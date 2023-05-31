Расчет выплаты по ОСАГО: какую компенсацию можно получить

Регулирование выплат по ОСАГО законом

Вопрос о выплате по ОСАГО актуален и для виновника аварии, и для потерпевшей стороны.

Для виновника это важно, потому что ущерб сверх установленного законом лимита ему придется компенсировать самостоятельно.

А потерпевшему нужно быть уверенным, что за счет компенсации он покроет ремонт своего автомобиля и другой вред, нанесенный его имуществу и здоровью.

С 2017 года ФЗ «Об ОСАГО» обязывает страховщиков сначала предлагать попавшим в аварию клиентам ремонт.

Закон был принят из-за того, что страхователи часто жаловались на заниженные выплаты. При этом большинство автовладельцев все равно предпочитают деньги ремонту.

По закону ремонт — это приоритетный способ возмещения вреда. Однако сегодня нередко отмечаются задержки с поставками оригинальных запчастей, из-за этого сроки ремонта могут затягиваться.

За задержки страховщики должны платить клиентам неустойки, поэтому СК также удобнее предложить клиентам выплату деньгами.

Ремонт также может быть заменен на выплату, если клиенту неудобно ехать на предложенные страховщиком сервисные станции или возникают вопросы к СТОА по срокам проведения ремонта. В этом случае страховая компания подписывает с клиентом соглашение о выплате денежной компенсации.

Как рассчитывается выплата по ОСАГО: общая методика

Максимальная компенсация вреда имуществу по ОСАГО составляет 400 тыс. руб.

Ущерб сверх этой суммы виновник компенсирует самостоятельно — иногда пострадавшим приходится для этого обращаться в суд.

Также по ОСАГО компенсируется вред здоровью — 500 тыс. руб. на каждого пострадавшего в результате ДТП.

Компенсацию вреда здоровью могут получить все участники аварии (даже пассажиры виновника), кроме самого водителя — виновника ДТП.

Формула расчета размера расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО

Размер ущерба в ДТП определяется по справочникам, в которых прописана стоимость запчастей. В них указаны стандартные суммы в зависимости от запчасти и марки авто.

Порядок формирования справочников утверждает ЦБ, а фактически их составлением занимается РСА.

Сейчас, в условиях логистических проблем с поставкой запчастей, методика расчета стоимости запчастей изменилась.

Ранее в справочниках фигурировали и оригинальные запчасти, и их аналоги, однако без учета цен оригиналов рассчитать стоимость запчастей было невозможно. Даже если оригинальных запчастей на рынке не было, страховщикам приходилось учитывать их стоимость при расчете ремонта.

По факту это стало невыполнимым требованием в последние месяцы, поэтому с расчетом ущерба возникали сложности.

С 11 сентября 2022 года Центробанк разрешил не учитывать при расчете стоимость запчастей-оригиналов, если их фактически нет на рынке.

Что влияет на итоговую сумму компенсации по ОСАГО

Финальный размер компенсации по ОСАГО зависит от нескольких факторов.

Во-первых, важно, чтобы были зафиксированы все повреждения. Если какие-то повреждения не зафиксировать, они не будут учтены при расчете компенсации.

Именно поэтому важно при возникновении спорных ситуаций между участниками ДТП вызывать сотрудников ГИБДД.

Во-вторых, на сумму компенсации повлияет указанная в справочнике стоимость поврежденной запчасти.

Страховая может посчитать ущерб по цене аналогов, поскольку по закону она имеет на это право, а дилер будет проводить ремонт с использованием оригинальных запчастей, которые стоят дороже. Из-за этого и возникают спорные ситуации.

Универсального решения в них нет — каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

В-третьих, на итоговую сумму компенсации повлияет износ запчастей. В процессе использования авто запчасти изнашиваются и, соответственно, дешевеют.

Если страхователь выбирает компенсацию деньгами, страховая рассчитает сумму компенсации с учетом износа. На СТО же выставят счет за новые запчасти, поэтому ремонт может оказаться на 20–30% дороже.

Как поступить в таком случае, решать клиенту.

Если он выберет компенсацию в виде ремонта, ему установят новые запчасти, но ремонт может затянуться. Если он получит деньги, то сможет отремонтировать авто самостоятельно, но денег на новые запчасти может не хватить.

Что не возмещают по ОСАГО

По ОСАГО не получится компенсировать ущерб, причиненный автомобилю виновника ДТП, а также ущерб здоровью водителя — виновника аварии.

Кроме того, не получится получить компенсацию сверх лимита выплат по ОСАГО.

Если вы хотите оформить ОСАГО с расширенным лимитом покрытия, вы можете оформить полис ДСАГО (добровольное страхование автогражданской ответственности).

Здесь лимита компенсации пострадавшей стороне не будет, но чем выше будет компенсация, тем дороже будет стоить полис. А чтобы получить компенсацию за ремонт своей машины после ДТП, в котором вы стали виновником, оформите дополнительно полис каско.

Выплата ОСАГО по европротоколу

В некоторых ситуациях оформить документы после ДТП можно по европротоколу, без вызова сотрудников полиции.

Чтобы оформить европротокол, нужно убедиться, что авария соответствует следующим критериям:

в аварию попали не более двух автомобилей;

пострадавших и жертв нет, то есть ущерб нанесен только транспортным средствам;

не должно пострадать иное имущество: заборы, фонарные столбы, дорожные знаки, здания, постройки и так далее;

стоимость ущерба, нанесенного машине, не превышает 400 тыс. рублей;

у обоих водителей оформлен полис ОСАГО;

у водителей нет разногласий по поводу повреждений и того, кто из них стал виновником.

Европротокол можно оформить в бумажном виде или онлайн — через приложение «Помощник ОСАГО» или «Госуслуги Авто». Через них проводится фотофиксация и заполняется извещение о ДТП.

Также для оформления ДТП по европротоколу можно использовать приложение «ДТП.Европротокол». Однако в нем возможно произвести только фотофиксацию, а извещение о ДТП нужно будет заполнить в бумажном виде и отправить в страховую компанию отдельно.

Без фотофиксации компенсация от страховой компании составит не более 100 тыс. руб.

Выплаты при отсутствии полиса ОСАГО

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, добиваться компенсации вреда придется через суд.

Однако в любом случае нужно вызвать сотрудника ГИБДД на место ДТП, чтобы он зафиксировал все повреждения.

Если же виновник ДТП скрылся с места аварии и найти его не удалось, к сожалению, удастся компенсировать только вред здоровью (в пределах 500 тыс. руб. на каждого пострадавшего).

В рамках суммы ущерба можно запросить компенсацию за все фактически понесенные финансовые траты на лекарства, лечение, оплату сиделки, переобучение, если вдруг человеку по состоянию здоровья пришлось полностью отказаться от старой работы.

Выплата будет осуществляться из специального компенсационного фонда РСА, который формируется за счет ежегодных взносов самих страховщиков.

Он создан специально для тех ситуаций, когда водитель не может получить страховую выплату по своему договору ОСАГО. И здесь речь идет не только об отсутствии полиса ОСАГО.

Также ущерб можно будет покрыть, если у страховой компании виновника аварии была отозвана лицензия или она была признана банкротом.

Как подать заявление на выплату ущерба

В течение 5 дней после аварии нужно обратиться с заявлением о страховом событии в страховую компанию.

Вместе с заявлением нужно предоставить:

паспорт. Если обращается не владелец авто, нужна нотариально заверенная доверенность;

извещение о ДТП, если оно заполнялось в бумажном виде;

копию протокола, составленного сотрудниками ГИБДД, если ДТП оформлялось с их участием;

СТС или ПТС;

водительское удостоверение;

полис ОСАГО;

заключение экспертов, если проводилась независимая экспертиза;

квитанцию на оплату услуг эвакуатора, если авто эвакуировали;

фото- или видеоматериалы, показания свидетелей.

После подачи заявления также в течение 5 дней нужно будет отправить машину на осмотр или вызвать оценщика из страховой компании, если машину нельзя транспортировать.

Нарушать сроки не рекомендуется, в противном случае у страховой компании будут основания отказать в ремонте или выплате компенсации.

Частые вопросы

Почему страховая занижает выплаты?

Самая частая ситуация, когда выплата может быть ниже, чем счет, выставленный СТО — страховая компания рассчитала ремонт с учетом запчастей-аналогов, а дилер выставляет счет по оригинальным запчастям.

Что делать, если страховая занизила размер выплаты?

Если решить вопрос напрямую со страховой компанией не удалось, нужно обращаться к финансовому уполномоченному (омбудсмену) при Банке России.

Заявление омбудсмену передается онлайн, его услуги бесплатны.

К заявлению прикладываются все расчеты, далее омбудсмен принимает решение. Оно приравнивается к решению суда и обязательно к исполнению страховой компанией.

Что делать, если сумма ущерба больше покрытия страховкой?

В такой ситуации сумму сверх лимита покрытия оплачивает виновник ДТП. Если возникают споры, можно взыскать ущерб с виновника через суд.