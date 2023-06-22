«Мероприятия для бухгалтеров»: новый сервис на сайте Клерк.ру

Представители организаций, которые проводят мероприятия для бухгалтеров, могут добавить информацию о своем мероприятии на сайт за 5000 рублей.

Это открывает возможность привлечь внимание миллионов потенциальных участников: количество посетителей сайта Клерк.ру достигает 7,2 млн в месяц.

Сервис предоставляет удобные функции для пользователей. Каждую неделю на сайте публикуется обзор мероприятий на следующие 7 дней.

Кроме того, каждый день в рассылке «Утренний бухгалтер» публикуются актуальные мероприятия дня.

Пользователи также могут увидеть список ближайших мероприятий в виджете на главной странице сайта и в разделе новостей.

«Мероприятия для бухгалтеров» на Клерк.ру — это важный ресурс для бухгалтеров, стремящихся развиваться и быть в курсе последних новостей и изменений в своей профессии.

Как разместить мероприятие?

1. Зарегистрируйтесь на Клерке.

2. Нажмите Добавить мероприятие.

3. Введите компанию.

4. Заполните форму.

5. Выберите тариф.

6. Следите и редактируйте мероприятие в личном кабинете бизнеса.