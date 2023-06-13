Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки

Внимание! Налог на землю уплачивается в ИФНС по месту нахождения земельного участка (письмо Минфина от 29.11.2017 № 03-05-05-02/79165).

В бухгалтерском учете операции по начислению и уплате земельного налога отражаются с помощью следующих проводок:

Сумма уплаченного земельного налога при УСН может быть включена в расходы «упрощенцев», и это уменьшит налогооблагаемую базу, а соответственно, и размер единого налога (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК).

Правда, это возможно лишь для «упрощенцев», избравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на расходы.

Порядок расчета земельного налога

Земельный налог рассчитывается путем умножения налоговой ставки на базу налогообложения, в качестве которой выступает кадастровая стоимость земли. При расчете налога за год следует брать кадастровую стоимость, установленную на начало налогового периода.

Новый порядок расчета имущества с учетом его кадастровой стоимости был внедрен в 2015 году.

В случае если налогоплательщик оспорил указанную в Росреестре кадастровую стоимость своего участка в суде или в кадастровой комиссии и по делу было вынесено положительное решение, он имеет право на пересчет земельного налога за все периоды до того момента, когда было подано заявление о пересмотре.