли с прошлого места работы (важно: не говорите ничего плохого о бывших работодателях), почему хотите работать именно в этом месте, почему нужно взять именно вас, какая задача или проект были самыми сложными, как справились, какой формат работы предпочитаете.

Но важно подготовить не только ответы, но и вопросы, которые вы зададите работодателю, чтобы показать свою заинтересованность в работе.

Старайтесь внимательно следить за беседой и, если есть возможность, попутно записывайте возникающие вопросы. Если же вопросов нет, то спросите что-то из этого:

Какие у вас ожидания от моей работы в первые три месяца?

Какую роль играет эта должность в структуре компании?

Есть ли возможности для профессионального роста? Если да, то какие?

Расскажите о стиле управления и корпоративной культуре компании.

Какие проекты есть у компании сейчас? В каких буду участвовать я?

Какие вознаграждения помимо зарплаты есть у сотрудников?

Какой график работы? Оплачиваются ли переработки?

Почему прошлый сотрудник ушел с этой должности?

Что будет после собеседования?

Как вести себя на собеседовании и чего не стоит делать

Будьте уверены в себе и спокойны. Если рекрутер опаздывает, то постарайтесь не злиться и не высказывать свое возмущение, но и сами не опаздывайте.

Будьте участливы и внимательны, задавайте вопросы, не прерывайте собеседника. Держитесь в рамках профессиональных отношений и не делитесь мнением о коллегах с прошлой работы или критикой.

Старайтесь не рассказывать много о личной жизни и проблемах. Не врите и не преувеличивайте свои достижения.

Постарайтесь задавать вопросы не только про зарплату и бенефиты, но и про компанию и будущие задачи. Обязательно поблагодарите собеседника в конце.

Что делать после собеседования

Продолжайте поиск вакансий, потому что нет никаких гарантий, что работа ваша, даже если собеседование прошло успешно. К тому же, если найдете другие вакансии, то будет выбор и возможность попросить зарплату больше.

Если на собеседовании вам рассказали о дальнейших шагах, то начните готовиться к следующему этапу. Прислушайтесь к обратной связи с других собеседований, проанализируйте сильные и слабые стороны.

Поддерживайте связь с работодателем. Если вам обещали прислать ответ в течение трех дней, но так ничего и не прислали, на четвертый напишите письмо и спросите про результаты.

Если прошло больше двух недель после собеседования, а работодатель не написал даже отказ, то напишите сами и попросите обратную связь.