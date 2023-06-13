Отчетность в СФР

ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.

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ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить
Иллюстрация: pvproductions/freepik

Какой бланк использовать

С 1 января 2023 года действует постановление ПФР от 31.10.2022 № 245п, которое утвердило форму отчёта ЕФС-1 (далее — постановление 245п).

Аббревиатура «ЕФС» расшифровывается как Единая Форма Сведений.

Она включает в том числе раздел 2 о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. То есть по взносам на травматизм.

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Постановление 245п в Приложении № 2 закрепило очень подробный порядок заполнения формы ЕФС-1, и в разд. IX — XIII — раздела 2 и его составных частей.

Срок сдачи раздела 2 ЕФС-1 за полугодие 2023

Раздел 2 необходимо сдавать в СФР ежеквартально. За первое полугодие 2023 года это нужно сделать до 25 июля 2023 года включительно. Это вторник, поэтому никаких переносов нет.

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Кто должен сдать

В разделе 2 ЕФС-1 по аналогии с 4-ФСС отражают сведения о начисленных за первое полугодие 2023 года страховых взносах на травматизм.

Так, раздел 2 должны заполнить и сдать в СФР:

То есть, кто раньше сдавал 4-ФСС, тот и сдаёт раздел 2 ЕФС-1 за полугодие 2023.

Организации и ИП на АУСН не сдают раздел 2 ЕФС-1.

Кого включать в отчет

В общем случае страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний подлежат физлица, работающие:

  • по трудовому договору;

  • гражданско-правовому договору, предмет которого выполнение работ/оказание услуг, если в соответствии с ним заказчик обязан уплачивать взносы на травматизм;

  • по договору авторского заказа, если договором предусмотрена уплата взносов на травматизм.

Это граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства. Иное может быть предусмотрено федеральными законами или международными договорами.

Титульный лист

В отчёт обязательно включают титульный лист.

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Отметим, что необходимо указывать регистрационный номер, который был присвоен страхователю в СФР.

Если организация/ИП зарегистрированы до 2023 года, то это номер, присвоенный Пенсионным фондом.

Коды ОКФС, ОКОГУ, ОКПО и ОКВЭД можно брать из уведомления Росстата.

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Заполнение вводных полей раздела 2

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Поле

Как заполнить

Номер корректировки

При первичном представлении раздела 2 указывают код «000».

При подаче уточнений о начисленных взносах за полугодие 2023 проставляют номер, указывающий какие по счету уточненные сведения о взносах с учетом внесенных изменений и дополнений подаются. Например, «001», «002», «003», …«010».

Расчетный (отчетный) период (код)

Проставляют код для расчетного периода полугодие — 06.

Календарный год

Это календарный год, за расчетный период которого представлен раздел 2. То есть — 2023.

Прекращение деятельности

Заполняют только в случае прекращения деятельности организации в связи с ликвидацией либо прекращения физлицом деятельности в качестве ИП (п. 15 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ).

В указанных случаях проставляют букву «Л».

Среднесписочная численность работников

Рассчитывают с начала года по правилам Росстата: п. 74 — 79 Указаний, утвержденных приказом Росстата от 30.11.2022 № 872.

Численность работающих застрахованных по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Это численность работающих у страхователя в первом полугодии 2023 застрахованных, вкл. заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законом № 125-ФЗ начисляют страховые взносы.

Численность работающих инвалидов

Численность работников, занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами

Это списочная численность в отчетном периоде работающих инвалидов и занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами, рассчитанная по правилам Росстата.

Что включать в раздел 2

Он состоит из четырёх подразделов, из которых подразделы 2.1 и 2.3 обязательны для заполнения всеми страхователями. А подразделы 2.1.1 и 2.2 заполняют только при наличии показателей для них (п. 1.11 Порядка заполнения ЕФС-1).

Так, разд. 2.1.1 предназначен для организаций, выделивших подразделения в самостоятельные классификационные единицы — СКЕ. А раздел 2.2 — для временно направляющих своих работников по договору о предоставлении труда персонала другому работодателю.

Пример заполнения разд. 2 ЕФС-1 за полугодие 2023

Допустим, ООО «Гуру» зарегистрировано в Москве (ИФНС № 19) и занимается общепитом.

В фирме работают 3 человека, включая руководителя, с которыми заключены трудовые договоры. Один из работников — инвалид III группы. Все граждане РФ. В течение полугодия 2023 г. их численность не менялась.

Всего за первые 6 месяцев 2023 года работникам начислены выплаты, облагаемые взносами на травматизм, в размере 630 000,00 руб. Из них: 210 000,00 руб. — выплаты работающему инвалиду, 420 000,00 руб. — выплаты остальным работникам.

За последние 3 месяца отчетного периода указанные выплаты составили:

  • за апрель — 105 000,00 руб., из них 35 000,00 руб. — выплаты работающему инвалиду, 70 000,00 руб. — выплаты остальным работникам;

  • за май — 105 000,00 руб., из них 35 000,00 руб. — выплаты работающему инвалиду, 70 000,00 руб. — выплаты остальным;

  • за июнь — 105 000,00 руб., из них 35 000,00 руб. — выплаты работающему инвалиду, 70 000,00 руб. — выплаты остальным.

Иные выплаты в первом полугодии 2023 ООО не начисляло.

Организация применяет тариф по взносам в размере 0,4%. Скидки и надбавки к нему не установлены. В отношении выплат работнику-инвалиду организация применяет тариф 0,24%.

Спецоценка условий труда была в 2020 г., и рабочие места с вредными и/или опасными условиями труда по ее результатам не выявлены.

За первое полугодие 2023 в организации не было несчастных случаев на производстве.

За полугодие 2023 организация в части страховых взносов на травматизм заполняет подразд. 2.1 и 2.3 разд. 2 формы ЕФС-1 + титульник.

Показателей для подразд. 2.1.1 и 2.2 нет, поэтому заполнять и подавать эти таблицы в Соцфонд не нужно.

Далее показан образец заполнения раздела 2 ЕФС-1 за полугодие 2023 для этой ситуации.

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В подразд. 2.1 вносят показатели, аналогичные показателям таблицы 1 формы 4-ФСС.

С 2023 года добавили только графу 4 «На начало отчетного периода».

В подразделах 2.1.1, 2.2 и 2.3 указывают ту же информацию, что ранее в таблицы 1.1, 2 и 4 отчета 4-ФСС.

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Способы сдачи

ЕФС-1 можно подать в электронном либо бумажном виде. Во втором случае — непосредственно в отделение СФР по месту нахождения организации/ИП или по почте.

Но если численность работающих, включая по договорам ГПХ, превышает 10 человек, отчёт сдают только в электронном виде.

Чем заполнять

Бумажный бланк ЕФС-1 заполняют чернилами, шариковой ручкой печатными буквами или при помощи вычислительной техники без помарок, исправлений и без каких-либо сокращений. При этом чернила должны быть черного, фиолетового или синего цвета.

Запрещено исправлять ошибки с помощью корректирующего или иного аналогичного средства.

Подписание и заверение

Форму ЕФС-1 за полугодие 2023 на бумажном носителе подписывает руководитель или уполномоченный представитель страхователя. Также её заверяют печатью организации (если есть).

Электронный отчет ЕФС-1 подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.

Нулевой раздел 2 ЕФС-1

Если за полугодие 2023 года не было начислений работникам, сдайте его в СФР с нулевыми показателями.

Вот образец заполнения разд. 2 ЕФС-1 за полугодие 2023 с нулевыми взносами на травматизм.

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Если ошибки или недочеты в разделе 2

Ситуация

Решение

Страхователь обнаружил в поданных им сведениях о начисленных взносах:

  • неотражение или неполноту отражения сведений;

  • ошибки, занижающие суммы взносов к уплате.

Нужно внести необходимые изменения и представить уточненные сведения в порядке ст. 24 закона 125-ФЗ. То есть — обязательно.

Страхователь обнаружил недостоверные сведения, а также ошибки, не приводящие к занижению взносов к уплате.

Вы вправе внести необходимые изменения и представить уточненные сведения в порядке ст. 24 закона 125-ФЗ. То есть обязанности нет.

Какой штраф

Ответственность за непредставление раздела 2 ЕФС-1 за первое полугодие 2023 года — такая же, как за несдачу 4-ФСС: это 5% от суммы взносов на травматизм к уплате за январь-июнь. Причём за каждый полный или неполный месяц просрочки.

При этом штраф не может быть меньше 1000 рублей и больше 30% указанной суммы взно­сов (п. 1 ст. 26.30 закона 125-ФЗ).

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ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.

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