Как лишить наследства по закону

Можно ли лишить наследства

Лишение наследства представляет собой процедуру, при кторой законные наследники утрачивают право на получение имущества после смерти наследодателя.

Данная процедура может быть:

прямой, когда человек теряет право на получение имущества по воле наследодателя , отраженной в завещании;

опосредованной, когда право на получение имущества утрачивают наследники, как по закону, так и по завещанию, в отношении которых установлен факт недостойного поведения. В этом случае необходимо подтвердить судебным решением определенные законом основания.

Часть наследства, которая причиталась бы недостойному наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако если наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, то часть наследства, причитавшаяся недостойному наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части имущества (п. 1 ст. 1161 ГК).

Принявший наследство недостойный наследник обязан возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства (п. 3 ст. 1117 ГК).

В каких случаях лишают наследства

По закону можно лишить наследства недостойных наследников, то есть граждан, имеющих право на имущество умершего, но при наличии предусмотренных законом оснований и условий не наследующие или отстраненные от наследования (ст. 1117 ГК).

Российским законодательством предусмотрены следующие категории недостойных наследников.

Лица, пытающиеся незаконным путем получить наследство.

К таким лицам относятся те, кто своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК).

Например, уничтожили либо подделали завещание, принудили составителя документа отменить завещание либо принудили наследников отказаться от имущества умершего.

Обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, должны быть подтверждены в судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК).

Противоправные действия, указанные выше, должны носить умышленный характер. При этом не имеет значения мотив, побудивший их осуществить (в том числе из хулиганских побуждения или ревности), так же как и факт наступления неблагоприятных последствий (п. 19 постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9).

Понятие умышленного противоправного действия не ограничивается понятием преступления, а возможность установления сведений о его предполагаемом совершении — вступившим в законную силу приговором суда (п. 16 обзора практики КС за I квартал 2023 года).

Подтверждением обстоятельств, являющихся основанием для отстранения от наследования, может быть не только приговор суда по уголовному делу, но и решение суда по гражданскому делу, например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы (пп. «а» п. 19 постановления Пленума ВС № 9).

Граждане, относящиеся к данной категории, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, за исключением лиц, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК).

Родители, лишенные родительских прав.

Родители, лишенные родительских прав, не имеют права наследования по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).

Граждане, злостно уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя.

Пункт 2 статьи 1117 ГК дает право заинтересованному лицу в судебном порядке отстранить наследника по закону, если:

на таком наследнике лежали законные обязанности по содержанию умершего;

от выполнения таких обязанностей он злостно уклонялся.

К таким обязанностям, в частности, относятся обязательства по содержанию:

родителями своих детей, которые не достигли 18 лет (ст. 80 СК);

родителями своих детей, достигших 18 лет, но являющихся нетрудоспособными (ст. 85 СК);

трудоспособными детьми своих нетрудоспособных родителей (ст. 87 СК).

Злостность уклонения определяется исходя из временного промежутка, в течение которого денежные средства не платились, а также из причин, по которым произошла такая неуплата.

Такие лица могут быть отстранены от наследования, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов.

Решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям (п. 2 ст. 1117 ГК, п. 20 постановления Пленума ВС № 9).

Кого нельзя лишить наследства

При лишении права на наследство посредством составления завещания закон защищает права отдельных категорий лиц, гарантируя им обязательную долю в наследстве (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК).

Завещатель не вправе лишить наследства в размере не менее ½ доли, положенной при наследовании по закону (ст. 1149 кодекса):

своих детей, которые на момент его смерти не достигли 18 лет либо достигли, но являются нетрудоспособными;

нетрудоспособного супруга;

нетрудоспособных родителей;

родственников, не входящих в очередь, призванную к наследованию, и являющихся на протяжении последнего года иждивенцами умершего в силу своей нетрудоспособности;

других нетрудоспособных иждивенцев, которые на протяжении последнего года находились на содержании умершего и проживали вместе с ним.

Наследники, в отношении которых установлен факт недостойного поведения, утрачивают право на получение своей обязательной доли (п. 4 ст. 1117 кодекса).

У составителя завещания есть право оставить имущество тем физлицам, которые утратили право на наследство, в том числе на получение обязательной доли, в результате своего недостойного поведения.

Наследники по закону при отсутствии завещания могут быть лишены наследства только в строго ограниченных случаях, о которых мы рассказали выше.

Поэтому нельзя лишить права на получение имущества умершего:

нетрудоспособных наследников первой очереди, в отношении которых не установлен факт недостойного поведения;

достойных иждивенцев — родственников наследодателя, находящихся на его содержании в течение последнего года, а иждивенцев — не родственников, также проживавших с ним в течение этого периода;

любых наследников по закону в отношении имущества, которое не было завещано, при условии, что в отношении таких наследников не был установлен факт недостойного поведения.

Кого можно лишить наследства

Составитель завещания может лишить наследства любого из своих родственников за исключением лиц, которым положена обязательная доля.

Граждане, имеющие право на обязательную долю в имуществе умершего, как и наследники по закону могут быть лишены наследства при признании их недостойными наследниками.

Инструкция по исключению из состава наследников

Для исключения из состава наследников граждан, пытающихся незаконным путем получить наследство, и родителей, лишенных родительских прав, необходимо представить нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, соответствующий приговор или решение суда.

Например, решение о лишении родительских прав, решение о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы, и так далее (п. 53 регламента, утвержденного приказом Минюста от 30.08.2017 № 156).

Нотариус исключит недостойного наследника из состава наследников. При этом вынесение решения суда о признании наследника недостойным не требуется (пп. «б» п. 19 постановления Пленума ВС № 9).

Для отстранения от наследования граждан, злостно уклоняющихся от обязанностей по содержанию умершего, рекомендуем придерживаться следующей пошаговой инструкции.

Шаг 1. Готовим исковое заявление и документы.

Истцом может быть любое лицо, заинтересованное в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого может повлиять переход наследственного имущества (п. 20 постановления Пленума ВС № 9).

К исковому заявлению нужно приложить (ст. 132 ГПК, п. 20 постановления Пленума ВС № 9):

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;

документ, подтверждающий уплату госпошлины или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.

Размер госпошлины за подачу искового заявления об отстранении наследника от наследования составляет 300 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК).

Также к иску нужно приложить документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются требования. К ним могут относиться, в частности:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие юридический статус истца и ответчика как наследников по закону, — свидетельства о рождении, о браке и так далее;

документы, доказывающие злостное уклонение ответчика от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, в частности, решение суда о взыскании алиментов или об ответственности за их несвоевременную уплату, приговор суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, справка судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам.

Шаг 2. Подаем исковое заявление в суд.

Иск предъявляется в районный суд по местожительству ответчика (ст. 24, 28 ГПК).

Следует учитывать, что наследника нельзя признать недостойным только за то, что он не общался или не ухаживал за престарелым или больным родственником, не навещал его.

Злостным уклонением от выполнения обязанностей могут признать не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие действительного размера заработка и (или) дохода, смену места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.

Злостный характер уклонения в каждом случае определяет суд с учетом продолжительности и причин неуплаты средств. При доказанности факта злостного уклонения ответчика от своих обязанностей суд отстраняет наследника от наследования (п. 20 постановления Пленума ВС № 9).

Шаг 3. Получаем решение суда.

После окончания судебного разбирательства нужно получить решение суда. Оно вступит в законную силу по истечении месяца с момента изготовления в окончательной форме, если не обжаловано в вышестоящем суде (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК).

Шаг 4. Представляем решение суда нотариусу.

Решение суда о признании наследника недостойным и отстранении от наследования подается нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, после чего нотариус исключит недостойного наследника из состава наследников.