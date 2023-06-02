Чего ждать бухгалтерам от июня? Разобрали для вас изменения, которые вступят в силу вот-вот

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец
Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление.
Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате
Изменили правила расчета страхового стажа для оплаты больничных. И не за горами – следующая порция изменений. Кроме того, изменили особенности оплаты больничных для сотрудников, работающих с гостайной.
Новые критерии планирования налоговых проверок
Проверяйте налоговую нагрузку и рентабельность своей компании.
Изменения, которые вступают в силу в июне 2023 года
Расскажем об изменениях в законодательстве, которые ждут бизнес в июне.
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