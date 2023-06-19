Расчет регулярных платежей за пользование недрами: как заполнить и сдать за 2 квартал 2023

Срок сдачи
В соответствии с п. 6 ст. 43 закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» пользователи недр должны ежеквартально и не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, сдавать расчеты регулярных платежей за пользование недрами.
Значит, за 2 квартал 2023 года нужно отчитаться до 31 июля 2023 года включительно (понедельник).
Какой бланк использовать
Форма «Расчет регулярных платежей за пользование недрами» (КНД 1151026) и порядок её заполнения утверждена приказом МНС от 11.02.2004 № БГ-3-21/98 и с тех пор не менялась.
Форма включает:
Титульный лист (+ сведения о физлице, если не указан ИНН руководителя, главного бухгалтера и уполномоченного представителя).
Раздел 1 «Сумма регулярного платежа за пользование недрами, подлежащая уплате, по данным пользователя недр».
Раздел 2.1 «Расчет суммы регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых».
Раздел 2.2 «Расчет суммы регулярных платежей за пользование недрами при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».
Куда сдавать
Расчет регулярных платежей за пользование недрами их пользователи сдают в территориальные органы ФНС и Роснедр по местонахождению участков недр.
При этом ФНС администрирует эти регулярные платежи и ведёт учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью их внесения в бюджет.
Регулярные платежи уплачивают тоже по месту нахождения участка недр.
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Как заполнить
Расчет платежей по недрам заполняют шариковой или перьевой ручкой, черным либо синим цветом. Возможна распечатка расчета на принтере.
В случае отсутствия каких-либо значений, предусмотренных расчетом, в соответствующей ячейке проставляют прочерк или ноль.
Нумерацию страниц расчета ведут сплошным способом независимо от наличия или отсутствия страницы 2 титульного листа, а также от количества конкретных разделов.
На титульном листе в реквизите «Вид документа» код «3» указывают через дробь с номером, отражающим, какой по счету расчет с учетом внесенных изменений и дополнений сдаёт пользователь недр в налоговый орган. Например: 3/1, 3/2, 3/3 и т. д.
Отчетный период — это номер квартала (01-04), за который представлен расчет.
Поскольку форма расчета не обновлялась, в разд. 1 и 2 в поле «Код по ОКАТО по месту уплаты регулярного платежа» следует привести код ОКТМО.
Сумму регулярного платежа по строкам 030 к уплате в бюджет по данным пользователя недр определяют путем сложения всех сумм платежей по строке 120 разд. 2.1 и по строке 110 раздела 2.2.
В случае недостатка строк раздела 1 при заполнении расчета на бумаге заполняют еще необходимое количество листов раздела 1.
Разделы 2.1 и 2.2 заполняют отдельно по каждому участку недр на территории, подведомственной налоговому органу, указанному на титульном листе расчета.
Показатель расчета
Как заполнять
Физические показатели — площадь лицензионных участков и количество полезного ископаемого, подлежащего хранению
С точностью до второго знака после запятой на основании данных в лицензии на право пользования недрами
Сумма регулярных платежей
В полных рублях с учетом правил округления. Соответственно, сумму менее 50 копеек отражать не нужно.
Ставку (размер) регулярных платежей за пользование недрами определяют:
Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» — ч. 2 ст. 43;
в соответствующих случаях — постановление Правительства от 28.04.2003 № 249 о порядке и условиях взимания регулярных платежей за пользование недрами с пользователей, осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне России, а также за пределами РФ на территориях под её юрисдикцией.
Код вида полезного ископаемого для строки 020 разд. 2.1 берут из таблицы в Приложении 2 к порядку заполнения расчета. А код вида деятельности (строка 040), связанной с пользованием недрами, — из Приложения 3.
По строке 070 — реквизиты лицензии на право пользования недрами: серия, номер, вид.
Облагаемая площадь лицензионного участка при проведении работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых (строка 090): это строка 080 минус площадь территории открытых месторождений и площадь возвращенной части лицензионного участка.
Площадь возвращенной части лицензионного участка определяют на основании изменений к лицензии или решения территориального органа Минприроды, принятых по заявлению пользователя недр.
Облагаемая площадь участка недр для исчисления регулярных платежей за разведку полезных ископаемых определяется – площадь, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (кроме площади горного отвода) установлены и учтены Государственным балансом запасов.
Строка 110 «Сумма регулярных платежей за пользование недрами, всего»
Строка 090 × строка 100
Строка 120 (сумма к уплате ежеквартально)
Строка 110 / 4.
Для строки 070 разд. 2.2 код ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения. ОК 015-94 (МК 002-97)) берут из постановления Госстандарта от 26.12.1994 № 366.
По строке 080 — количество полезного ископаемого, подлежащего хранению, указанного в проектной документации на строительство и эксплуатацию подземного сооружения.
Строка 100 «Сумма регулярных платежей за пользование недрами, всего»
Строка 080 × строка 090
Строка 110 (сумма к уплате ежеквартально)
Строка 100 / 4
Далее показан образец заполнения расчета регулярных платежей за пользование недрами за 2 квартал 2023 года.