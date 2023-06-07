5 новых типов работодателей-мошенников: как не попасться на их удочку

Современные типы мошенников

Несмотря на все потенциальные ужасы, столкновение с мошенниками повышает нашу осознанность во время поиска работы: мы учимся брать на себя ответственность, защищать свои интересы и личные сбережения, а еще — не тратить ценное время на компании-пустышки. Такой вот спорный, но всё же двигатель прогресса.

Наткнуться на мошенников можно везде — и в социальных сетях, и в мессенджерах, и на работных сайтах.

На hh.ru подобная ситуация — большая редкость, потому что работодатели и вакансии проходят проверку у модераторов. Плюс сами соискатели помогают нам очищать пространство от недобросовестных компаний, отправляя жалобы на почту.

Мы разбираем каждый такой случай индивидуально и проверяем то, что находится в зоне нашей ответственности, например, документы компании, тексты вакансий, взаимодействие между соискателем и работодателем непосредственно на hh.ru.

Если общение с мошенниками велось через мессенджеры, соцсети или по телефону, на ситуацию могут повлиять только трудовая инспекция или суд — органы, которые уполномочены рассматривать трудовые споры. Не нужно бояться обращаться к ним за помощью.

Кто-то может сказать: «Чего я об этих мошенниках не знаю? Вымогают деньги, просят персональные данные!» Всё так.

Но сегодня схемы псевдо-работодателей становятся более изощрёнными и охватывают новую аудиторию. Например, желающих «войти в айти» или работать за рубежом.

Эти мошенники предпочитают лобовую атаку. Сначала размещают фиктивную вакансию, а дальше пытаются без лишних заходов выманить деньги или личные данные у соискателей под разными предлогами:

Такой тип мошенников вычислить и «обезвредить» проще всего:

Есть компании, которые хорошо известны на рынке, и они просят заполнять анкеты для корпоративных служб безопасности. Перечень вопросов в таком опроснике широк. Например, можно встретить графу о близких родственниках.

В этом случае, если у предприятия есть сайт, отзывы от сотрудников, а также реальные офисы и производственные площадки, бояться нечего. Это обычная практика! А отказ соискателя заполнять такую анкету может расцениваться как отказ от потенциального трудоустройства.

Хорошие компании сегодня, действительно, вкладывают много ресурсов в развитие бренда работодателя — предоставляют хорошие условия труда и не стесняются громко заявлять об этом на рынке.

Но есть и другой тип организаций с идеальной картинкой на карьерном сайте: современный офис, лояльный директор, счастливые сотрудники. И всё это завёрнуто в заманчивую упаковку: «Мы номер один в своём сегменте, приходи — всему научим!»

Компания обещает официальное трудоустройство, доход от 200 тысяч рублей уже в первый месяц и работу в потрясающей команде единомышленников. Правда, есть один нюанс: сначала нужно купить какой-нибудь курс или вложить деньги в «невероятно успешный» бизнес.

Вопрос из вопросов: как отличить добросовестную компанию от той, что только притворяется «белой и пушистой»?

«Я советую соискателям всегда проверять юридическую информацию о будущем работодателе, она находится в открытом доступе: ищем компанию по ИНН, по имени генерального директора или по юридическому названию. Бывает так, что обещают золотые горы, а на деле компания открыта «два понедельника» назад, у неё нет оборота, нет сотрудников, при этом в вакансии указано, что в ней трудоустроены более 100 человек. Неувязочка. В таком случае мы прекрасно должны понимать: это будет работа, скорее всего, «в чёрную», и при любой спорной ситуации будет сложно доказать свою правоту», — Юлия Кудрявцева, эксперт рынка труда, директор кадрового агентства.

Этот тип работодателей а-ля коучи расставляет сети в социальных сетях, мессенджерах и объявлениях.

Как правило, используется следующая схема: «Приходи, покупай мой уникальный авторский курс и получай сертификат для работы в моём суперстартапе».

Сертификат должен стать ключом, открывающим двери в мир больших денег и радужных перспектив. Однако ожидания и реальность в этом случае не всегда совпадают.

Такие «заманчивые предложения» стали чаще встречаться в сферах инвестиционного бизнеса и ИТ. Верить громким лозунгам или нет — каждый решает сам.

Но одно дело, когда вы понимаете, за что платите, — есть программа обучения, сроки, понятные методология и прогнозы, и совсем другое — когда человек продаёт вам «успешный успех».

Ни один работодатель с хорошим брендом не будет использовать фразы-крючки вроде: «Мы научим вас зарабатывать». Любой бизнес работает ради прибыли, и это ни для кого не секрет.

А дальше работодатель либо готов обеспечивать людей достойной зарплатой и хорошими условиями труда, либо нет, но у него нет цели сделать из сотрудников миллионеров.

На рынке стали появляться организации, которые якобы представляют интересы крупных международных компаний. Они активно набирают сотрудников, проводят собеседования, а в финале просят оплатить регистрацию на платформе для участия в закрытом конкурсе.

Соискатели до последнего могут ничего не подозревать, потому что всё выглядит достойно: у работодателя есть официальный сайт — один-в-один копия сайта международной компании, есть страница на портале по поиску работы, а рекрутеры вежливы и обходительны. Придраться практически не к чему, но...

«Смотрим внимательно на домен и видим, что есть тире, точка, буква или другой знак, который отличается от домена той самой головной компании. Это нужно обязательно учитывать не только при трудоустройстве, но при и поиске разного рода услуг в Интернете. Естественно, дубликаты таких нечестных работодателей зарабатывают на кандидатах, мечтающих устроиться в международную компанию. Тем более проводится закрытый конкурс: «Да, я заплачу, только чтобы поучаствовать и получить это место». Мечта захватывает человека, и он уже не обращает внимания на детали. А дальше компания просто пропадает», — Юлия Кудрявцева, эксперт рынка труда, директор кадрового агентства.

Мошенники забрались в самые лакомые и популярные сегменты рынка труда — в ИТ и диджитал-маркетинг, потому что там есть деньги и развитие, а значит можно обогатиться легко и быстро.

«За последний год мы с этим сталкивались неоднократно. Компании, кадровые агентства или якобы профессиональные рекрутеры играют на желании некоторых соискателей переехать за рубеж. Люди регистрируются на определённых платформах, проходят там собеседования, оплачивают курсы, потому что «для трудоустройства нужен именно такой сертификат». Некоторым даже делают псевдо-рабочие визы, разумеется, за немалую плату. На протяжении какого-то времени мошенники просто выкачивают деньги, а в итоге люди остаются без документов, без «подушки безопасности» и без той работы, которую им предлагали», — Юлия Кудрявцева, эксперт рынка труда, директор кадрового агентства.

Есть истории ещё хуже, когда кандидаты получали на руки оффер, подписывали его, а потом компания просила об одолжениях.

Например, отправить персональные данные банковской карты для перечисления зарплаты, потому что международные банковские переводы запрещены. Или оплатить доставку либо покупку рабочей техники на специальном сайте, конечно же, с возвратом средств.

Но результат один — получив желаемое, потенциальный работодатель испарялся.

Как быть в этом случае?

У любой компании, которая предлагает услуги трудоустройства за границей, должна быть лицензия на осуществление соответствующей деятельности — попросите показать вам этот документ.

Второе — если вы заключили контракт с кадровым агентством, вы перечисляете деньги за оказанные услуги только после подписания официального трудового договора с работодателем. Оффер таким документом не считается.

На что обратить внимание:

Текст вакансии.

Смотрите на «красные флажки»: компания даже не указывает названия, но в тексте большими буквами написано — «у нас крупная, динамично развивающаяся организация международного уровня». Плюс — должностные обязанности очень размыты, например: «зарабатывать большие деньги».

Сайт и общая информация.

Обращайте внимание на домен и сайт компании, на контактную информацию (вместо корпоративной почты указана обычная), а также ищите дополнительную информацию о работодателе в сети: важны дата регистрации бизнеса, количество сотрудников, налоги, судебные разбирательства и прочее.

Оффер.

Весомый повод насторожиться, если вам практически с порога предлагают подписать трудовой договор. Как говорится, нет времени на раскачку.

Возможно, компания и не относится к разряду мошенников, но, учитывая такую неразбериху и скорость, очевидно — здесь работа «горит синим пламенем».

Возьмите время «на подумать» и вчитайтесь в условия контракта.

Трудовой договор.

Попросите ознакомиться с шаблоном трудового договора до подписания — это нормальная практика у представителей рабочих профессий.

Заработок этих специалистов зависит от множества факторов: количества смен, рабочих часов в них, наличия/отсутствия штрафов и многих других. Всё это должно быть отражено в договоре.

Рекомендуем позвонить рекрутеру и задать вопросы об обязанностях, тарификации, особенностях рабочего оборудования, штрафах, форме трудового договора.

Безусловно, это занимает время. Однако внимательное отношение ко всем нюансам на этапе поиска работы гарантирует вам не только стабильный и адекватный доход, но и безопасность.

Добросовестный работодатель никогда не будет скрывать документацию, откладывать момент подписания трудового договора и уж тем более просить за что-либо деньги.

Будьте осторожны и осознанно подходите к поиску работы!