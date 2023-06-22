Топ-вакансии с зарплатой 100 тысяч и больше для топ-специалистов

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Бухгалтер по учету расходов и работе с поставщиками
Специалиста на участок ищет крупнейшая образовательная онлайн-платформа Skillbox.
Что нужно делать: вести учет расчетов с поставщиками, формировать себестоимость, анализировать договоры, контролировать дебиторку и кредиторку.
Что нужно знать: 1С 8.3, ЭДО, Exсel; иметь опыт работы от 3-х лет.
Из интересного: в компании нет дресс-кода, можно перейти на гибридный график работы. Для сотрудников действует расширенная программа ДМС, а еще можно сколько угодно бесплатно проходить любые курсы Skillbox.
Узнать все подробности можно здесь.
Зарплата до 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер
Специалиста на участок взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками ищет Mindbox — крупнейшая в России облачная платформа автоматизации маркетинга.
Что нужно делать: взаимодействовать с контрагентами и внутренними заказчиками, вести участок авансовых отчетов, вести управленческий учет и проверять бюджеты.
Что нужно знать: 1С:Предприятие, иметь опыт работы 1-3 года.
Из интересного: спорт, квесты, настолки, ЧГК, VR и караоке и вообще масса плюшек, включая 300 000 ₽ / год софинансирования на образование, медицину, спорт, путешествия, а еще бесплатные книги.
Все подробности и нюансы найдете здесь.
Зарплата от 80 000 до 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Главный бухгалтер
Главбуха в молодой коллектив ищет образовательная организация Sciencely.
Что нужно делать: вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет одной организации на УСН-доходы.
Что нужно знать: 1С 8.3 Предприятие, 1С ЗУП 8.3, ЭДО, нужен стаж работы главбухом от 5 лет.
Из интересного: предлагают гибкий график работы, в офисе нужно бывать 2 дня в неделю — приходить и уходить в удобное время.
Узнать все подробности можно здесь.
Зарплата от 80 000 до 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость
Главный бухгалтер
Специалиста ищет компания АЧЕТЫРЕ, которая производит развлекательный контент для детей.
Что нужно делать: вести бухгалтерский, налоговый (ОСН) и кадровый учет (до 10 человек).
Что нужно знать: 1С 8.3, ВЭД, опты работы главбухом от 3-х лет.
Из интересного: предлагаютгибкое начало рабочего дня, личностный и профессиональный рост в популярной сфере.
Подробнее об условиях работы узнаете здесь.
Зарплата до 200 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Финансовый менеджер
Финансиста ищет компания Sensemachine, которая занимается нейробиологическими исследованиями.
Что нужно делать: вести основные формы управленческой отчетности, разрабатывать финансовую модель, отслеживать финпоказатели, оптимизировать доходфы и расходы.
Что нужно знать: бухучет / финансы, иметь высшее образование и аналогичный опыт работы от 1 года.
Из интересного: гибридный формат работы, отсутствие дресс-кода (и даже можно привести в офис своего пушистого питомца).
Подробнее о вакансии можно узнать здесь.
Зарплата от 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Цените себя, удачи вам в поисках работы мечты!
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