Обзор антимонопольной практики в сфере госзакупок

При закупке радиоэлектронной продукции комиссия отклонила 2 заявки, а третью признала соответствующей.

Участник аукциона обжаловал такое решение, указав, что на момент подачи заявок в реестре российской радиоэлектроники не было действующих реестровых записей, соответствующих коду ОКПД2 объявленной заказчиком закупки, включая «победителя» аукциона, который продекларировал реестровый номер, который на момент подачи заявки был уже аннулирован.

Закупка была объявлена заказчиком 25 апреля 2023 г., в то время срок действия реестровых записей по предмету закупки истек еще 31 марта 2023 г.

УФАС обоснованно согласился с доводами жалобы о том, что в этом случае не выполняется условие: «... на участие в закупке подана одна или более заявка, удовлетворяющая требованиям извещения об осуществлении закупки и содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, страной происхождения которой являются только государства — члены Евразийского экономического союза..» и по условиям правоприменения требований постановления Правительства № 878 от 10.07.2019 г., все поданные заявки не отклоняются, а рассматриваются Комиссией по осуществлению закупок заказчика на равных условиях, т.к. ни одной не может быть отдано предпочтения с точки зрения требований данного постановления.

Победитель при этом определяется по критерию подачи им минимального ценового предложения.

Не допускается противоречие между извещением, в котором заказчик устанавливает запрет на право на односторонний отказ от исполнения контракта, и проектом контракта, в котором такое право предусмотрено;

Антидемпинговые меры могут применяться только при проведении заказчиком аукциона и конкурса, их распространение на случаи проведения заказчиком запроса котировок не допускается.

Здесь отметим, что законодателю можно было бы задуматься над возможностью применения антидемпинга по котировкам с учетом увеличения порога таких закупок по НМЦК с 3 до 10 млн. руб.

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