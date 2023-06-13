ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С 1 января 2023 года действует постановление ПФР от 31.10.2022 № 245п, которое утвердило форму отчёта ЕФС-1 (далее — постановление 245п).

Аббревиатура «ЕФС» расшифровывается как Единая Форма Сведений.

Она включает в том числе раздел 2 о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. То есть по взносам на травматизм.

Постановление 245п в Приложении № 2 закрепило очень подробный порядок заполнения формы ЕФС-1, и в разд. IX — XIII — раздела 2 и его составных частей.

Срок сдачи раздела 2 ЕФС-1 за полугодие 2023

Раздел 2 необходимо сдавать в СФР ежеквартально. За первое полугодие 2023 года это нужно сделать до 25 июля 2023 года включительно. Это вторник, поэтому никаких переносов нет.

Кто должен сдать

В разделе 2 ЕФС-1 по аналогии с 4-ФСС отражают сведения о начисленных за первое полугодие 2023 года страховых взносах на травматизм.

Так, раздел 2 должны заполнить и сдать в СФР:

страхователи — юрлица любой организационно-правовой формы, в т. ч. инофирмы, ведущие свою деятельность на территории РФ и нанимающие граждан России;

физлица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с п. 1 ст. 5 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» (далее — закон 125-ФЗ).

То есть, кто раньше сдавал 4-ФСС, тот и сдаёт раздел 2 ЕФС-1 за полугодие 2023.

Организации и ИП на АУСН не сдают раздел 2 ЕФС-1.