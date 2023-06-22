Обучение для бухгалтеров

«Мероприятия для бухгалтеров»: новый сервис на сайте Клерк.ру

Сайт Клерк.ру запустил новый сервис «Мероприятия для бухгалтеров». Это уникальная платформа, где бухгалтеры со всей страны могут найти вебинары, онлайн-курсы и программы повышения квалификации, отвечающие их потребностям и интересам.

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«Мероприятия для бухгалтеров»: новый сервис на сайте Клерк.ру
Иллюстрация: Ivan Samkov/pexels

Представители организаций, которые проводят мероприятия для бухгалтеров, могут добавить информацию о своем мероприятии на сайт за 5000 рублей.

Это открывает возможность привлечь внимание миллионов потенциальных участников: количество посетителей сайта Клерк.ру достигает 7,2 млн в месяц.

Сервис предоставляет удобные функции для пользователей. Каждую неделю на сайте публикуется обзор мероприятий на следующие 7 дней.

Кроме того, каждый день в рассылке «Утренний бухгалтер» публикуются актуальные мероприятия дня.

Пользователи также могут увидеть список ближайших мероприятий в виджете на главной странице сайта и в разделе новостей.

«Мероприятия для бухгалтеров» на Клерк.ру — это важный ресурс для бухгалтеров, стремящихся развиваться и быть в курсе последних новостей и изменений в своей профессии.

Как разместить мероприятие?

1. Зарегистрируйтесь на Клерке.

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2. Нажмите Добавить мероприятие.

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3. Введите компанию.
4. Заполните форму.

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5. Выберите тариф.

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6. Следите и редактируйте мероприятие в личном кабинете бизнеса.

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