Должностная инструкция юрисконсульта — образец за 2023 год

Рассмотрим особенности разработки должностной инструкции на примере ведущего юриста.

Первым нюансом, на который следует обратить внимание разработчику ДИЮ, является уровень квалификации специалиста. Этот вопрос напрямую связан с качеством осуществляемых им юридических услуг.

Пока для юристов не разработан профессиональный стандарт, работодатель вправе предусмотреть в ДИЮ тот уровень образования, который он считает наиболее приемлемым для выполнения юридической работы в данной компании. В отношении стажа действует аналогичный порядок.

Важно! В разрабатываемом проекте профстандарта для должности корпоративного юриста (юрисконсульта) предлагается установить обязательное высшее образование (специалитет, магистратура) и стаж в должности юрисконсульта или корпоративного юриста 3—4 года.

Права юриста

К разработке разделов, посвященных правам и функциональным обязанностям ведущего юриста, работодателю необходимо подходить с особой скрупулезностью.

Чем полнее будут описаны в ДИЮ права работника, тем качественнее и своевременнее будут исполняться им обязанности.