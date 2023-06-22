Что мешает развитию малого и микробизнеса в России

Предприятия малого и микробизнеса бизнеса играют большую роль в структурной перестройке экономики. Все инновации приходят оттуда.

Сегодня в России функционирует порядка 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подавляющее большинство из них относятся к микропредприятиям. В этой сфере занято более 20 млн сотрудников.

Этот бизнес довольно гибкий, но многие предприниматели отмечают, что с подобной турбулентностью рынка сталкиваются впервые.

Развитие бизнеса сдерживают недоступность финансовых ресурсов, налоговая и административная нагрузка, дорогое кредитование, слабый уровень развития инфраструктуры, а также недостаточная защищенность прав предпринимателей — и все это на фоне западных ограничений и других внешних вызовов.