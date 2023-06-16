Какие сделки по недвижимости уже перешли в «цифру»

Цифровизация сделок — что наиболее успешно переведено «в цифру»
Диджитализацию сделок с объектами жилой недвижимости можно условно разделить на 3 блока.
Первый — это поиск квартир — в настоящее время этот процесс максимально автоматизирован. Клиент имеет возможность заниматься поиском подходящей квартиры самостоятельно на популярных сайтах с объявлениями, сайтах застройщиков и агентств недвижимости или с привлечением агентства, агент в свою очередь, использует профессиональные решения с актуальной базой квартир.
Второй блок — этап выбора квартиры — полностью оцифровать невозможно в силу необходимости «живой» коммуникации между покупателем и продавцом. В России по-прежнему большинство клиентов приобретают квартиру с привлечением эксперта — риелтора агентства или менеджера по продажам застройщика.
Данный этап включает в себя офлайн и онлайн встречу с подбором объекта, консультации клиента, работу с презентациями, сравнением, показом квартир, шоу-румов, бронирование и прочие этапы до заключения сделки.
И мы сосредоточены на переводе «в цифру» именно этого этапа сделки, чтобы оцифровать путь клиента от поиска объекта до приобретения недвижимости.
На платформе реализованы возможность создания интерактивных презентаций, автоматизированного бронирования, возможность просмотра аэропанорам и хода строительства по более чем 400 строительным компаниям, а также другие профессиональные инструменты.
Что касается оформления сделки — на текущий момент этот процесс наиболее автоматизирован. Для большинства застройщиков возможность совершения покупки в удаленном формате не является ультимативным преимуществом в силу распространенности этой услуги, а также того, что клиент предпочитает личную коммуникацию, если у него есть такой выбор.
Мы проводили соответствующее исследование на рынке Санкт-Петербурга: если покупатель может выбрать подписание договора в онлайн или офлайн-формате, он выберет офлайн в 60% случаев.
Если говорить об уровне цифровизации в целом, то, на наш взгляд, в настоящее время поиск объектов автоматизирован на высоком уровне; выбор жилья полностью цифровизовать не удастся в силу того, что при совершении таких важных покупок, как жилье, колоссальное значение имеет личная коммуникация между людьми.
Что касается оформления сделки, то, вероятнее всего, этот этап в ближайшее время будет полностью переведен в онлайн. На текущий момент полностью в удаленном формате оформляется более 40% сделок.
BIM-технологии
В 2018-2020 годах BIM-технологии были на пике трендов рынка недвижимости, застройщики активно внедряли эти технологии, рассказывали об этом партнерам и клиентам.
В дальнейшем применение BIM стало необходимостью: с 1 января 2022 года строительство объектов социальной инфраструктуры (поликлиники, детские сады, школы) по госконтрактам должно осуществляться с помощью BIM-моделей.
С точки зрения покупателя жилья, эти технологии не рассматриваются как преимущество в силу их сложности для клиента.
Зачастую даже небольшие строительные компании, не использующие BIM, не могут объяснить, зачем эти технологии нужны и какое преимущество они дают для покупателя.
Взгляд на будущее отрасли
Процесс поиска, подбора и покупки квартиры в цифровом формате — наша ключевая компетенция.
Поскольку мы находимся в центре рынка, мы объединяем застройщиков в 6 российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской и Новосибирской области и уже в ближайшей перспективе в ОАЭ. Мы объединяем агентства недвижимости, к которым обращаются десятки тысяч клиентов каждый месяц.
Сегодня через платформу TrendAgent каждый месяц проходит 3 тысячи сделок по покупке квартиры.
Прежде чем клиент обратится к застройщику, будет подписывать сделку или придет в банк подписывать ипотечный договор наибольшая часть клиентов обратится к агентству. Если в Санкт-Петербурге доля агентских продаж составляет 65%, то в таких регионах как Краснодар и Новосибирск эта доля намного выше — более 70%.
Мы видим нашу задачу в предоставлении B2B инструментов такого уровня, чтобы покупатель от каждого этапа сделки — поиск объекта, подбор квартиры, консультации экспертов — получал удовольствие.
Вторая задача — цифровизация сферы недвижимости при сохранении личной коммуникации покупателя и агента. Поэтому мы продолжим развивать нашу платформу по направлениям поиска, подбора, фиксации и бронирования объектов.
Стоит также отметить, что большинство ведущих застройщиков готово к внедрению инструментов автоматизации и цифровизации, поскольку это позволяет сократить срок совершения сделки.
Мы убеждены, что будущее отрасли за цифровизацией, поэтому мы продолжим автоматизировать наши ипотечные сервисы, внутренние модули коммуникаций, инструменты для работы с клиентами.