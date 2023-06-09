Материальная ответственность работника перед работодателем

Ст. 238 ТК: официальный текст

Почему ТК рассматривает материальную ответственность работника

Для работников, вступивших в трудовые взаимоотношения с работодателем по трудовому соглашению, ст. 21 ТК среди прочего указывает на обязанность бережно относиться к имуществу, переданному работодателем для использования в работе.

Однако наличие этой обязанности не гарантирует, что полученное работником имущество останется в сохранности. Ему может быть нанесен вред вследствие допущенных работником:

неосторожного обращения;

отсутствия нужных действий;

совершения противозаконных деяний.

Защищая интересы работодателя, доверяющего работнику свое имущество, законодатель включил в ТК особую главу, целиком посвятив ее ответственности работников за вред, причиненный имуществу работодателя (гл. 39).

Сделано это с целями:

повышения уровня ответственности работника за обращение с чужим имуществом;

упрощения процедуры взыскания небольших сумм ущерба;

установления возможности возмещения ущерба в полном объеме.

Какой подход к объему ответственности статья 238 ТК определяет главным

Статья 238 ТК открывает главу 39 и определяет тот главный подход, который ложится в основу материальной ответственности работника.

Сводится он к следующему: размер этой ответственности зависит от объема действительных (реальных) потерь, которые возникли у работодателя из-за неправильных действий (или бездействия) работника.

Эти потери непосредственно связываются с уменьшением (ухудшением) имущества, принадлежащего работодателю, или имущества третьего лица, переданного под его контроль. И ст. 238 ТК фиксирует, что работник обязан компенсировать работодателю только те реальные его расходы, которые появятся в связи с необходимостью покупки нового или восстановлением испорченного имущества.

Примерами таких расходов могут служить затраты:

на покупку недостающих материалов и инструмента;

ремонт испорченного оборудования;

оплату штрафных санкций;

изъятые из иных статей расходов суммы, равнозначные утраченным суммам наличных или безналичных денег.

При каких условиях работника привлекут к ответственности

Согласно ТК возникновение материальной ответственности происходит у работников всех категорий, с которыми работодатель заключает трудовое соглашение, вне зависимости:

от той организационно-правовой формы, в которой существует работодатель;

вида прав, имеющихся у него на имущество;

типа трудового соглашения, оформленного с работником.

К этой ответственности работника можно привлечь и после увольнения, если выяснится, что к потерям, возникшим у работодателя, привели действия именно этого работника, осуществленные в периоде его работы (ст. 232 ТК).

Вместе с тем законодатель допускает, что работодатель может отказаться от взыскания ущерба (ст. 240 ТК), и указывает на условия, при которых привлечение к ответственности исключается (ст. 239 ТК):

события чрезвычайного характера;

наличие нормального хозяйственного риска;

непринятие работодателем мер по обеспечению сохранности имущества.

Таким образом, условия, в которых наступит материальная ответственность работника, можно охарактеризовать следующими моментами:

ущерб нанесен имуществу;

объем потерь может быть определен;

имеется вина работника.

Объем претензий к работнику поставлен в зависимость от вида его материальной ответственности (ст. 241, 242 ТК).

Доказывать виновность работника и определять объем ущерба — это обязанности работодателя (ст. 247 ТК).

Какие известны виды материальной ответственности

ТК описывает 2 основных вида материальной ответственности:

Ограниченная, которая касается всех работников, не требует особого документального оформления и, как правило, не превышает величины одной средней зарплаты за месяц (ст. 241 ТК). Работодатель может такую сумму взыскать самостоятельно, а если она будет большей, то только через суд (ст. 248 ТК).

Полная, при которой потери работодателя компенсируются в полном размере (ст. 242 ТК). Она зависит от должности работника и оформляется, как правило, письменно. Эта ответственность также может наступить в случае наличия у работника умысла в нанесении ущерба или при причинении его в отягчающих обстоятельствах (ст. 243 ТК).

Возникновение полной ответственности происходит в ситуациях, когда:

Работник постоянно имеет дело с имуществом достаточно высокой стоимости (больше чем его среднемесячный заработок) и должность его (или вид выполняемой им работы) включена в один из перечней, содержащихся в постановлении Минтруда от 31.12.2002 № 85.

Этот документ дает работодателю право (но не обязывает) письменно заключить с работником (индивидуально) или с группой работников (коллективно) соглашение, согласно которому нанесенный работодателю ущерб за оговоренные в нем ценности будет возмещен полностью (п. 1 ст. 243, ст. 245 ТК).

Как правило, его оформляют одновременно при принятии работника на соответствующую должность (или с началом соответствующей работы). Такое соглашение нельзя заключить с лицом моложе 18 лет (ст. 244 ТК) и в отношении должностей (видов работ), не поименованных в перечнях Минтруда (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19.10.2006 № 1746-6-1).

Ущерб нанесен при отягчающих проступок работника обстоятельствах (осуществлен с умыслом, в т. ч. преступным, в состоянии опьянения, с одновременным разглашением тайны, с возникновением административной ответственности или не в связи с работой).

К полной ответственности в такой ситуации можно привлечь любого из работников, в т. ч. не достигшего 18 лет (ст. 242 ТК), невзирая на отсутствие письменного соглашения с ним об ответственности за подобный ущерб.

Работник является руководителем юрлица . Особое положение этой должности подразумевает полную ответственность занимающего ее человека за последствия своих решений (ст. 277 ТК). Заключения дополнительного документа такая ответственность не требует.

В текст трудового соглашения с заместителем руководителя или главным бухгалтером включено условие о его полной материальной ответственности (ст. 243 ТК) за потери, наступающие у работодателя вследствие принятия ими некомпетентных или необдуманных решений.

Работник трудится в религиозной организации, и с ним в соответствии с внутренним нормативным актом этой организации заключено соглашение о полной ответственности за нанесение ущерба (ст. 346 ТК).

Связанные с должностью (или видом работы) полная индивидуальная и коллективная ответственности предполагают, что:

Для данных лиц созданы условия обеспечения полного контроля над переданными им ценностями.

Имущество они получили по описи.

Оно периодически подвергается проверке (инвентаризации) со стороны работодателя.

Ответственность этого вида будет возникать только по отношению к переданным по описи ценностям. В отношении иного имущества она будет такой же, как и у прочих работников (п. 9 постановления Пленума Верховного суда СССР от 23.09.1977 № 15).

Как доказать виновность работника

При выявлении ущерба факт его образования фиксируется в момент обнаружения в соответствующем акте, составляемом комиссией численностью не менее 3 человек. Далее начинается процесс выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Если выявлено хищение серьезных размеров, об этом сразу же заявляют в органы правопорядка.

Для привлечения к ответственности необходимо установить вину конкретного работника или их коллектива. В последнем случае те работники, которые докажут свою непричастность к возникновению потерь у работодателя, могут избежать привлечения к коллективной ответственности (ст. 245 ТК).

Обязанность устанавливать все обстоятельства возникновения ущерба, нанесенного работником, ложится на работодателя (ст. 247 ТК). Для этого он создает специальную комиссию, привлекая к ее работе необходимых специалистов, и истребует объяснения от работника. Работник может отказаться дать их, и тогда об этом комиссия составляет акт.

При совершении хищения работник может скрываться, тогда о его отсутствии также составляют акт.

Сотрудник (или его представитель) имеет право знакомиться с ходом работы комиссии и полученными результатами проверки.

Скачать бланк акта о проведении служебного расследования по факту причинения работником ущерба.

Что определяет размер ущерба

Определение размера ущерба (фактических потерь) — один из существенных вопросов и для работника, и для работодателя. Поэтому ТК (ст. 246) устанавливает правила оценки утраченного имущества:

По рыночной стоимости на день нанесения ущерба, определенной для местности, в которой находилось это имущество.

Определенная таким образом стоимость не может быть ниже учетной остаточной бухгалтерской стоимости.

Если установление дня нанесения ущерба невозможно, то его оценка может быть произведена на день выявления.

Изменение единожды установленного размера ущерба в дальнейшем, несмотря на возможные колебания рыночных цен (как в большую, так и в меньшую сторону), законодательством не предусмотрено.

В зависимости от конкретных обстоятельств происшествия и с учетом материального положения работника размер подлежащего возмещению ущерба может быть снижен судом (ст. 250 ТК, п. 16 постановления пленума ВС от 16.11.2006 № 52). Однако полное освобождение работника от его компенсации не допускается.

Каким может быть порядок возмещения потерь

Если размер выявленного ущерба не превышает величины среднемесячной зарплаты виновного в нанесении ущерба работника, то работодатель не позднее 1 месяца со дня определения этого размера издает приказ о производстве удержания из зарплаты работника (ст. 248 ТК). С этим приказом работника знакомят под расписку.

Сумма взыскания будет удерживаться по частям, поскольку ТК (ст. 138) не допускает, чтобы величина удержания в такой ситуации была больше 20% от причитающейся зарплаты. Однако по заявлению работника удерживаемая сумма может быть увеличена.

Когда ущерб оказывается больше среднемесячной зарплаты, работник может погасить его добровольно (ст. 248 ТК) по частям на основании письменного соглашения с работодателем, в котором оговариваются сроки и суммы возврата. В случае увольнения работника, не погасившего полностью в добровольном порядке обязательства по возмещению ущерба, такое соглашение может стать основой судебного иска.

Если пропущен месячный срок, в течение которого работодатель мог принять решение об удержании суммы ущерба из зарплаты работника, или работник отказался добровольно выплачивать всю сумму или остаток ее, то ущерб может быть взыскан через суд, куда работодатель должен обратиться не позднее чем через 1 год со дня выявления причиненного ему ущерба (ст. 392 ТК).

При наличии взаимного согласия между работником и работодателем допускается замена испорченного (утраченного) имущества равноценным или осуществление его ремонта за счет работника (ст. 248 ТК).

Итоги

В ст. 238 ТК изложен главный принцип, определяющий размер возмещения, взыскиваемого с работника при причинении им ущерба имуществу работодателя. Этот размер определяется величиной реальных материальных потерь.

Вину работника в ущербе должен доказать работодатель. Объем удержаний будет зависеть от вида материальной ответственности работника.

Возмещение ущерба может осуществляться как добровольно, так и в принудительном порядке, в т. ч. через суд.