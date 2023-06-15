Как расплачиваться за границей: самые удобные способы оплаты за рубежом

Карты «Мир»

В прошлом году западные платежные системы приостановили деятельность в РФ. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом.

Сейчас отечественные финансовые организации выпускают карты, привязанные к национальной платежной системе «Мир».

Они принимаются, например, в Абхазии, где, по данным АТОР, летом планируют отдохнуть до миллиона россиян. Также карты «Мир» работают в следующих странах:

Армения;

Белоруссия;

Вьетнам;

Казахстан;

Киргизия;

Куба;

Южная Осетия.

Карты «Мир» бывают дебетовыми и кредитными, многие банки выпускают их бесплатно.

Важно! География российской платежной системы время от времени меняется — одни страны присоединяются к «Миру», другие, напротив, перестают принимать российские карты.

Перед поездкой рекомендуем уточнять, работают ли в том или ином государстве карты «Мир». Также обратите внимание, что в одних странах «Миром» можно оплачивать покупки, в других — только снимать наличные.

Карты UnionPay

Китайская UnionPay — единственная альтернатива международным платежным системам на российском рынке.

География UnionPay шире, чем у «Мира»: карты принимаются более чем в 180 странах. Например, в популярных у российских путешественников Турции и Египте.

Особенно UnionPay развита в странах Азии: Китае, Малайзии, Таиланде и др. В США, государствах Евросоюза, Южной Америки, Африки инфраструктура китайской платежной системы распространена слабее — карточки принимаются не в каждом магазине, банкомат для снятия наличных нужно поискать.

Важно! За границей могут не проходить покупки, оплаченные картой UnionPay российского банка. Также за рубежом не работают карточки UnionPay, выпущенные банком под санкциями.

Перед поездкой уточняйте, как работает UnionPay в той или иной стране.

Сервис онлайн-переводов

Через сервис онлайн-переводов можно отправить деньги в другую страну самому себе.

Из России в другие страны можно отправить деньги через:

Юнистрим (Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Кипр, Молдавия, Монголия, Сербия, Таджикистан, Турция Узбекистан);

Corona Pay (Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Китай, Киргизия, Молдавия, Непал, Румыния, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея);

Contact (Абхазия, Азербайджан, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Грузия, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Йемен, Канада, Катар, Казахстан, Киргизия, Кипр, Китай, Ливан, Марокко, Молдавия, Монголия, ОАЭ, Пакистан, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Филиппины, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия).

Перевести деньги можно в офисе сервиса или его партнеров, наличными (такие операции называют Cash-2-Cash), а также через мобильное приложение (это операции Card-2Cash — когда из одной страны отправляются деньги с банковского счета, а в другой стране выдаются наличными).

Каждая из платформ устанавливает свой курс валюты, лимит операций, комиссии (в среднем 1–3% от суммы операции), а также валюту, которая будет выдана получателю (это может быть местная валюта или доллары/евро).

Выдают переводы в местных банках, почтовых отделениях, офисах операторов сотовой связи (партнеры указаны на сайте сервиса онлайн-переводов, через который осуществляется операция). Для получения денег понадобится паспорт, а также код подтверждения от платформы.

Обратите внимание: иностранные банки могут не обрабатывать переводы попавших под санкции российских финансовых организаций. Также в некоторых странах ограниченно количество пунктов выдачи переводов, в небольших городах их может не быть вовсе.

Криптовалюта

Использование криптовалюты разрешено во многих странах: ее можно покупать, продавать, использовать для оплаты покупок.

Оплатить криптовалюту можно банковской картой на специальной бирже или в обменнике.

Для такой операции понадобится криптокошелек (как его открыть и им пользоваться, подробно разобрали в инструкции) — с него криптовалюту можно обменять в иностранном криптообменнике на наличные доллары, евро или национальную валюту той страны, в которой вы находитесь.

Обратите внимание: на криптовалютном рынке достаточно много мошенничеств.

Наличные

На всякий случай (если за границей не будут приниматься карты или задержится перевод через онлайн-сервис) рекомендуется брать в путешествие наличную иностранную валюту.

Напоминаем, что в настоящее время действует ограничение на вывоз наличной валюты — один человек может вывести из России не более 10 тыс. долларов (или эквивалент в другой валюте, сумма рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату пересечения границы).

Обратите внимание: деньги на банковских счетах под ограничение не попадают.