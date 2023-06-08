Трудовые отношения

Работа по совместительству — сколько можно часов в неделю

Работа по совместительству — сколько часов в неделю законодательство позволяет человеку трудиться таким образом? Какая работа считается совместительством? Ответы на эти вопросы — в нашей статье.

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Работа по совместительству — сколько можно часов в неделю
Иллюстрация: freepik/freepik

Что означает работа по совместительству

Совместительством считается осуществление человеком дополнительной оплачиваемой трудовой деятельности в рамках трудового договора.

При этом она должна отличаться от его деятельности на основном месте работы и выполняться в нерабочее время (ст. 282 ТК). В договоре должно уточняться, что данная работа является совместительством.

Законодательство не содержит норм по ограничению количества таких работ, но основной может быть только одна.

При этом сотрудник может устроиться по совместительству у своего основного работодателя или найти других. В первом случае совместительство будет считаться внутренним, а во втором — внешним.

Важно!Трудиться в таком режиме разрешено не всем работникам. ТК запрещает работать по совместительству несовершеннолетним и сотрудникам, деятельность которых на основном и дополнительном местах работы связана с опасными и вредными условиями труда (ст. 282 ТК). Либо если их обязанности имеют отношение к управлению транспортными средствами и их движением (ст. 329 ТК). Есть ограничения и для служащих органов внутренних дел и адвокатов.

Кроме того, законодательство содержит уточнения по поводу совместительства для работников сферы образования, культуры, медицины и фармацевтики (постановление Минтруда от 30.06.2003 № 41).

При совместительстве работнику полагаются те же гарантии и компенсации, что и на основном месте работы.

Они могут быть и шире, если это предусмотрено положениями внутренних документов и актов, действующих в каждой конкретной компании.

Однако некоторые гарантии и компенсации могут быть получены только на основном месте работы, например оформление учебного отпуска или получение льгот и компенсаций при работе на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

Сколько можно работать по совместительству

В ТК четко определено количество рабочих часов как по основному месту работы, так и по дополнительному.

Исходя из его положений, при совместительстве работник вправе трудиться не более 4 часов в день. Заметим, что данная норма действует для каждого трудового договора отдельно (ст. 284 ТК).

Следовательно, каждый работодатель ведет собственный учет отработанного времени в рамках заключенного трудового контракта.

Совместитель может отработать рабочий день полностью, когда не занят на основном месте работы.

Это могут быть выходные и праздничные дни или дни вынужденного отдыха (например, если работодатель на 15 и более дней задержал выплату заработной платы или состояние здоровья работника не позволяет исполнять его должностные обязанности).

Важно! За месяц (или другой учетный период) совместитель должен отработать не более половины нормы рабочего времени, предусмотренной для его категории.

Для совместителей, занятых в сфере образования, культуры, медицины и фармацевтики, разрешенное время работы зависит от их категории и может составлять от 16 часов до месячной нормы (постановление № 41).

Итоги

Продолжительность рабочего времени при совместительстве установлена ТК и другими нормативно-правовыми актами для разных категорий работников.

Работодателю следует вести его строгий учет, чтобы не допустить превышения установленных законодательством норм.

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