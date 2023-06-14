Сколько составляют налоговый и отчетный периоды по НДС в 2023 году

Чем отличается налоговый период от отчетного
Налоговый период — это время, по завершении которого определяется налоговая база и рассчитывается налог.
Для каждого вида налога определен свой налоговый период, причем каждый из них может содержать в себе несколько отчетных.
Отчетный период — это время, по завершении которого составляется и сдается отчетность.
Кроме того, отчетный период может быть установлен и для налогов, по которым отчетность сдается только 1 раз за налоговый год, но в течение этого года по ним производится расчет промежуточных (авансовых) платежей (например, УСН, земельного и транспортного налогов).
Налоговый период по НДС
Налоговый период по НДС составляет квартал (ст. 163 НК). Если регистрация предприятия прошла после 1 января, то началом ее налогового периода по НДС будет считаться день ее регистрации (п. 2 ст. 55 НК).
Если фирма была ликвидирована или реорганизована, то последним налоговым периодом будет считаться день ее ликвидации (реорганизации), т. е. день, когда процедура была оформлена соответствующей записью в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 55 НК).
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Налоговый период по НДС в 2023 году
Налоговый период по НДС в 2023 году по прежнему равен кварталу. И изменений здесь не предвидится.
А вот в сроках уплаты налога произошли кардинальные изменения.
С 2023 года НДС платится в составе ЕНП и в новые сроки. Уплата НДС производится до 28 (а не 25) числа равными долями по 1/3 от общей суммы начисленного налога на протяжении 3 месяцев, следующих за налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК).
Отчетный период по НДС
Отчетный период по НДС совпадает с налоговым и составляет квартал. Это означает, что отчетность по НДС составляется ежеквартально (то есть данные в форму заносятся не нарастающим итогом, а отдельно по каждому кварталу).
Иными словами, декларация по НДС сдается в ИФНС по истечении каждого квартала года и содержит только данные, относящиеся к этому конкретному кварталу.
Срок для подачи отчетности по НДС в 2023 году – не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом (п. 5. ст. 174 НК).
Это положение имеет отношение как к налогоплательщикам НДС, так и к налоговым агентам по этому налогу.
Заметим, что с 2023 года сроки подачи декларации по налогам новые, однако на декларации по НДС это не отразилось.
Декларацию нужно подавать в электронном виде.
Если декларация будет представлена на бумажном носителе, она считается неподанной. В этом случае будет начислен штраф за непредставление декларации (ст. 119 НК), также возможна блокировка счета (п. 3 ст. 76 НК).
Кроме налогоплательщиков декларацию по НДС сдают (п. 5 ст. 174 НК):
налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или освобожденные от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС;
предприятия, не являющиеся плательщиками НДС, но выставившие счет-фактуру с выделенной суммой НДС.
При ликвидации или реорганизации предприятия время сдачи отчетности по НДС лучше согласовывать с местными налоговыми органами.
Если такой договоренности с проверяющими нет, то декларацию следует сдать в установленный срок.
Но сделать это нужно до даты ликвидации/реорганизации, так как после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц предприятия уже не существует, сдавать отчетность некому.
Итоги
Налоговым периодом по НДС является квартал. Именно за этот промежуток времени нужно свести налоговую базу, вычеты и высчитать налог. А по окончании квартала необходимо отчитаться в ИФНС и сделать платежи в бюджет. Изменять длительность налогового периода по НДС законодатели пока не планируют.