Финансовый анализ

ДДС vs. ОПУ: куда смотреть

Отчеты о движении денежных средств (ДДС) и о прибылях и убытках (ОПУ) — это два важнейших финансовых отчета, предназначенных для анализа того, что происходит в компании.

Версия для печати
ДДС vs. ОПУ: куда смотреть
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Часто ко мне приходят потенциальные клиенты и рассказывают, что хотят такой специальный отчет — ДДС и ОПУ в одном. Почему?

Потому что ДДС они могут доверять, а в ОПУ заметно больше нужной информации.

И они пытаются изобрести колесо и сделать из этих двух отчетов один. 

Недавно на встрече, сотрудница со стороны клиента спросила: «А в вашем ДДС будет дебиторка, кредиторка? Мне надо, чтобы были».

На что руководитель проекта со стороны клиента сказал: «Странно, меня учили, что в отчете о движении денежных средств никакой дебиторки и кредиторки нет».

«Неважно, чему учили, теория — одно, практика — другое», — парировала сотрудница.

Это типичное свидетельство того, что люди привыкли выжимать из отчета о движении денежных средств то, чего в нем нет — пытаться его расширить, построить, изобрести что-то, чтобы видеть, что происходит.

Зачем нужен ДДС

ДДС показывает, сколько денег было на начало периода, сколько денег на конец периода и почему произошло изменение, то есть по каким статьям деньги приходили и по каким уходили.

Неоспоримое достоинство этого отчета — достоверность. Всегда можно свериться с банковской выпиской, посмотреть, сколько денег в кассе и сколько денег в сейфе.

Да, в моей практике были случаи, когда кассиры задним числом (и не только) воровали деньги, когда бухгалтеры выводили деньги на своих поставщиков — всякое бывало, но в целом отчет достоверный, на него можно положиться.

У отчета о ДДС есть естественное деление на 3 вида деятельности — текущую операционную, финансовую и инвестиционную деятельность.

Если текущая деятельность дает минус, это означает, что с бизнесом что-то не то (если это не стартап или какая-то большая сделка, деньги по которой вам придут позже). Это хороший момент контроля.

Контролировать надо и остальные параметры — финансовые, инвестиционные, чистый денежный поток и так далее.

Итак, вы построили ДДС, но в нем часто не хватает аналитики.

Хочется понять, какой проект, какое направление, какой регион, какой центр финансовой отчетности (ЦФО) приносит и тратит деньги, понять прибыльность/убыточность точки и всего остального. При том что вы, возможно, делаете закупку на общий склад и в ДДС это никогда не увидите. Но часто пытаетесь «протащить эту аналитику» и в ДДС.

Протащить аналитику в ДДС, которой изначально в нем нет — довольно сложная задача.

Единственное хорошее решение, которое я видел — заводить внутри юрлиц отдельные расчетные счета для каждого ЦФО, каждого направления, каждого бизнеса.

В этом случае вы будете видеть ситуацию по каждому ЦФО, но тот же опт от розницы уже не отличите, не проанализируете прибыльность. Какую-то аналитику можно таким образом получить, но протаскивание аналитики в ДДС имеет смысл, только если вы хотите реально учитывать, как  различные ЦФО кредитуют друг друга.

В этом случае надо будет также реально или виртуально делать перевод кредитных средств, будут внутренние управленческие проценты и, как итог, вы будете понимать, насколько данный ЦФО и бизнес-единица рентабелен и откуда у него деньги. 

Зачем нужен ОПУ

Основная мощь анализа для управленческого учета находится в отчете о прибылях и убытках.

В нем учитывается выручка по предоставленным услугам и товарам, учитывается реальная себестоимость ровно в тот момент, когда вы материалы или затраченные часы ставите на данную продажу.

Например, если сотрудники в IT-компании ведут часы по проектам, в ДДС вы это не увидите. Деньги ушли на сотрудника одним или двумя платежами, а сотрудник работал на трех проектах — нужно взять часы и распределить заплаченные деньги пропорционально затраченным часам.

Если при этом сотрудник дополнительно работал на пресейлах и каких-то внутренних задачах, стоимость этих часов не должна попадать в себестоимость конкретного проекта. 

Итого в отчете о прибылях и убытках есть вся аналитика для оценки того, насколько хорошо работает точка, группа товаров, регион, направление, бизнес-единица и так далее. Все замечательно, но проверить ОПУ не так-то просто — вам не с чем его сверить: в нем нет банковских выписок, нет касс.

Балансовый отчет как дополнение к ОПУ

Единственная гарантия того, что ОПУ собран верно и ему можно доверять — наличие балансового отчета.

Балансовый отчет — это фотография бизнеса на какой-то момент времени, где в самой верхней части находятся деньги, а в самой нижней части — прибыль.

Все остальные строки баланса раскрывают, почему деньги не равны прибыли, и здесь вы видите проверяемые точки: склад, производство, дебиторка, кредиторка, расчеты с сотрудниками.

Таким образом, все необходимое для анализа собирается и складывается в единую картину. Деньги легко проверить, дебиторку, кредиторку, склад и прочее — немного сложнее, но тоже возможно, а оставшееся — это общая сумма прибыли/убытка. 

Верно собрав общую сумму прибыли и убытков, вы приступаете к уточнению аналитики, распределению расходов. Это как делить шкуру убитого медведя.

Вы получили условный миллион прибыли и уточняете, что аптека №1 принесла из этого миллиона столько-то, №2 — столько-то, а №3 оттуда, наоборот, забрала. Сделать это корректно можно, только собрав общую сумму.

Иначе, если вы начинаете распределять расходы и делить прибыль, не убедившись в правильности общей суммы, то и не будете знать, верны ли все разделенные суммы.

Проверить это никак нельзя, доверять этому тоже, собирать сложно, поэтому все три отчета (ДДС, ОПУ и баланс), как три богатыря, должны быть всегда вместе. 

Резюме

Таким образом, определяйте, какой вариант возможен и удобнее для вас и вашей компании:

  • Работать только с ДДС. Он честный, легкий и в нем есть информация для анализа. Это оптимально, если вы не хотите тратить много усилий на анализ.

  • Если вы развитая компания, которой нужен ОПУ — собирать консолидированный ОПУ одновременно с балансом. После чего дотачивать ОПУ: получать нужную аналитику, распределять косвенные расходы, рассчитывать необходимые коэффициенты. 

Есть такой старинный анекдот про пьяного мужчину, который ищет свой рубль под фонарем. Его спрашивают: «А где потерял?» — «Да вон там». И показывает в темноту. «А почему здесь ищешь?» Он отвечает: «Потому что здесь светло».

Аналогично с этими отчетами: ОПУ — это то, что хочет собственник, генеральный директор или другое лицо, принимающее решение на основе этих отчетов по компании, а ДДС — это то, что легко построить. Баланс же — это провода и тележка, позволяющие вам осветить место, где искать.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Финансовый анализ

ДДС vs. ОПУ: куда смотреть

Отчеты о движении денежных средств (ДДС) и о прибылях и убытках (ОПУ) — это два важнейших финансовых отчета, предназначенных для анализа того, что происходит в компании.

ДДС vs. ОПУ: куда смотреть

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Due diligence при покупке бизнеса 

Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.

Due diligence при покупке бизнеса 
Читать еще