Чего ждать бухгалтерам от июня? Разобрали для вас изменения, которые вступят в силу вот-вот

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.



Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление.

Изменили правила расчета страхового стажа для оплаты больничных. И не за горами – следующая порция изменений. Кроме того, изменили особенности оплаты больничных для сотрудников, работающих с гостайной.

Проверяйте налоговую нагрузку и рентабельность своей компании.

Расскажем об изменениях в законодательстве, которые ждут бизнес в июне.

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