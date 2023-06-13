Что будет, если не продлять страховку по ипотеке: штрафы и санкции от банка

В череде летних отпусков и поездок можно забыть о продлении важного полиса, и это грозит серьезными проблемами и финансовыми тратами. Разбираемся, что может произойти с ипотечным кредитом, если не продлить страховку или продлить ее не вовремя.
По закону при получении ипотеки российские заемщики обязаны страховать только саму недвижимость, причем только от рисков повреждения или уничтожения ее конструктивных элементов — пола, стен, потолка, дверей.
Однако часто банки настаивают также на покупке полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе условия по ипотеке ухудшаются — повышается процентная ставка.
Договор страхования жизни может быть заключен как сразу на весь срок ипотеки, так и на год с ежегодной пролонгацией. Во втором случае заемщик должен самостоятельно следить за своевременной пролонгацией полиса и предоставлять банку подтверждение об оплате страховки после каждого продления.
Также важно предоставлять банку новый полис (до истечения действия старого), если клиент решить поменять страховую компанию.
Стоимость страховки жизни по ипотеке, по данным Банки.ру, составляет 8 006 рублей в год. И иногда соблазн «забыть» про оплату очередного платежа бывает большой.
Можно ли «забыть» про продление страховки
По словам начальника управления по работе с банками компании «Ингосстрах» Романа Варламова, такие ситуации возможны, но довольно маловероятны, поскольку у банков и страховщиков выстроены серьезные системы оповещения клиентов о необходимости своевременной оплаты страховки, которые предусматривают многократные коммуникации (звонки, СМС-сообщения, электронные письма, обращения в мессенджеры и т. д.).
«В случае, если клиент оплачивает страхование с опозданием — на период, в который договор страхования не действовал, банк начисляет ему проценты по кредиту по повышенной ставке», — рассказал он Банки.ру.
Тем не менее в «Абсолют Страховании» сообщили, что такие ситуации вполне реальны.
«У клиента в рамках многолетнего договора страхования есть так называемый льготный период для оплаты очередного периода страхования, который в среднем составляет от 30 до 90 дней. По окончании льготного периода договор страхования расторгается, и далее уже клиент взаимодействует с банком на предмет последствий неисполнения своих обязательств», — рассказала руководитель отдела развития розничного страхования компании «Абсолют Страхование» Ксения Гончарова.
Что происходит с ипотекой при неоплате полиса обязательного страхования
Страховка ипотечной недвижимости — обязательное условие, которое прописано в договоре, и в случае его нарушения банк имеет право применить различные санкции к заемщику вплоть до аннулирования ипотеки.
Это крайняя мера, к которой стараются прибегать, когда все другие средства воздействия на заемщика исчерпаны — например, повышен платеж по ипотечному кредиту, выставлены все возможные штрафы и неустойки за просрочку платежа по страховке.
Стоит иметь в виду, что штрафы и неустойки могут быть списаны со счета заемщика без предупреждения. Что касается их размера, то все зависит от банка и условий, прописанных в договоре.
К примеру, в Сбере, если заемщик не продлевает договор страхования ипотечной недвижимости, то через 30 дней с даты с окончания действия полиса начнет начисляться неустойка. Конкретный размер неустойки отражен в каждом договоре, пояснили в пресс-службе компании.
Страховка оплачена, но штрафы все равно начислены
Новый полис страхования должен быть предоставлен до того, как закончится действие предыдущего, так как банку потребуется время для принятия и обработки нового договора.
Бывают ситуации, что страховка была оформлена и предоставлена, но банк неожиданно начал списывать неустойку за отсутствие полиса. Причинами этого могут быть как человеческий фактор, так и сбой системы.
В этом случае нужно обратиться с заявлением в свой банк, предоставив все документы об оплате страховки, а также доказательства, что вы их отправляли.
Разобравшись в ситуации, банк отменит начисление штрафов и вернет ошибочно списанные средства.
Отказ от продления полиса страхования жизни и здоровья
В отличие от обязательной страховки недвижимости, полис добровольного страхования жизни и здоровья не является законодательным требованием.
Однако отказ от его продления в 99,9% случаев приводит к повышению ставки по ипотеке, что обычно прописано в условиях договора.
К примеру, в Сбере ставка по ипотечному кредиту будет увеличена на 1% до момента, пока не будет продлен договор страхования жизни.
Увеличение ставки на 1% оборачивается заметной переплатой. Допустим, мужчина 40 лет берет ипотеку в размере 5 млн руб. При минимальном первоначальном взносе 500 тыс. руб., сроке кредита 20 лет и ставке 10% размер ежемесячного платежа составит 43 тыс. руб.
При снижении ставки на 1% с полисом страхования жизни размер платежа составит 40 тыс. руб. в месяц. Это значит, что без полиса в год придется платить на 36 тысяч больше.
Стоимость полиса страхования жизни в разных компаниях для такого клиента будет варьироваться примерно от 14 до 18 тыс. руб. в год.
Даже если заемщик купит самый дорогой полис страхования жизни за 18 тысяч рублей, он все равно потратит за год на 18 тысяч рублей меньше, чем если бы он платил кредит без полиса.
Помимо очевидной экономии, он будет защищен от любых происшествий, связанных с его жизнью и здоровьем.