Земельный налог у организаций

Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки

Земельный налог при УСН обязательно должен быть уплачен в установленные сроки. Освобождение от уплаты земельного налога при УСН НК не предусмотрено. Рассмотрим в какие сроки нужно уплатить налог в 2023 году.

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Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Общие положения о земельном налоге при УСН

На основании ст. 388 НК обязательство по уплате земельного налога возникает у любого лица (юридического и физического), если в его собственности (либо в бессрочном пользовании или пожизненном владении) есть земельный участок.

Для отнесения уплаченного земельного налога к расходам при расчете налога на прибыль, НДФЛ или при УСН с объектом обложения «доходы минус расходы» важно, чтобы земельный участок использовался для налогооблагаемой коммерческой деятельности.

Внимание! Налог на землю уплачивается в ИФНС по месту нахождения земельного участка (письмо Минфина от 29.11.2017 № 03-05-05-02/79165).

Отражение земельного налога в учете

В бухгалтерском учете операции по начислению и уплате земельного налога отражаются с помощью следующих проводок:

  • Дт 08, 20, 23, 25, 26, 44 или 91 Кт 68 (соответствующий субсчет для учета земельного налога) — начисление налога;

  • Дт 68 (ЕНС) Кт 51 — уплата единого налогового платежа (ЕНП);

  • Дт 68 (соответствующий субсчет) Кт 68 (ЕНС) — признание ЕНП земельным налогом.

Сумма уплаченного земельного налога при УСН может быть включена в расходы «упрощенцев», и это уменьшит налогооблагаемую базу, а соответственно, и размер единого налога (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК).

Правда, это возможно лишь для «упрощенцев», избравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на расходы.

Порядок расчета земельного налога

Земельный налог рассчитывается путем умножения налоговой ставки на базу налогообложения, в качестве которой выступает кадастровая стоимость земли. При расчете налога за год следует брать кадастровую стоимость, установленную на начало налогового периода.

Новый порядок расчета имущества с учетом его кадастровой стоимости был внедрен в 2015 году.

В случае если налогоплательщик оспорил указанную в Росреестре кадастровую стоимость своего участка в суде или в кадастровой комиссии и по делу было вынесено положительное решение, он имеет право на пересчет земельного налога за все периоды до того момента, когда было подано заявление о пересмотре.

Региональное правительство формирует налоговую ставку (размер которой находится в прямой зависимости от категории земельного участка) путем издания субъектом Федерации соответствующего закона.

Предельным значением, установленным в НК, является налоговая ставка (в соответствии с п. 1 ст. 394 НК) в размере:

  • 0,3% для земель сельхозназначения и для содержания подсобного хозяйства, а также для участков под жилищным фондом и ограниченных в обращении наделов;

  • 1,5% для иных земель.

Налогоплательщики — юридические лица уплачивают земельный налог авансовыми платежами (п. 2 ст. 396 НК).

Сроки и порядок сдачи отчетности и уплаты земельного налога

Периодичность и сроки уплаты земельного налога устанавливаются налоговым законодательством. А в п. 9 ст. 396 НК говорится о том, что муниципальный законодательный орган может даже отменить поквартальную уплату авансов для некоторых категорий налогоплательщиков.

Авансовые платежи перечисляйте, если это предусмотрено местным НПА.

Сроки уплаты налога и авансовых платежей в 2023 году во всех регионах одинаковые:

  • 28.04.2023 — авансовый платеж за 1 квартал;

  • 28.07.2023 — авансовый платеж за 2 квартал;

  • 30.10.2023 (с учетом переноса с 28.10.2023 — субботы) — авансовый платеж за 3 квартал;

  • 28.04.2024 — налог за 2023 г.

Начиная с земельного налога за 2020 год юрлица так же как и ИП или физлица получают от налоговой сообщения с рассчитанной суммой налога, и не сдают декларации. 

Однако это не означает, что им больше не потребуется рассчитывать налог самостоятельно. Эта обязанность сохранится за организациями и далее. Ведь они должны знать сумму, чтобы в течение года вносить авансовые платежи (если таковые установлены местными властями).

А сообщение от налоговой носит скорее информационный характер, чтобы компания могла сверить свои начисления с теми, что сделаны по данным налоговиков. И получит она его уже после сроков уплаты авансов (см., например, письмо Минфина от 19.06.2019 № 03-05-05-02/44672).

Налогоплательщики — физические лица и ИП должны рассчитаться с местным бюджетом до 1 декабря года, следующего за отчетным (закон от 23.11.2015 № 320-ФЗ «Об изменениях в НК РФ»).

Налоговые уведомления для ИП

Физические лица освобождаются от обязанности отчитываться в налоговую — вместо этого они получают налоговые уведомления с уже рассчитанной фискалами суммой земельного налога к уплате.

В случае если налогоплательщик так и не получил налоговое уведомление, он должен сам обратиться в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и сообщить об имеющемся объекте налогообложения.

Также потребуется представить правоустанавливающие и регистрационные документы на землю.

Данная обязанность возникла благодаря введению в ст. 23 НК п. 2.1. Это значит, что если физлицо или ИП до конца 2023 года не получит налоговое уведомление об уплате земельного налога, то он должен сам обратиться в фискальное ведомство, заполнив специальное сообщение о наличии объектов недвижимого имущества.

В п. 2 ст. 52 НК говорится о том, что ИФНС направляет уведомления с расчетом налога за 30 дней до граничного срока уплаты земельного налога. Для физических лиц этот срок — 1 декабря.

То есть налогоплательщики могут позаботиться о представлении сведений в ИФНС в связи с неполучением уведомлений уже в ноябре 2023 года.

За неисполнение обязанности по самостоятельному обращению в налоговый орган в связи с неполучением уведомления взимается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога и пени (п. 3 ст. 129.1 НК). 

Итоги

Компании, применяющие УСНО, обязаны уплачивать налог на землю при наличии участков, принадлежащих им на праве собственности.

Величина уплаченного налога включается в книгу учета доходов и расходов и уменьшает налогооблагаемую базу упрощенцев, применяющих режим «доходы минус расходы».

ИП на УСНО также обязаны уплачивать земельный налог. Но рассчитывать его будут налоговики на основании сведений, полученных из Росреестра.

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Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки

Земельный налог при УСН обязательно должен быть уплачен в установленные сроки. Освобождение от уплаты земельного налога при УСН НК не предусмотрено. Рассмотрим в какие сроки нужно уплатить налог в 2023 году.

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