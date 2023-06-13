Что будет, если не продлять страховку по ипотеке: штрафы и санкции от банка

Однако часто банки настаивают также на покупке полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе условия по ипотеке ухудшаются — повышается процентная ставка.

Договор страхования жизни может быть заключен как сразу на весь срок ипотеки, так и на год с ежегодной пролонгацией. Во втором случае заемщик должен самостоятельно следить за своевременной пролонгацией полиса и предоставлять банку подтверждение об оплате страховки после каждого продления.

Также важно предоставлять банку новый полис (до истечения действия старого), если клиент решить поменять страховую компанию.

Стоимость страховки жизни по ипотеке, по данным Банки.ру, составляет 8 006 рублей в год. И иногда соблазн «забыть» про оплату очередного платежа бывает большой.

Можно ли «забыть» про продление страховки

По словам начальника управления по работе с банками компании «Ингосстрах» Романа Варламова, такие ситуации возможны, но довольно маловероятны, поскольку у банков и страховщиков выстроены серьезные системы оповещения клиентов о необходимости своевременной оплаты страховки, которые предусматривают многократные коммуникации (звонки, СМС-сообщения, электронные письма, обращения в мессенджеры и т. д.).

«В случае, если клиент оплачивает страхование с опозданием — на период, в который договор страхования не действовал, банк начисляет ему проценты по кредиту по повышенной ставке», — рассказал он Банки.ру.

Тем не менее в «Абсолют Страховании» сообщили, что такие ситуации вполне реальны.

«У клиента в рамках многолетнего договора страхования есть так называемый льготный период для оплаты очередного периода страхования, который в среднем составляет от 30 до 90 дней. По окончании льготного периода договор страхования расторгается, и далее уже клиент взаимодействует с банком на предмет последствий неисполнения своих обязательств», — рассказала руководитель отдела развития розничного страхования компании «Абсолют Страхование» Ксения Гончарова.

Что происходит с ипотекой при неоплате полиса обязательного страхования

Страховка ипотечной недвижимости — обязательное условие, которое прописано в договоре, и в случае его нарушения банк имеет право применить различные санкции к заемщику вплоть до аннулирования ипотеки.

Это крайняя мера, к которой стараются прибегать, когда все другие средства воздействия на заемщика исчерпаны — например, повышен платеж по ипотечному кредиту, выставлены все возможные штрафы и неустойки за просрочку платежа по страховке.