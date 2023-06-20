Как найти удаленную работу: от поиска вакансий и резюме до трудового договора

Что такое удаленная работа
На удаленной работе не нужно ездить в офис, чтобы выполнять свои обязанности.
Сотрудник работает в штате по трудовому договору, занимает определенную должность и получает зарплату.
По закону удаленная работа называется дистанционной и регулируется трудовым законодательством.
Если у вас нет постоянного работодателя и вы выполняете заказы, то это фриланс. Трудовое законодательство такое понятие не раскрывает, но среди удаленщиков оно используется.
Фриланс и удаленная работа — не одно и то же.
В первом случае вы часто находитесь в поиске заказов и подработок, а ваш доход напрямую зависит от их количества. Вы сами уплачиваете налоги, откладываете на свой отпуск и возможные больничные.
С удаленной работой у вас есть трудовой договор, накапливается стаж, взносы за вас платит работодатель, вам оплачивают отпуск, больничные и декрет.
У вас есть график работы и фиксированный оклад.
Реальна ли работа удаленно
Работать удаленно реально. Часть компаний полностью или частично работают с сотрудниками в таком режиме, в этом случае им не нужно содержать офисы, география поиска нужного специалиста расширяется на все регионы, поэтому найти действительно подходящего сотрудника проще.
Вам важно оценить свои знания, опыт, определить свои интересы и найти сферу, в которой вы сможете работать.
Как можно работать удаленно
Работать удаленно может часть специалистов, работа которых связана с интеллектуальной деятельностью — от разработчика сайта до онлайн-консультанта.
Специалисты привычно офисных специальностей также могут работать удаленно: юристы, бухгалтеры, финдиректоры, специалисты по кадрам, помощники руководителей и не только.
Правда, если компания полностью не перешла на электронный документооборот, в офис приходить придется хотя бы иногда, чтобы работать с документами.
Такой режим работы называется гибридным. К примеру, четыре рабочих дня вы работаете вне офиса, а один день — в офисе, чтобы подписать бумаги, подготовить отчеты, провести встречи с коллегами.
Многие российские работодатели после пандемии перешли на такой режим работы для персонала начального и среднего звена — специалистов, менеджеров, руководителей отделов.
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Полная занятость с удаленной работой
Сотрудник подписывает с работодателем трудовой договор и работает вне офиса, например из дома, коворкинг-центра, кафе и так далее.
Частичная занятость
Вы можете выполнять основную часть работы в офисе — обычно это то, что нельзя сделать удаленно, а остальную часть — сделать из дома.
Фриланс
Вы можете работать с несколькими заказчиками одновременно, не заключая с кем-то из них трудовой договор.
При этом ваш ежемесячный доход будет зависеть от объема и сложности выполненных задач.
Заказчиков можно искать как самостоятельно с помощью онлайн-сервисов и бирж заказов, так и создать свой сайт-портфолио.
Шаги на пути к удаленке
Оцените свои знания, опыт, навыки и внутреннюю дисциплину. Не все специалисты могут работать удаленно, и не все умения будут востребованы вне офиса.
Если ваша специальность не подходит для удаленки, пройдите обучение по востребованной профессии.
Формируйте портфолио. Найти работу сложнее, если у вас нет успешных кейсов. Несколько первых заказов можно сделать бесплатно или за небольшую плату. Так вы сможете получить необходимый опыт и скопить работы для портфолио.
Создайте резюме. В заголовке резюме важно указать ту же должность, что и в вакансии, на которую вы откликаетесь. Если в заголовке стоит должность менеджера по рекламе, как на прежнем месте работы, а вы откликаетесь на вакансию аналитика, специалист по кадрам может решить, что вы подали резюме по ошибке, и отклонит заявку.
Заявляйте о себе. Предлагайте свои услуги в соцсетях, на специальных биржах или сайтах-агрегаторах вакансий.
Сформируйте финансовую подушку безопасности. Уходить с прежнего места работы стоит, если ваших сбережений хватит хотя бы на 3 — 6 месяцев для поиска новой. Вы также можете искать работу, параллельно работая на прежнем месте работы.
Пройдите собеседование. Компании, которые оформляют сотрудников по трудовому или гражданско-правовому договору, устраивают онлайн-собеседования в Zoom или Skype. Прежде, чем идти на собеседование, проверьте отзывы о компании в Сети. Возможно, сотрудникам задерживают зарплату, или компания находится на грани банкротства.
Перед собеседованием в компании могут попросить заполнить анкету в гугл-форме. Там рассказывают про профессиональный опыт, образование, а иногда даже проходят тесты на интеллект и грамотность.
После нужно подготовиться к онлайн-собеседованию. Заранее узнайте, через какой сервис вы будете созваниваться.
Так вы успеете установить необходимую программу, создать там учетную запись и проверить камеру и микрофон.
Проверьте фон: ободранные обои и беспорядок за спиной портят впечатление. Лучше сесть на фоне пустой стены, чтобы не отвлекать внимание собеседника.
На вопросы работодателей стоит отвечать честно, но при этом снимать их опасения.
Расспросите работодателя об обязанностях и условиях, если в описании к вакансии они указаны нечетко.
Обговорите финансовые моменты: когда выплачивают зарплату, за что можно получить бонусы и как устроена система KPI.
Уточните, будет ли на работе обучение. Если вам предлагают платные курсы, перед вами, скорее всего, мошенники. Честные компании обычно не просят деньги за обучение. Кроме того, оно должно оплачиваться так же, как и рабочее время.
После этого дождитесь звонка эйчара. Если вашу кандидатуру утвердят, будьте готовы предоставить документы на оформление.
Где найти удаленную работу
Найти работу можно через сайты с вакансиями, доски объявлений, соцсети или через знакомых.
Чтобы снизить риски нарваться на мошенников в соцсетях, подписывайтесь только на каналы, специализирующиеся на удаленной работе по вашей специальности, например работа в медиа, каналы для IT-специалистов, редакторов и так далее. Однако часто там предлагают работу фрилансерам без договора и с черной зарплатой.
Доски объявлений также могут содержать подозрительные вакансии. Придется поискать ценные предложения.
Если вы рассматриваете фриланс, можно воспользоваться специальными биржами. На них заказчики размещают задания, которые выполняют исполнители за определенную плату.
Такие биржи могут быть как общими, так и специализированными.
На первых — публикуют задания для специалистов разного профиля, например для копирайтеров, web-дизайнеров и программистов.
На вторых — публикуются проекты для определенных специалистов, например только 3D-художников или переводчиков.
На биржах работают опытные и начинающие специалисты и публикуются временные проекты и даже постоянные вакансии.
Если вы настроены на официальное трудоустройство или договор ГПХ, стоит искать вакансии на специальных сайтах. С помощью фильтра там вы сможете выбрать предложения только с удаленной работой по всей России.
Не ленитесь писать сопроводительные письма к вашим откликам. Так работодатель, скорее всего, обратит внимание на ваше резюме в большом потоке информации.
Найти работу можно также через ваших знакомых. Узнайте, не ищут ли они сотрудников по вашей специализации. Укажите информацию о поиске работы в ваших соцсетях. Возможно, ее увидят потенциальные заказчики и работодатели.
Какие вакансии даже не стоит рассматривать
В первую очередь стоит отсечь вакансии от сомнительных работодателей. Если в сети публикуют только негативные отзывы о компании, возможно, тратить время на нее не стоит.
Обратите внимание на описание вакансии. Вы должны четко понимать, кого ищет работодатель.
Возможно, «под желанием развиваться, общаться с разными людьми, практиковать английский» кроется не вакансия менеджера по продажам, а вакансия вебкам-модели.
Насторожить должно и платное обучение за счет сотрудника. Возможно, вы имеете дело с мошенниками, которые зарабатывают как раз на доверчивых соискателях.
Незаконная деятельность может также скрываться за вакансией с большой зарплатой для соискателей без опыта.
Часто вакансии в соцсетях могут касаться многоуровневого маркетинга. Вы работаете за скромную плату, но дополнительно ищете других людей, которые будут делать то же самое.
За каждого приведенного коллегу вы получаете процент от его дохода. Так часто работает сетевой маркетинг.
Многоуровневый маркетинг используют и мошенники. Например, вас могут попросить зарегистрировать пустой криптокошелек, продать данные для входа и уговорить своих знакомых оформить такие кошельки.
Однако кошелек регистрируют по паспорту, и какие средства будут по нему двигаться, неизвестно.
Кем можно работать без опыта в интернете
Если у вас нет опыта работы в онлайн-сфере и специальных знаний, стоит обратить внимание на универсальные варианты.
Расскажем о некоторых вариантах удаленной работы, которые подойдут большинству.
Оператор кол-центра
Это специалист, который отвечает на вопросы покупателей или потенциальных клиентов.
Он рассказывает о продуктах компании, дает инструкции, принимает жалобы, помогает в решении вопросов.
Такие специалисты часто нужны банкам, страховым компаниям, онлайн-магазинам и не только. В определенное время специалисты принимают звонки от клиентов, консультируют по возникающим вопросам.
Для работы вам потребуются компьютер со стабильным интернетом и гарнитура.
Диспетчер
Компании в сфере услуг нуждаются в диспетчерах, которые принимают звонки от действующих и потенциальных клиентов.
Специалисты помогают оформить заказ или вызов специалиста, помогают решить проблему клиента удаленно.
Диспетчеры, например, работают в службах доставки, такси, компаниях в сфере ЖКХ.
Для работы вам потребуются компьютер со стабильным интернетом и гарнитура.
Менеджер по продажам
Задача менеджера — продать товары или услуги во время телефонного разговора. Компании часто сами обучают сотрудников с учетом специфики своего бизнеса.
Обычно менеджеры действуют по определенному сценарию (скрипту) продаж.
Доход здесь напрямую зависит от количества продаж: чем их больше, тем выше доход.
Вам потребуются компьютер со стабильным интернетом и гарнитура.
Сотрудники бэк-офиса
Вам нужно будет делать офисную работу в бэк-офисе — отделах компании, которые не работают с клиентами и не занимаются продажами.
Например, вас могут попросить подготовить проект договора, смету, записать пациента на прием и так далее.
Для работы вам потребуются компьютер со стабильным интернетом, сканер, принтер, мобильный телефон и гарнитура.
Как оформляют сотрудников на удаленке
Работать без договора и получать зарплату в конверте — незаконно. С сотрудником на удаленке должны заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера.
Если у вас есть статус самозанятого, то с вами заключат договор об оказании услуг.
С договором ГПХ и самозанятостью вы являетесь исполнителем, а не работником.
По гражданско-правовому договору работодатель платит за вас налоги, и вы сможете претендовать на налоговые вычеты. Самозанятые же платят налоги самостоятельно.
Однако и в том и в другом случае на вас не распространяются положения ТК. Вы не можете претендовать на оплачиваемый отпуск, больничные или декретные выплаты.
В любом случае для оформления по договору оказания услуг, ГПХ или трудовому договору эйчар попросит вас выслать сканы паспорта, ИНН, СНИЛС и военного билета.
После этого курьером вам направят трудовой договор для подписи. Один экземпляр вы оставите себе, а второй — со своей подписью — направите работодателю.
К чему нужно быть готовым на удаленке
У вас должно быть подготовленное рабочее место со всей необходимой техникой, где вас не будут отвлекать. Если такого места нет, процесс может застопориться.
Важны дисциплина и ответственность. Если рядом с вами нет начальства, это совершенно не значит, что в рабочее время можно заниматься своими делами.
На удаленке легко нарваться на ненадежных заказчиков. Вам могут не оплатить заказ, взять с вас предоплату или залог за что-то и исчезнуть.
Обязательно подписывайте с заказчиком договор, не стесняйтесь брать аванс, проверяйте информацию о работодателе в сети.
Плюсы и минусы удаленки
Работа на удаленке имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.
К плюсам можно отнести:
экономию средств на транспорт и питание;
экономию времени на дорогу до офиса и обратно;
возможность гибко выстроить свой график, например проверить отчет можно в очереди к стоматологу;
комфортную обстановку для тех, кому тяжело работать в коллективе;
возможность работать в топовых компаниях из любой точки страны.
К минусам удаленки можно отнести:
сложности с самоорганизацией — не у многих получается работать без «тени» и контроля руководителя;
ненормированный график — проблемы с самоорганизацией часто вытекают в труд в нерабочее время;
недостаток общения — если вы, наоборот, очень общительный человек и разговаривать только с котом вам тяжело, на удаленке вам будет сложно.
Как найти работу удаленно: правила безопасности
Проверьте списки недобросовестных работодателей на сайте Роструда, местной трудовой инспекции или специализированных порталах.
Изучите отзывы работников в сети, проверьте регистрацию работодателя в качестве юрлица или ИП на сайте ФНС.
Пользуйтесь только проверенными сайтами, приложениями и каналами в соцсетях для поиска вакансий.
Обязательно изучите информацию о работодателе в сети.
Если от вас требуются какие-либо вложения для начала работы, установки сомнительных приложений и тем более с вами не подписали договор, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками.
Обходите стороной вакансии с большими зарплатами без четких задач и опыта работы, а также вакансии с невнятным описанием. Вас должно насторожить, если на эту должность регулярно ищут специалистов, а о причинах массового увольнения прежних сотрудников умалчивают.
Не соглашайтесь на выполнение больших тестовых заданий бесплатно или на долгие неоплачиваемые стажировки: возможно, на это место сотрудников не ищут в принципе, а пользуются трудом соискателей.
Всегда берите за свою работу аванс и подписывайте договор, чтобы не делать работу бесплатно.
На биржах фриланса работайте только через «безопасную сделку». В этом случае биржа заморозит деньги на счете заказчика и отправит их исполнителю только после сделанного задания.
Как работать удаленно: главное
Искать работу лучше на специализированных сайтах или каналах в соцсетях. Там самая большая база вакансий с реальными отзывами.
Искать работу лучше в свободное время параллельно с уже существующей работой. Прежде чем уходить с прежнего места работы, позаботьтесь о финансовой подушке безопасности, если поиски новой вакансии затянутся.
Без опыта работы вы можете устроиться менеджером по продажам, консультантом, диспетчером или оператором кол-центра. Для остальных вакансий на удаленке потребуется опыт.
Не все работодатели могут предоставить свою технику. Вам потребуются компьютер, стабильный интернет и гарнитура. Многие компании выплачивают компенсацию за использование вашего оборудования.
С вами должны провести как минимум онлайн-собеседование. Заранее узнайте, где именно оно будет проходить, чтобы установить приложение, пройти регистрацию и проверить звук и изображение.
Обучение для вас всегда должно быть бесплатно. Если работодатель просит деньги, он мошенник. Также уточните, оплатят ли вам обучение, иначе вы можете потратить время, но остаться без денег.
С работодателем обязательно заключите трудовой или гражданско-правовой договор. Если вы работаете в режиме самозанятости, с вами должны составить договор на выполнение услуг. В случае с самозанятостью и договором ГПХ у вас не будет трудового стажа, отпусков и оплачиваемых больничных.