Как в 6-НДФЛ отражать доходы высококвалифицированных специалистов

Высококвалифицированный специалист (ВКС) — кто это

У высококвалифицированных специалистов особый статус.

Это иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им заработной платы (вознаграждения).

Так устанавливает закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Как правило, это работники, имеющие узкую направленность своей деятельности. От сферы деятельности зависит их минимальный заработок.

НДФЛ с доходов ВКС

Доходы, получаемые иностранцем-высококвалифицированным специалистом от осуществления трудовой деятельности в РФ, облагаются НДФЛ (ст. 224 НК).

Так, доходы в пределах 5 млн рублей облагаются налогом по ставке 13%, доходы свыше 5 млн рублей — по ставке 15%. Иные виды доходов облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%.

В каких строках 6-НДФЛ нужно отражать ВКС

НДФЛ, уплаченный с доходов ВКС, попадает в раздел 1 расчета 6-НДФЛ.

В разделе 2 для высококвалифицированных специалистов отведены следующие поля.

Строка 115

В ней отражают обобщенную сумму дохода по всем высококвалифицированным специалистам.

Эту сумму нужно выделить из строк 112 и 113 по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Заполняя строку 115, не забывайте, что ВКС — это иностранцы. Отражайте сумму дохода, начисленную высококвалифицированным специалистам, признанным таковым в соответствии с законом от 25 июля 2002 № 115-ФЗ.

Строка 121

Здесь покажите общее количество высококвалифицированных специалистов, которым вы в отчетном периоде начисляли доходы.

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Строка 142

Здесь покажите исчисленный НДФЛ по всем высококвалифицированным специалистам с начала года.

Кроме того, доходы ВКС и НДФЛ с них попадает в «общие» строки раздела 2 расчета 6-НДФЛ:

110 — общую по всем физическим лицам сумму начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;

120 — общее количество физлиц, которым в отчетном периоде начислен облагаемый налогом доход;

140 — обобщенные по всем физическим лицам суммы исчисленного налога нарастающим итогом с начала года;

160 — общую сумму удержанного НДФЛ по всем работникам по соответствующей ставке.

При заполнении годового 6-НДФЛ в справках о доходах (приложение № 1) для работников-ВСК есть свои специальные статусы:

«3» , если он на конец года нерезидент РФ;

«7», если он на конец года резидент РФ.

Если ВКС получил вид на жительство

Если иностранец-ВКС получил вида на жительство, то это не значит, что его не нужно включать в строки 115, 121 и 142 раздела 2.

Вид на жительство не лишат статуса ВКС. Этот статус сохраняется до истечения установленного срока.