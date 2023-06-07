Как удержать ценного сотрудника: 4 эффективных способа

Основные причины дефицита кадров

Внедрение и активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях позволяет комплексно решить многие задачи на предприятии: автоматизация работы, использование, оценка и обработка большой базы данных, общение с клиентами — все это в разы упростило деятельность и сэкономило время и ресурсы.

Однако вместе с этим, ушла необходимость в большом количестве обслуживающего персонала, его можно легко заменить на боты, как это сделала сеть McDonald's в США.

И такая практика замены людей технологиями будет только расти.

В медицинской области тоже существует такая тенденция, так совсем недавно в США был сдан экзамен на врача нейросетью.

Отток специалистов за рубеж в IT и сфере финансов — не новая история про поиск места под солнцем, а экономический кризис и пандемия пополнили эту статистику.

Молодые специалисты не хотят «играть в долгую», проходить тернистыми путями. Непредсказуемость современного мира заставляет человека жить «здесь и сейчас».

Отсутствие профориентированных направлений с глубокими знаниями — еще одна особенность современности, вынуждающая человека менять одну сферу деятельности за другой.

Сегодня тяжело найти работника, имеющего серьезный багаж навыков в одной профессии.

Зачастую молодому специалисту приходится осваивать несколько направлений, что само по себе исключает компетентность хотя бы по одному из таких направлений.

Вот почему для любой компании приоритетной задачей остается удержание ценного сотрудника, который будет расти и развиваться вместе с компанией, будет стремиться к повышению квалификации, гореть идеями и стремлением их реализовать. Он заслуживает, чтобы компания боролась за его труд.

4 способа удержания ценных кадров

Предлагайте новые проекты, вовлекайте в принятие решений.

Если ощущается «снижение градуса» в работе, нужно предлагать новое и расширять горизонты. Возможно, человек давно вырос на своем месте. Как известно, большому кораблю — большое плавание.

Добавить или расширить полномочия — хороший профессиональный шаг, как и предложение более высокой должности.

Повышайте заработную плату. Этот пункт желательно совместить с новой должностью или еще какой-то дополнительной мотивацией.

Повышение зарплаты менее чем на 10% сотрудники часто не считают чем-то значимым. А хорошая надбавка «подогреет» лишь на время. Если конкуренты предлагают такие же суммы, но более интересные проекты, ценный сотрудник вскоре опять станет смотреть по сторонам.

Предлагайте привилегии . Это может быть оплата проезда или парковки, несколько рабочих дней в удаленном формате, гибкий рабочий график, введение или расширение социального пакета.

Поднимайте коллективный дух. По данным исследования МТС, свыше 50% руководителей совершенно не реагируют на случаи буллинга. Травля в коллективе, пренебрежение или разговоры за спиной, рано или поздно дадут о себе знать и разумный человек в таких условиях работать не будет.

Важно всегда поддерживать здоровую атмосферу в коллективе, а не наводить в нем порядок время от времени. Если сотрудник ценен, его следует перевести в более дружелюбный филиал или отдел.

Отправьте в длительный отпуск. Люди, которые действительно увлеченно и много работают, нуждаются в смене декораций. Иначе не избежать профессионального выгорания. Такое истощение происходит от физической усталости и ее нельзя допускать.

Если ценный сотрудник провел несколько конференций, работал сверхурочно, и не раз «разрывался на части», для достижения результата важно давать возможность перезагрузки. Как правило, такие люди достаточно быстро начинают скучать по любимому делу и их работоспособность после качественного отдыха взлетает до небес.

Не менее важно, кроме рабочего процесса, обеспечивать команде достойный отдых. Любые поездки, праздники, мероприятия, которые сближают, дарят общие воспоминания и перезагружают — всегда окупятся вдвойне.

Кстати, сегодня на рынке успешно работают виртуальные тимбилдинги. Это прекрасное решение, когда у компании есть удаленные сотрудники.

Онлайн-игры, викторины, квесты — все, что может объединить и заинтересовать людей, которые иногда находятся за тысячи километров друг от друга.

Microsoft, Sony, РЖД, Газпром и другие компании уже оценили преимущества такого формата.

К примеру, для сотрудников компании РЖД была организована увлекательная онлайн-игра «Мозгобойня» с тематическими турами, а в перерывах участников сопровождали интерактивы и выступления музыкальной группы. Необычное развлечение объединило в онлайне порядка 7 тыс. сотрудников со всей России.

Что касается реального и более интересно мира, ощущения и впечатления могут быть еще грандиознее.

Одним из ярких выездных тимбилдингов можно назвать «Игру престолов» для сотрудников компании ТС «Пятерочка» Декорации в стиле средневекового эпоса, антуражные костюмы, грим, лошади и даже битва за трон — все было воспроизведено как в любимом сериале.

Еще один интересный выездной тимбилдинг организовала компании S7 Airlines. Его провели в стиле «Форт Боярд» в Грузии.

Интересный формат сплочения коллектива можно позаимствовать и у компании «Иви». Между сотрудниками устраивают «Random Coffee» с помощью Slack-бота. Такой инструмент позволяет подружить сотрудников компании, которые возможно даже не пересекались. Бот выбирает случайного сотрудника и предлагает запланировать встречу с коллегой, как в формате онлайн, так и офлайн.

Особенно актуален такой формат для крупных компаний, у которых несколько департаментов, филиалов.

Как поощряют своих сотрудников известные компании

Фармацевтическая компания Pfizer обеспечивает своих сотрудников полным социальным пакетом, в который входят даже сеансы массажа. Интересный факт: чем дольше человек работает, тем шире его соцпакет.

В компании Microsoft социальный пакет распространяется не только на сотрудника, но и на членов его семьи. А в компании «Аэрофлот» помимо социального пакета есть возможность санаторно-курортного лечения.

Амбициозная политика в отношении сотрудников присуща компании Netflix. Рид Хастингс придерживается мнения, что его компания не для тех, кто постоянно смотрит на часы в ожидании ухода с работы. Поэтому выбирает таких сотрудников, которые вдохновлены общей идеей и больше нацелены на реализацию своего внутреннего потенциала нежели на достижение финансового потолка.

В Netflix работники уходят в отпуск, когда им удобно и отдыхают столько сколько хотят. Кроме того, сами устанавливают график рабочих часов.

И что удивительно — цели достигаются, бренд укрепляется, компания успешно развивается и растет.

В компании REI предоставляют дополнительные оплачиваемые выходные под названием «ура-дни», а в Reebook можно посетить тренажерный зал в любой момент в течение всего рабочего дня.

Starbucks стремится растить кадры в своем коллективе и оплачивает их обучение. А в Google сотрудникам предоставляется бесплатное питание.

Сотрудники компании — это часть репутации. Если они не мотивированы, расстроены, выполняют свои обязанности не слишком охотно — до проблем недалеко.

Важно поддерживать огонек в глазах, сохранять потенциал, не экономить на внутреннем комфорте и ментальном здоровье ценных кадров.