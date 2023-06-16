Какие сделки по недвижимости уже перешли в «цифру»

Цифровизация сделок — что наиболее успешно переведено «в цифру»

Диджитализацию сделок с объектами жилой недвижимости можно условно разделить на 3 блока.

Первый — это поиск квартир — в настоящее время этот процесс максимально автоматизирован. Клиент имеет возможность заниматься поиском подходящей квартиры самостоятельно на популярных сайтах с объявлениями, сайтах застройщиков и агентств недвижимости или с привлечением агентства, агент в свою очередь, использует профессиональные решения с актуальной базой квартир.

Второй блок — этап выбора квартиры — полностью оцифровать невозможно в силу необходимости «живой» коммуникации между покупателем и продавцом. В России по-прежнему большинство клиентов приобретают квартиру с привлечением эксперта — риелтора агентства или менеджера по продажам застройщика.

Данный этап включает в себя офлайн и онлайн встречу с подбором объекта, консультации клиента, работу с презентациями, сравнением, показом квартир, шоу-румов, бронирование и прочие этапы до заключения сделки.

И мы сосредоточены на переводе «в цифру» именно этого этапа сделки, чтобы оцифровать путь клиента от поиска объекта до приобретения недвижимости.