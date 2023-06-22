Должностная инструкция юрисконсульта — образец за 2023 год

Должностная инструкция юрисконсульта: основные разделы
Должностная инструкция юрисконсульта (ДИЮ), как правило, состоит из 4 разделов, разъясняющих работнику ключевые вопросы его трудовой деятельности.
Общая схема построения ДИЮ может иметь следующий вид:
организационный раздел;
должностные обязанности юрисконсульта;
права;
ответственность.
Первый раздел носит общеинформационный и организационный характер. Здесь находят отражение следующие важные аспекты:
уровень квалификации и категория специалиста;
порядок назначения на должность, замещения на время отсутствия, увольнения и иные организационные нюансы;
схема подчиненности (должность непосредственного руководителя, с кем взаимодействует при выполнении трудовых функций и др.);
перечисление основных документов, которыми юрисконсульт руководствуется в своей работе.
Центральное место в ДИЮ отводится должностным обязанностям. Они могут носить общий унифицированный характер и дополняться специфическими нюансами, характерными для должности юрисконсульта компании, работающей в определенной сфере.
Если в компании несколько штатных единиц специалистов, в ДИЮ необходимо разграничить области их ответственности.
Такие же требования следует соблюдать и в отношении раздела ДИЮ, посвященного правам и ответственности работника. В зависимости от сложности, объема, конфиденциальности выполняемой работы юрисконсультам могут быть предоставлены разные права и полномочия.
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Должностная инструкция ведущего юриста: нюансы квалификации
Рассмотрим особенности разработки должностной инструкции на примере ведущего юриста.
Первым нюансом, на который следует обратить внимание разработчику ДИЮ, является уровень квалификации специалиста. Этот вопрос напрямую связан с качеством осуществляемых им юридических услуг.
Пока для юристов не разработан профессиональный стандарт, работодатель вправе предусмотреть в ДИЮ тот уровень образования, который он считает наиболее приемлемым для выполнения юридической работы в данной компании. В отношении стажа действует аналогичный порядок.
Важно! В разрабатываемом проекте профстандарта для должности корпоративного юриста (юрисконсульта) предлагается установить обязательное высшее образование (специалитет, магистратура) и стаж в должности юрисконсульта или корпоративного юриста 3—4 года.
Права юриста
К разработке разделов, посвященных правам и функциональным обязанностям ведущего юриста, работодателю необходимо подходить с особой скрупулезностью.
Чем полнее будут описаны в ДИЮ права работника, тем качественнее и своевременнее будут исполняться им обязанности.
Например, для выполнения своей трудовой функции специалисту юридического профиля необходима информация из подразделений компании о взаиморасчетах с контрагентом, не исполняющим денежных обязательств. Для получения такой информации юристу необходимы полномочия по осуществлению от своего имени разного рода запросов (актов сверок, первичных документов и др.).
Прямо обозначенные в ДИЮ права на такого рода прямые запросы позволят своевременно и качественно исполнять обязанности по подаче в судебные органы исковых заявлений и представлению информации в ходе судебного разбирательства.
Если работнику не предоставить такого права, при больших масштабах компании процесс согласования соответствующих запросов по инстанциям может отнимать очень много времени, что непременно негативно отразится на качестве работы юридической службы.
При разработке этого раздела необходимо:
разграничить виды принимаемых специалистом решений — какие он вправе принимать самостоятельно, а что относится к компетенции вышестоящего руководства;
указать, от каких подразделений и ответственных лиц ведущий юрист имеет право запрашивать информацию;
конкретизировать виды и объемы запрашиваемой информации;
привести перечень документов, которые вправе подписывать ведущий юрист без согласования с руководителем;
предусмотреть право ведущего юриста давать структурным единицам и другим специалистам обязательные для исполнения указания по правовым аспектам производственно-хозяйственной деятельности компании.
Точная формулировка прав позволит работнику выполнять трудовые обязанности, речь о которых пойдет в следующем разделе.
Обязанности — основной раздел ДИЮ
Специфика данного раздела заключается в огромном разнообразии трудовых обязанностей ведущего юриста. Необходимо детализировано прописать все требуемые от этого специалиста действия.
Важно! С правильной формулировкой обязанностей юриста поможет справиться Квалификационный справочник, утвержденный постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37, и профстандарт в случае его утверждения.
Пока что для должности юриста нет действующего профстандарта. Вместе с тем на портале для размещения информации о подготовке НПА был опубликован проект документа соответствующего назначения, прошедший весной 2020 года антикоррупционную экспертизу.
Не исключена разработка официального профстандарта на его основе в ближайшем будущем.
К самым распространенным обязанностям специалистов юридического профиля относятся:
разработка учредительных документов, проектов договоров, правовая экспертиза проектов распоряжений, приказов, инструкций и других документов;
представление интересов компании в регистрирующих, судебных, правоохранительных и иных органах;
ведение претензионной и исковой работы;
осуществление контроля над соблюдением законности при увольнении работников, наложении дисциплинарных взысканий и т. д.
В тексте ДИЮ лучше избегать размытых формулировок и учесть специфику работы ведущего юриста не только в данной компании, но и в сфере деятельности (отрасли) в целом.
К примеру, если компания участвует во внешнеэкономических отношениях и имеет партнеров и контрагентов за рубежом, к специалисту будут предъявляться дополнительные требования по владению международным правом и законодательством иностранных государств. А его обязанности дополнятся соответствующими процедурами — этот нюанс должен найти отражение в ДИЮ.
Обязательным этапом в разработке ДИЮ будет согласование обязанностей ведущего юриста с его непосредственным руководителем — это позволит уточнить и дополнить раздел обязательных трудовых действий работника еще до момента утверждения ДИЮ.
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Итоги
Должностная инструкция юрисконсульта должна содержать целый комплекс необходимых параметров: от требуемого работодателем для данной должности уровня квалификации специалиста до скрупулезной детализации его прав и обязанностей.