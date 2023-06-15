Как правильно вести деловые переговоры с партнерами, инвесторами, клиентами

При анализе Второй мировой войны американские историки обнаружили интересный факт. Во время внезапного столкновения с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника.

Исследовав данную закономерность, учёные выяснили, что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символа, тогда как у японцеы — 10,8.

Следовательно, на отдачу приказов у первых уходило в 2 раза меньше времени, что играло немаловажную роль в коротком бою.

Заинтересовавшись результатами, они проанализировали и русскую речь. Оказалось, что длина слова в русском языке составляет в среднем 7,2 символа, однако в критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина слова сокращается до 3,2 (!) символа в слове.

Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом.