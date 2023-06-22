Топ-вакансии с зарплатой 100 тысяч и больше для топ-специалистов

Специалиста на участок ищет крупнейшая образовательная онлайн-платформа Skillbox.

Что нужно делать: вести учет расчетов с поставщиками, формировать себестоимость, анализировать договоры, контролировать дебиторку и кредиторку.

Что нужно знать: 1С 8.3, ЭДО, Exсel; иметь опыт работы от 3-х лет.

Из интересного: в компании нет дресс-кода, можно перейти на гибридный график работы. Для сотрудников действует расширенная программа ДМС, а еще можно сколько угодно бесплатно проходить любые курсы Skillbox.

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