Обзоры для бухгалтера

Чего ждать бухгалтерам от июня? Разобрали для вас изменения, которые вступят в силу вот-вот

Подготовили новый дайджест для всех, кто читает «Разборы». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Чего ждать бухгалтерам от июня? Разобрали для вас изменения, которые вступят в силу вот-вот
Иллюстрация: EKATERINA BOLOVTSOVA/pexels

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец

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Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление.

Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате

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Изменили правила расчета страхового стажа для оплаты больничных. И не за горами – следующая порция изменений. Кроме того, изменили особенности оплаты больничных для сотрудников, работающих с гостайной.

Новые критерии планирования налоговых проверок

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Проверяйте налоговую нагрузку и рентабельность своей компании.

Изменения, которые вступают в силу в июне 2023 года

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Расскажем об изменениях в законодательстве, которые ждут бизнес в июне.

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Допрос в налоговой: как не попастьсяна уловки инспекторов. Советы юриста

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Что самозанятый может сдавать в аренду
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Расчет отпускных в 2023 году

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Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

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Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 
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