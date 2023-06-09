Бухгалтер на первичку или участок: как найти работу без all inclusive

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Если вам ближе работа с актами, УПД, счетами-фактурами, вы готовы стать повелителем первички с контрагентами — эта вакансия для вас.

Заработная плата от 55 до 60 тысяч рублей, полная занятость, Москва.

Еще один бог первички нужен компании из Санкт-Петербурга. Компания гарантирует сотрудникам профессиональное развитие, компенсацию обедов (300 руб. в день) и ДМС после 1 года работы.

Заработная плата от 65 тысяч рублей, полная занятость в офисе, Санкт-Петербург.

Необходимо вести учет материалов, ОС, НМА, расчетов с подотчетниками. Работодатель ждет соискателей с опытом и высшим образованием, обещает комфортное рабочее место, стабильность в зарплате и скидки на продукцию.

Заработная плата от 60 тысяч рублей, полная занятость, Санкт-Петербург.

Если ваш разум требует больше расчетов, ваш идеальный участок — зарплата. Будете не только начислять заработок сотрудникам, но и выдавать справки, вести зарплатные проекты в банке, считать резервы отпусков и общаться с ФНС и СФР в части начислений и отчетности, отвечать на требования.

Зарплатчикам и оплата полагается более высокая.

Заработная плата от 100 тысяч в месяц, полная занятость, Москва.

Эта вакансия подойдет тем у кого нет большого опыта (работодатель ищет кандидатов с опытом от 1 года). В ваши обязанности будет входить:

формирование первичных документов, счетов на оплату, счетов-фактур и актов выполненных работ;

работа в 1С Бухгалтерия 8.3., Excel;

отражение поступления и списания материалов;

ведение отчетности по производству.

Заработная плата от 50 до 55 тысяч рублей, полная занятость, Екатеринбург.

Успехов вам в поиске и не попадайте в ситуацию, как в этом меме ;)

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