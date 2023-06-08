Налоговый вычет за лечение: порядок получения и размер в 2023 году

Налоговый вычет за лечение — 2023

Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ.

Блок социальных вычетов обширен, деньги можно вернуть не только в связи с тратами на лечение.

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова отмечает, что наиболее популярные виды вычетов, которые можно получить в 2023 году: на образование, на лечение и на жилье.

«В список также входят расходы на занятия спортом (фитнес), благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, негосударственное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, расходы на накопительную часть пенсии и прохождение независимой оценки своей квалификации», — добавил эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Николай Дмитриев.

Условия для получения

Как утверждает Николай Дмитриев, чтобы получить налоговый вычет за лечение, нужно соблюсти следующие условия:

Быть налоговым резидентом России, то есть проживать в стране не менее 183 календарных дней в году.

Платить со своих доходов налог в госбюджет по ставке 13%.

Медицинские услуги, лекарства и страховые взносы должны быть оплачены не более 3 лет назад.

Медицинская организация работает в России (имеет российскую лицензию).

На оплату медицинских услуг

Оформить налоговый вычет можно только за медицинские услуги из перечней, утвержденных постановлением Правительства № 458 от 08.04.2020 г.

В список входит прием у врача, сдача анализов, консультация, диагностика, обследования, санаторно-курортное лечение.

Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры», отмечает, что гражданину необходимо предоставить документы, подтверждающие его фактические расходы на оказанные медицинские услуги.

«В частности, это справка, которая удостоверяет факт получения услуги и ее стоимость. Справка выдается организацией по требованию налогоплательщика», — прокомментировал эксперт.

На приобретение лекарств

Если гражданин хочет получить налоговый вычет за покупку лекарств, то важно, чтобы все препараты были прописаны лечащим врачом.

Кроме того, необходим оригинал рецептурного бланка со штампом медицинской организации.

«Если же лекарство назначают без рецепта, в качестве подтверждения расходов используют сведения из медицинской документации пациента», — пояснил Сергей Гебель.

На уплату страховых взносов

Чтобы включить в состав налогового вычета сумму страховых взносов по ДМС (добровольное медицинское страхование), нужно предоставить соответствующую лицензию. Она должна быть как у страховщика, так и у медицинской организации.

Однако Сергей Гебель предупреждает, что вычет нельзя получить, если страховые взносы перечисляет работодатель.

Сколько можно получить

Воспользоваться вычетом можно в размере фактических расходов, но только в пределах 120 тысяч рублей за год.

Налогоплательщику возвращается 13% от этой суммы.

«При этом лимит в 120 тысяч рублей предоставлен совокупно по всем перечисленным расходам. Поэтому если налогоплательщик заявляет в декларации несколько видов социальных вычетов, то сумма будет общей», — уточнил Николай Дмитриев.

Если же лечение было дорогостоящим, то этот лимит можно превышать. Но, поскольку налоговый вычет — это возврат части ранее уплаченного в бюджет НДФЛ, вернуть можно не более, чем уже было «отдано» государству.

Так, вычет за дорогостоящее лечение в полном объеме получить можно только при соответствующих доходах. Например, если в 2022 году на дорогостоящее лечение гражданин потратил 1 млн рублей, то вернуть 130 тысяч (13% от 1 млн) можно лишь при условии, что в 2022 году в госбюджет было уплачено не меньше.

Расчет

Размер вычета напрямую зависит от стоимости лечения. Если сумма равна 120 тысячам рублей, то человек может получить не более 15600 рублей в год: 120 000 умножаем на 0,13.

Но если расходы были меньше, то и сумма возврата уменьшается. Например, с 30 тысяч рублей можно получить не более 3900 рублей (30 000 Х 0,13).

Как получить налоговый вычет

Получить налоговый вычет, вне зависимости от его вида, можно либо у работодателя, либо в налоговом органе.

Способы

Через работодателя

У работодателя вычет можно получить без подачи декларации, причем в том же году, в котором гражданин оплатил лечение.

Для начала нужно подготовить все документы, подтверждающие право на социальный налоговый вычет: чеки, квитанции об оплате, выписки с банковского счета и т.д.

«В зависимости от основания получения вычета могут понадобиться дополнительные документы. Например, в случае лечения это копия договора на оказание медицинских услуг, при покупке лекарств — рецептурный бланк, а при уплате страховых взносов — копия договора страхования», — пояснил Сергей Гебель.

Затем нужно подать в налоговый орган по месту жительства заявление о подтверждении права на вычет вместе с ранее собранным пакетом документов. Их можно направить через личный кабинет налогоплательщика.

После этого гражданин пишет заявление в свободной форме для работодателя, который, в свою очередь, обязан предоставить вычет с учетом всех доходов, полученных с начала года.

Через налоговую

Через ФНС вычет можно получить в течение 3 лет после года оплаты медицинских услуг.

Также в инспекцию следует обращаться за остатком вычета, если работодатель не смог предоставить его в полном объеме.

Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Подготовить те же документы, что и для получения вычета у работодателя, а также справку о доходах, и заполнить налоговую декларацию.

Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика либо с помощью специальной программы на официальном сайте ФНС.

Подать налоговую декларацию и подтверждающие документы в инспекцию по месту жительства.

«Сделать это можно как в бумажной форме через налоговый орган, МФЦ или отправив по почте, так и в электронном виде через «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика», — добавил эксперт.

Дождаться решения налогового органа и возврата денежных средств.

Документы рассматриваются в срок до 3 месяцев, и при отсутствии задолженности на ЕНС (Единый налоговый счет) деньги выплачиваются на указанный в заявлении банковский счет.

Необходимые документы

Член Ассоциации юристов России Анастасия Громакова перечислила необходимые документы для получения налогового вычета за лечение в 2023 году.

Общий список документов:

копия паспорта РФ;

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (заполняется налогоплательщиком);

справка о доходах по основному месту работы (форма 2-НДФЛ) и справки о доходах по совместительству (выдаются работодателями);

заявление в Федеральную налоговую службу с реквизитами, на которые будет возвращен налог.

При лечении в стационаре или поликлинике:

оригинал или копия договора с медицинским учреждением;

справка из больницы/поликлиники/медицинского центра, подтверждающая оплату по договору (должна содержать номер медицинской карты пациента и его ИНН, а также код категории лечения: «1» — обычное, «2» — дорогостоящее);

копия лицензии медицинского учреждения.

При покупке лекарств:

оригинал рецепта со штампом «Для налоговых органов», который выдается врачом или администрацией медицинского учреждения;

чеки, квитанции, платежные поручения, подтверждающие оплату препаратов.

«Если пациент покупал необходимые для лечения дорогостоящие лекарства из-за их отсутствия в медучреждении, это нужно подтвердить с помощью справки, которую выдают в администрации медицинской организации», — добавила Анастасия Громакова.

При заключении договора добровольного медицинского страхования физлицом:

копия договора добровольного страхования;

копия лицензии страховой компании;

квитанция за оплату страховой премии.

Подача заявления

Заявление можно подать в личном кабинете на сайте nalog.ru, где нужно указать расходы на лечение и прикрепить сканы подтверждающих документов.

«Для отправки заявления нужна генерация электронной подписи, это займет некоторое время. Она формируется прямо на сайте», — отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев.

Сроки

При оформлении вычета через налоговую с момента подачи заявления до поступления денежных средств может пройти около 4 месяцев.

Камеральная проверка декларации длится до 3 месяцев, и еще один месяц отводится на перечисление денежных средств.

При оформлении вычета другим способом уведомление по заявлению готовится 30 дней, а затем сразу направляется работодателю налогоплательщика.

«После получения уведомления о праве на вычет работодатель перестает удерживать с зарплаты работника НДФЛ до тех пор, пока сумма вычета не "истратится”», — пояснил Николай Дмитриев.

Особенности и нюансы получения налогового вычета за лечение

В каждом отдельном случае при получении социального вычета граждане могут столкнуться с некоторыми нюансами.

Вычет за лечение зубов

Маркетолог Павел Лебедев утверждает, что в некоторых случаях вычет может быть доступен только для определенных видов лечения зубов, таких как ортодонтическое лечение или имплантация.

К тому же многие стоматологические услуги обходятся недешево, но это не значит, что они относятся к дорогостоящим видам лечения.

Например, имплантация зубов подходит под эту категорию, а вот иное зубопротезирование (ортопедическая стоматология) — нет.

Вычет за лечение неработающим

Неработающие граждане часто сталкиваются с особыми требованиями при получении налогового вычета.

«Здесь может понадобиться подтверждение официального статуса безработного или справка о доходах от государственных органов», — уточнил Павел Лебедев.

Вычет за лечение пенсионерам

Пенсионеры так же, как и работающие граждане, могут получить вычет за счет подоходного налога, который был перечислен за них в госбюджет.

Так, в основном на вычет претендуют пенсионеры, продолжающие работать по трудовому или гражданско-правовому договору.

Неработающие пенсионеры, как правило, не могут вернуть часть суммы, потраченной на лечение. Однако есть исключения:

Пенсионер официально сдает недвижимость и платит НДФЛ или же продал недвижимость и получил прирост стоимости, с которого уплатил налог.

Пенсионер получил проценты по банковским вкладам, с которых удержан НДФЛ.

Все расходы на лечение и лекарства оформлены на совершеннолетнего ребенка пенсионера. Но в этом случае вернуть налог можно только косвенно.

Вычет за лечение супруга

Для получения налогового вычета за лечение супруга, помимо общего списка документов, необходимо предоставить свидетельство о регистрации брака.

Вычет за дорогостоящее лечение

За дорогостоящее лечение вычет можно получить с полной стоимости, но есть одно условие.

«В справке об оплате лечение должно быть обозначено кодом 2 ("дорогостоящее лечение") и входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458», — отмечает стоматолог Титал Шароян.

Вычет за лечение ребенка старше 18 лет

Налоговый вычет за лечение детей в возрасте от 18 до 24 лет можно получить только в случае, если они обучаются на очном отделении в каком-либо образовательном учреждении.

Вычет за санаторно-курортное лечение

Для получения такого вычета понадобятся медицинские документы, подтверждающие необходимость именно санаторно-курортного лечения.

Также здесь могут быть установлены ограничения по максимальной сумме вычета или продолжительности самого лечения.