Что мешает развитию малого и микробизнеса в России, и как этому сегменту можно помочь
Предприятия малого и микробизнеса бизнеса играют большую роль в структурной перестройке экономики. Все инновации приходят оттуда.
Сегодня в России функционирует порядка 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подавляющее большинство из них относятся к микропредприятиям. В этой сфере занято более 20 млн сотрудников.
Этот бизнес довольно гибкий, но многие предприниматели отмечают, что с подобной турбулентностью рынка сталкиваются впервые.
Развитие бизнеса сдерживают недоступность финансовых ресурсов, налоговая и административная нагрузка, дорогое кредитование, слабый уровень развития инфраструктуры, а также недостаточная защищенность прав предпринимателей — и все это на фоне западных ограничений и других внешних вызовов.
Технологии
Рост издержек и нестабильность рыночного спроса препятствуют разработке и выводу на рынок новой продукции.
Компаниям приходится перестраивать технологические цепочки, но этот процесс сдерживают ограничения на иностранные сырье и компоненты. Не для всего можно найти азиатские аналоги и не так просто заменить поставщика.
Тем не менее малый бизнес гораздо более гибко подстраивается к ситуации.
И параллельный импорт, как временная мера, и импортозамещение, и замену западных игроков обеспечивает малый бизнес.
Между тем дефицит финансовых ресурсов выступает серьезным препятствием для переоборудования производства, разработки новой продукции и выводу ее на рынок.
Законодательство
Развитию малого бизнеса препятствует низкий уровень его безопасности.
Многие игроки рынка говорят о недостаточной защищенности предпринимательских прав, необоснованное уголовное преследование, высокую административную нагрузку. Эти проблемы вызваны несовершенством законодательства и недобросовестностью конкурентов.
По мнению предпринимателей, судебная система не обеспечивает защиты их прав из-за ее обвинительного уклона и затянутых сроков арбитражного судопроизводства.
Недавно Минэкономразвития разработало законопроект, который сокращает объем отчетности малого бизнеса перед Росстатом.
Вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, нужно будет отчитываться по единому перечню показателей. По мнению авторов инициативы, это должно сэкономить предпринимателям время и деньги.
В 2023 году мы рассмотрели поправки в УК касаемо меры пресечения для предпринимателей, против которых возбуждаются уголовные дела.
Предлагали, чтобы во время следствия они могли продолжать предпринимательскую деятельность. Ведь исход дела может быть разный, а бизнесмену важно сохранить предприятие, которое приносит доход ему и работникам.
В этом году также планируем подать инициативу, которая касается защиты деловой репутации предприятий малого бизнеса в информационном поле.
Зачастую недоброжелатели и конкуренты размещают порочащие статьи-обзоры на различных ресурсах, а потом требуют деньги с предпринимателей за удаление компрометирующего контента. Получается настоящий информационный рэкет, от которого бизнес необходимо защитить на законодательном уровне.
Избыточное регулирование и внимание проверяющих органов — это существенный тормоз на пути развития, особенно для малого и среднего бизнеса.
В прошлом году важной поддержкой для малого и среднего бизнеса стал мораторий на проверки. На самом деле бизнес хорошо развивается именно тогда, когда его оставляют в покое, предоставив понятные и прозрачные правила игры.
Кадры
По данным Росстата, в России складывается исторически низкий уровень безработицы — 3,5%, и есть все предпосылки к дальнейшему снижению. С этой точки зрения малый бизнес столкнется с конкуренцией за кадры с крупным бизнесом.
Такая динамика обусловлена демографическими проблемами и ростом самозанятости.
Малый бизнес сталкиваются не только с дефицитом кадров, но и со снижением качества их подготовки. Это касается в основном представителей рабочих профессий, поскольку не хватает качественных краткосрочных программ обучения с упором на практику.
Безусловно, снижается и мотивация сотрудников, что связано с повышенной тревожностью, увеличением объема работы и в некоторых случаях снижением зарплат.
Выходом может стать система премирования за показатели, создание благоприятной рабочей атмосферы, обсуждение гибкого графика работы, возможности получения опыта в предпринимательстве.
Логистика и инфраструктура
У малого бизнеса есть потребности в развитии транспортной инфраструктуры — как на региональном уровне, так и в масштабах всей страны.
В 2022 году проблема обострилась из-за увеличения трафика в восточном направлении.
Сейчас транспортная система перегружена, что приводит к росту логистических затрат, непрогнозируемым срокам доставки грузов. Все это осложняет межрегиональную торговлю и экспортные поставки в дружественные страны.
Финансы и кредиты
Заемные средства остаются недоступными для значительной части компаний малого бизнеса.
32% предпринимателей указывают на высокую стоимость заемных средств, 35% недовольны жесткими требованиями к заемщикам, а для 17% привлечение заемных средств недоступно полностью — говорится в исследовании агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований и Института экономики роста им. П.А. Столыпина.
Сроки предоставления кредитов слишком короткие, банки предъявляют завышенные комиссии и требования к проработке кредитуемых проектов, ставки и залоговые требования слишком высоки.
Альтернатива банковскому кредитованию — размещение долговых бумаг или продажи доли в капитале.
Но этот вид инвестирования практически не используется, поскольку очень высока стоимость подготовки к выпуску облигаций и акций, и потом трудно найти на них покупателей. К тому же, процентные ставки по облигациям сейчас слишком высоки даже по сравнению с банковским кредитованием.
В прошлом году правительство предложило малому и среднему бизнесу льготные кредиты под 3–4,5%. В первую очередь это касается сфер переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Льготный период по ним составит 3 года, кредиты можно оформить на срок до 10 лет.
Проблемы кредитования малого и микробизнеса бизнеса в том, что меры господдержки охватывают лишь небольшую его часть. То есть программ поддержки насчитывается около 250, но их предлагают разные ведомства с абсолютно разными условиями.
Предпринимателям нужно разбираться в сложных процедурах, тогда как приходится еще решать ежедневные текущие вопросы. Трудоемкость по этих процессов такова, что любой кредит априори становится убыточным.
Тут нужен унифицированный подход и автоматизация процессов — единая платформа, на которой предприниматели смогут обратиться во все ведомства по принципу единого окна и получить услуги, в том числе оформить кредит.
Налоговая нагрузка
Высокая фискальная нагрузка входит в тройку самых распространенных препятствий к реализации рыночных возможностей для компаний.
Более 80% предпринимателей называют налоги, страховые взносы, пошлины, неналоговые платежи слишком высокими.
Это, в частности, делает российские компании неконкурентоспособными в отношении поставщиков товаров из стран с более благоприятными налоговыми режимами.
Одной из мер господдержки для бизнеса стала отсрочка от уплаты страховых взносов (взносы за второй квартал 2022 года можно будет уплатить до 28 мая 2024 года вместо конца апреля 2023 года).
По мнению властей, эта мера позволит малому бизнесу использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы — на выплату зарплат, инвестиционные проекты и перестройку логистики. Но эксперты рынка считают, что отсрочка выплат даже увеличивает будущие платежи.
В частности, малые предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенту, по действующему законодательству могут уменьшить сумму налога на размер фактически уплаченных страховых взносов, однако в случае отсрочки снизить отчисления не получится.
Лучшей мерой поддержки малого и среднего бизнеса стало бы, к примеру, снижение ставки по страховым взносам до 15%. Это создаст реальные условия для роста количества предпринимателей.
В целом, наступил новый этап в развитии российской экономики, который, наряду с проблемами, дает много возможностей предпринимателям — занять освободившиеся ниши, предложить свои продукты/услуги крупным игрокам рынка.
Необходимо только инвестировать в развитие, а не жить простым воспроизводством. А для этого нужны дешевые финансы, комфортная регуляторная среда, снижение налоговой нагрузки.
Как поддержать малый и микробизнес
В июне в России появилось новое сообщество предпринимателей — Русское деловое общество (РДО). Это организация, объединяющая представителей малого и микробизнеса.
Она призвана защищать интересы предпринимателей, оказывать им всемерную поддержку и служить рупором для тех, кто слишком мал, чтобы его услышали в верхних эшелонах власти.
Бизнес-сообщество предлагает предпринимателям консультации, профессиональное обучение, наставничество и возможность участвовать в формировании законодательных инициатив в сфере бизнеса.
Получая объективную информацию от предпринимателей, которые непосредственно знают «боли» своей отрасли, мы в составе Экспертного совета при комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы будем продвигать их инициативы.
РДО также поможет воспитывать прогрессивное поколение предпринимателей, которые пользуются цифровыми инструментами.
Бизнес-сообщество основано на специально разработанной ИТ-платформе, которая включает в себя сайт, мобильное приложение и социальную сеть. Предприниматели смогут взаимодействовать, находить бизнес-партнеров, получать знания, делиться опытом, участвовать в мероприятиях.
РДО поможет укрепить малый и микробизнес, даст ему возможность быть услышанным и решить многие обозначенные выше проблемы. Ведь один в поле не воин. Предпринимателям нужно объединять усилия для эффективного развития.