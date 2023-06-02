Больничные

Может ли работник потребовать отгул за работу на больничном

Сотрудник во время болезни работал дома по своей инициативе. При этом работодатель регулярно взаимодействовал с ним и принимал от него результаты работы. После выхода на работу сотрудник требует предоставить ему отгулы за время работы на больничном. Правомерно ли его требование?

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Может ли работник потребовать отгул за работу на больничном
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Требование работника о предоставлении выходных дней (отгулов) за работу в период временной нетрудоспособности работника является неправомерным.

По действующему законодательству время освобождения от работы по нетрудоспособности не относится ко времени отдыха.

Следовательно, работа на больничном не является работой в выходной день и в двойном размере не оплачивается.

Соответственно, к данной ситуации положения ч. 4 ст. 153 ТК о предоставлении впоследствии других дней отдыха неприменимы.

Одновременно неприменимы и положения ч. 1 ст. 152 ТК в части компенсации сверхурочной работы предоставлением работнику дополнительного времени отдыха. Ведь работодатель не проявлял инициативу по выполнению сотрудником работы в период его временной нетрудоспособности, и таковая работа сверхурочной являться не может.

В то же время нередки случаи, когда работник чувствует в себе силы и сам хочет работать в период, когда он, по мнению врача, нетрудоспособен. Как правило, это обусловлено желанием избежать уменьшения дохода за соответствующий период, ведь пособие часто ниже заработной платы.

Обязанность граждан соблюдать режим лечения, определенный на период их временной нетрудоспособности, установлена в ч. 3 ст. 27 закона от 21.11.2011 № 323‑ФЗ как обязанность в сфере охраны здоровья и не относится к числу трудовых.

Соответственно, если врач освободил гражданина от работы, а тот трудится, имеет место нарушение режима лечения, но никак не дисциплинарный проступок.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником, и за выполненную работу выплачивать работникам заработную плату (ст. 15, ст. 22, ст. 91, ст. 129 ТК).

Поэтому все дни выхода на работу в период больничного должны отражаться в табеле как явки и оплачиваться исходя из действующей у работодателя системы оплаты труда.

Согласно ч. 1 ст. 6 закона от 29.12.2006 № 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — закон № 255‑ФЗ) пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается по общему правилу за весь период временной нетрудоспособности.

Однако нужно учитывать, что такое пособие как вид страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию призвано компенсировать гражданам утраченный заработок в связи с наступлением временной нетрудоспособности (п. 1 ч. 1 ст. 1.2, п. 1 ч. 2 ст. 1.3, п. 1 ч. 1 ст. 1.4 закона № 255‑ФЗ).

Поэтому выплата пособия за период, в течение которого заработок не утрачен, невозможна и противоречит законодательству (см. определения ВС от 22.08.2017 № 303-КГ17-10708, Хабаровского краевого суда от 30.03.2016 № 33-2279/2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 № 17АП-14000/11).

Таким образом, за период, хоть и указанный врачом в таблице «Освобождение от работы» листка нетрудоспособности, но фактически отработанный, работнику выплачивается заработная плата.

Пособие по временной нетрудоспособности за те же дни не положено и причитается только за ту часть удостоверенного листком периода, когда работник отсутствовал на работе и занимался лечением (определения Верховного суда Чувашии от 15.04.2013 № 33-1194-2013, Верховного суда Республики Башкортостан от 04.09.2012 № 33-8548/2012).

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