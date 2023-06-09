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Бухгалтер на первичку или участок: как найти работу без all inclusive

Главбух в одном лице и рядовой бухгалтер с нагрузкой в духе «все включено» выгорают быстрее. Чтобы перестать работать 24/7, можно найти работу на конкретном участке учета или только на первичке. Такой вариант подойдет новичкам — набить руку и опытным бухгалтерам — даст возможность поработать без цейтнотов и повышенного груза ответственности за все на свете.

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Бухгалтер на первичку или участок: как найти работу без all inclusive
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Бухгалтер для работы со счетами 10, 50, 51, 57 и 60

Если вам ближе работа с актами, УПД, счетами-фактурами, вы готовы стать повелителем первички с контрагентами — эта вакансия для вас.

Заработная плата от 55 до 60 тысяч рублей, полная занятость, Москва.

Бухгалтер по взаиморасчетам с контрагентами и платежам

Еще один бог первички нужен компании из Санкт-Петербурга. Компания гарантирует сотрудникам профессиональное развитие, компенсацию обедов (300 руб. в день) и ДМС после 1 года работы.

Заработная плата от 65 тысяч рублей, полная занятость в офисе, Санкт-Петербург.

Бухгалтер по ТМЦ и ОС

Необходимо вести учет материалов, ОС, НМА, расчетов с подотчетниками. Работодатель ждет соискателей с опытом и высшим образованием, обещает комфортное рабочее место, стабильность в зарплате и скидки на продукцию.

Заработная плата от 60 тысяч рублей, полная занятость, Санкт-Петербург.

Бухгалтер по расчёту заработной платы

Если ваш разум требует больше расчетов, ваш идеальный участок — зарплата. Будете не только начислять заработок сотрудникам, но и выдавать справки, вести зарплатные проекты в банке, считать резервы отпусков и общаться с ФНС и СФР в части начислений и отчетности, отвечать на требования.

Зарплатчикам и оплата полагается более высокая.

Заработная плата от 100 тысяч в месяц, полная занятость, Москва.

Бухгалтер на первичку

Эта вакансия подойдет тем у кого нет большого опыта (работодатель ищет кандидатов с опытом от 1 года). В ваши обязанности будет входить:

  • формирование первичных документов, счетов на оплату, счетов-фактур и актов выполненных работ;

  • работа в 1С Бухгалтерия 8.3., Excel;

  • отражение поступления и списания материалов;

  • ведение отчетности по производству.

Заработная плата от 50 до 55 тысяч рублей, полная занятость, Екатеринбург.

Успехов вам в поиске и не попадайте в ситуацию, как в этом меме ;)

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Другие вакансии на участки и полное ведение учета вы найдете на странице Клерк.Работы. Не забывайте писать комментарии — отзывы о работодателях. Помогите коллегам выбрать лучших.

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