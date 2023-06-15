Бухгалтер на банк и первичку, специалист по ВЭД, менеджер по продажам: кто нужен бизнесу прямо сейчас

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Бухгалтер на участок Банк-Клиент
Строительная компания ищет специалиста по банковским операциям.
Что нужно делать: вести счета 51, 52, работать с валютным котнтролем, формировать финансовые отчеты.
Из интересного: приветствуется опыт работы с экспатами и знание английского языка.
Подробнее об условиях здесь.
Зарплата до 90 000 рублей, полная занятость, Москва.
Бухгалтер
Консалтинговая компания ищет бухгалтера на первичку.
Что нужно делать: проводить первичку, помогать главбуху с отчетностью, работать с банком.
Из интересного: приветствуется стремление к дополнительному обучению, есть возможность прокачивать навыки и строить дальнейшую карьеру.
Подробнее о вакансии здесь.
Зарплата 50 000 рублей, полная занятость, Зеленоград
Бухгалтер
Компания, специализирующаяся на аренде недвижимости, ищет бухгалтера на первичку.
Что делать: вести банк, авансовые отчеты, принимать оплаты от арендаторов.
Из интересного: предлагают два варианта рабочего графика: 9-18, 10-19. Если для вас важно успеть по личным делам в определенное время, можно выбрать подходящий вариант.
Узнать о других условиях и требованиях работодателя можно здесь.
Зарплата от 40 000 до 45 000 рублей, полная занятость, Екатеринбург.
Заместитель главного бухгалтера
Требуется специалист в производственную компанию (пищевые продукты).
Что нужно делать: отчетность, операции импорта / экспорта, взаимодействие с банками, налоговой, внешними аудиторами.
Требований много, работа серьезная. Подробнее с вакансией можно ознакомиться здесь.
Обещают доставку до места работы корпоративным транспортом.
Зарплата от 130 000 до 140 000 рублей, полная занятость, Москва.
Менеджер по продажам
Аудиторская компания ищет хорошего продажника.
Что нужно делать: вестиполный цикл продаж: от звонка до заключения договора.
Судя по вилке зарплаты, предполагается базовый оклад и проценты.
Узнать все подробности можно здесь.
Зарплата от 57 000 до 150 000 рублей, полная занятость, Зеленоград.
Успехов вам на нелегком карьерном пути :)
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