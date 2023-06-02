Расходы на создание и продвижение сайта при УСН

Что представляют собой расходы на сайт

С юридической точки зрения, основанной на ст.1261 ГК, сайт представляет собой не что иное, как компьютерную программу.

Поэтому создание сайта, для целей бухгалтерского и налогового учета, надо рассматривать как создание программы. То есть — нематериального актива (НМА).

Стоимость данного НМА будет складываться из:

собственно разработки (которая может быть выполнена своими силами или с привлечением сторонних специалистов);

регистрации доменного имени сайта;

покупки хостинга (оплаты аренды места на сервере провайдера, где размещается сайт).

Далее, следуя этой логике, остальные расходы, связанные с обслуживанием и использованием сайта, включая продвижение, будем рассматривать как текущие расходы, связанные с владением НМА.

Когда можно учесть расходы на сайт при УСН

Чтобы учитывать расходы на сайт при УСН, нужно иметь возможность вообще учитывать расходы на спецрежиме. Если применяется УСН «доходы» — учесть не получится ничего.

Поэтому, далее мы будем говорить только об учете расходов на создание и продвижение сайта при УСН «доходы минус расходы».

Важным условием при принятии сайта к учету как НМА на УСН является соответствие этого сайта критериям, изложенным в письме Минфина от 26.02.2018 № 03-11-06/2/11967:

НМА должно быть амортизируемым . Понадобится определить срок, в течение которого будет полезно использовано разработанное программное обеспечение сайта для начисления амортизации;

НМА (сайт) должно использоваться в основной коммерческой деятельности. Разумеется, такое использование должно подтверждаться и быть явным. Например, если фирма торгует кормами для домашних животных, а директор ведет сайт любителей ретро-автомобилей — расходы на «автомобильный» сайт учесть будет затруднительно.

Бухучет расходов на разработку сайта при УСН

С 01.01.2024 обязательным станет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Согласно новому стандарту учитывать сайт в качестве НМА можно будет даже в том случае, если вы не обладаете исключительными правами на него.

Как уже было сказано, создание сайта надо учитывать как создание НМА на УСН.

Поскольку НК привязывает налоговый учет НМА к моменту отражения объекта в бухгалтерском учете, то начнем с БУ.

В БУ расходы отразятся по дебету счета 08 в корреспонденции с кредитом счетов, на которых учитывается стоимость произведенных расходов на создание сайта.

Дт 08 Кт 60 (76) — если разработка оплачена сторонним разработчикам (или если ПО куплено для сайта).

Дт 08 Кт 20, 26, 02… и так далее, если разработка проводится собственными силами.

Дт 08 Кт 76 — расходы на регистрацию домена и приобретение хостинга.

Дт 08 Кт 60 (76) — прочие связанные с созданием расходы. Например, оплата юридических консультаций по использованию в процессе создания авторских прав.

Дт 04 Кт 08 — НМА-сайт введен в эксплуатацию.

Налоговый учет расходов на создание сайта при УСН

Налоговый учет расходов на создание сайта — то, что будет включаться в расходы по налогу УСН- прописан в НК.

НК позволяет «упрощенцам» учесть затраты на приобретение и создание НМА при расчете УСН (пп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК). Расходы на сайт можно учесть с момента отражения его как НМА в бухгалтерском учете.

В налоговом учете эти расходы списываются в течение года равными долями (пп. 2 п. 3 ст. 346.16 НК). Эти расходы отражают в последнее число отчетного периода или года.

Важно помнить! Чтобы принять в расходы по УСН расходы на сайт они должны быть фактически оплачены.

Пример

Пусть сайт выполнили сторонние разработчики «под ключ». Цена договора составила 100 000 руб. Работы были завершены 15.02.2023. Оплата произведена 20.02.2023.

15.02.2023 Дт 04 Кт 08 — 100 000 руб. введен в эксплуатацию сайт

20.02.2023 Дт 60 (76) Кт 51 — 100 000 руб.

Обязательное условие! Расходы по разработке сайта, хостинг и т.п. оплачены разработчику (поставщику).

Можно списывать расходы равными долями в течение года.

Отчетный (налоговый) период Дата списания (признания) расхода Принято в расходы по УСН и внесено в КУДиР (руб.) 1 квартал 31.03.2023 25 000 1 полугодие 30.06.2023 25 000 9 месяцев 30.09.2023 25 000 Год 31.12.2023 25 000

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Расходы на продвижение сайта при УСН

В большинстве случаев, когда говорят о «продвижении», то речь идет о текущих расходах, связанных с владением самим сайтом (НМА).

Нужно рассматривать расходы по сути и экономической целесообразности. А также по наличию чего-то подходящего в перечне расходов на УСН в ст. 346.16 НК.

Например, если на уже готовом сайте интернет-магазина проводится акция для популяризации сайта у покупателей — это не что иное, как рекламная акция.

Расходы на рекламу можно учесть при УСН «Доходы минус расходы» (абз. 2 п. 2 ст. 346.16 НК). Помним про условие их обязательной фактической оплаты для принятия в расходы на УСН и учитываем (вносим в КУДиР).

Итоги

Учесть расходы на ПО можно только при УСН с объектом «доходы минус расходы», если выполняются общие условия признания расходов: затраты экономически обусловлены и подтверждены документально.

Если сайт соответствует признакам НМА и вам принадлежат исключительные права на него, затраты на него учитывайте как расходы на НМА.