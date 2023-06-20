Как найти удаленную работу: от поиска вакансий и резюме до трудового договора

Проверьте фон: ободранные обои и беспорядок за спиной портят впечатление. Лучше сесть на фоне пустой стены, чтобы не отвлекать внимание собеседника.

На вопросы работодателей стоит отвечать честно, но при этом снимать их опасения.

Расспросите работодателя об обязанностях и условиях, если в описании к вакансии они указаны нечетко.

Обговорите финансовые моменты: когда выплачивают зарплату, за что можно получить бонусы и как устроена система KPI.

Уточните, будет ли на работе обучение. Если вам предлагают платные курсы, перед вами, скорее всего, мошенники. Честные компании обычно не просят деньги за обучение. Кроме того, оно должно оплачиваться так же, как и рабочее время.

После этого дождитесь звонка эйчара. Если вашу кандидатуру утвердят, будьте готовы предоставить документы на оформление.

Где найти удаленную работу

Найти работу можно через сайты с вакансиями, доски объявлений, соцсети или через знакомых.

Чтобы снизить риски нарваться на мошенников в соцсетях, подписывайтесь только на каналы, специализирующиеся на удаленной работе по вашей специальности, например работа в медиа, каналы для IT-специалистов, редакторов и так далее. Однако часто там предлагают работу фрилансерам без договора и с черной зарплатой.

Доски объявлений также могут содержать подозрительные вакансии. Придется поискать ценные предложения.

Если вы рассматриваете фриланс, можно воспользоваться специальными биржами. На них заказчики размещают задания, которые выполняют исполнители за определенную плату.

Такие биржи могут быть как общими, так и специализированными.

На первых — публикуют задания для специалистов разного профиля, например для копирайтеров, web-дизайнеров и программистов.

На вторых — публикуются проекты для определенных специалистов, например только 3D-художников или переводчиков.

На биржах работают опытные и начинающие специалисты и публикуются временные проекты и даже постоянные вакансии.

Если вы настроены на официальное трудоустройство или договор ГПХ, стоит искать вакансии на специальных сайтах. С помощью фильтра там вы сможете выбрать предложения только с удаленной работой по всей России.

Не ленитесь писать сопроводительные письма к вашим откликам. Так работодатель, скорее всего, обратит внимание на ваше резюме в большом потоке информации.