Как правильно вести деловые переговоры с партнерами, инвесторами, клиентами

При анализе Второй мировой войны американские историки обнаружили интересный факт. Во время внезапного столкновения с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника.
Исследовав данную закономерность, учёные выяснили, что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символа, тогда как у японцеы — 10,8.
Следовательно, на отдачу приказов у первых уходило в 2 раза меньше времени, что играло немаловажную роль в коротком бою.
Заинтересовавшись результатами, они проанализировали и русскую речь. Оказалось, что длина слова в русском языке составляет в среднем 7,2 символа, однако в критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина слова сокращается до 3,2 (!) символа в слове.
Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом.
Тему коммуникаций можно развивать бесконечно, но сконцентрируемся на мирном времени и работе в современной компании.
За базовые правила общения возьмём два:
Относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам.
Придерживайтесь парадигмы win — win.
Как менеджер или руководитель вы будете общаться параллельно с разными группами людей: клиентами, сотрудниками, партнёрами, коллегами одного уровня, инвесторами и учредителями.
От того, насколько успешно вы наладите отношения с ними, будет зависеть работа вашего предприятия. Вот некоторые советы, как эффективно вести коммуникацию в каждой из этих ситуаций.
Общение с клиентами
Будьте проактивны в своей коммуникации, например сообщайте клиентам о состоянии их заказов или изменениях в компании, которые могут повлиять на их опыт.
Старайтесь понимать потребности и ожидания клиентов, задавайте им вопросы, слушайте их и предоставляйте полезную информацию.
Общайтесь с клиентами вежливо и уважительно, даже если возникают трудности или конфликты.
Помните, что ваша зарплата складывается из дохода, который компания получает от клиентов. Поэтому важно выстраивать долгосрочные отношения.
Любому собственнику, директору или ИП нужно знать, как продвинуть продукт, завоевать доверие клиентов и показать преимущества своего продукта для разных клиентов. Научитесь продвигать продукты своей компаний всеми современными технологиями, анализировать конкурентов, контролировать отдел продаж. Пройдите курс профпереподготовки и получите официальный диплом.
Общение со своими сотрудниками
Старайтесь быть доступны для сотрудников, чтобы они могли общаться с вами, задавать вопросы и делиться своими мыслями и идеями.
Будьте ясны и конкретны в своей коммуникации, чтобы сотрудники понимали вас и могли выполнить свои задачи эффективно.
Поощряйте открытость и честность, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и могли общаться с вами открыто.
Существует множество контекстов общения с подчинёнными: постановка задачи, выдача обратной связи, сбор идей.
Главное — помнить о базовых правилах: хвалить при всех, ругать по одному; при выдаче корректирующей обратной связи начинать с положительных сторон сотрудника, а только затем переходить к зонам роста.
Общение с партнёрами и коллегами одного уровня
Старайтесь устанавливать и поддерживать профессиональные отношения, которые будут способствовать продуктивной совместной работе.
Будьте готовы делиться информацией и ресурсами, чтобы добиться взаимной выгоды.
Общайтесь с партнёрами и коллегами уважительно и профессионально, чтобы поддерживать здоровые отношения и минимизировать конфликты.
Важно не только говорить, но и слушать, задавать открытые вопросы. Собирая информацию, вы становитесь настоящим профессионалом.
Общение с инвесторами и учредителями
Будьте готовы подробно рассказывать обо всех аспектах компании, включая её финансовое состояние, планы и стратегии.
Старайтесь говорить ясно и прозрачно, чтобы инвесторы или учредители могли понимать, как их инвестиции используются и какую прибыль они могут получить.
Поддерживайте регулярную коммуникацию, чтобы они могли следить за развитием компании и принимать обоснованные решения.
Будьте готовы отвечать на вопросы и решать проблемы, которые могут возникнуть у инвесторов или учредителей, чтобы обеспечить их доверие и лояльность к компании.
Независимо от того, с кем вы общаетесь, важно помнить, что эффективная коммуникация основана на взаимном уважении и понимании.
Старайтесь быть внимательны к тому, как вы выражаете свои мысли и воспринимаете информацию от других людей. Кроме того, не бойтесь обращаться за помощью или советом, если чувствуете, что вам это нужно.
В конечном счёте грамотное общение поможет вам достичь своих целей и добиться успеха в любой ситуации.