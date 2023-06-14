Сколько составляют налоговый и отчетный периоды по НДС в 2023 году

Налоговый период — это время, по завершении которого определяется налоговая база и рассчитывается налог.

Для каждого вида налога определен свой налоговый период, причем каждый из них может содержать в себе несколько отчетных.

Отчетный период — это время, по завершении которого составляется и сдается отчетность.

Кроме того, отчетный период может быть установлен и для налогов, по которым отчетность сдается только 1 раз за налоговый год, но в течение этого года по ним производится расчет промежуточных (авансовых) платежей (например, УСН, земельного и транспортного налогов).

Налоговый период по НДС

Налоговый период по НДС составляет квартал (ст. 163 НК). Если регистрация предприятия прошла после 1 января, то началом ее налогового периода по НДС будет считаться день ее регистрации (п. 2 ст. 55 НК).

Если фирма была ликвидирована или реорганизована, то последним налоговым периодом будет считаться день ее ликвидации (реорганизации), т. е. день, когда процедура была оформлена соответствующей записью в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 55 НК).

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